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Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из виртуальных машин на L7-балансировщик ALB с помощью консоли управления

Статья создана
Обновлена 17 марта 2025 г.

Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик с помощью консоли управления:

  1. Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
  2. Выполните подготовительные действия.
  3. Создайте профиль безопасности Smart Web Security.
  4. Создайте L7-балансировщик. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к виртуальному хосту L7-балансировщика.
  5. Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.

Рекомендации по миграции сервисов

  1. Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.

    Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.

    Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.

    При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.

    Также задайте значение MTU равным 1450 на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.

  2. Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. Если вы планируете сохранить публичный IP-адрес, то учитывайте, что при миграции этот IP-адрес будет переноситься с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса в штатном режиме может занимать несколько минут.

  3. При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.

  4. Ознакомьтесь с автомасштабированием и ресурсными единицами в L7-балансировщике.

Перед началом работы

  1. Создайте подсети в трех зонах доступности. Эти подсети будут использоваться для L7-балансировщика.

  2. Создайте группы безопасности, которые разрешают L7-балансировщику получать входящий трафик и отправлять его на целевые ресурсы, а также разрешают целевым ресурсам получать входящий трафик от балансировщика.

  3. При использовании протокола HTTPS добавьте TLS-сертификат вашего сервиса в Yandex Certificate Manager.

  4. Зарезервируйте публичный статический IP-адрес с защитой от DDoS на уровне L3-L4 для L7-балансировщика. См. рекомендации по миграции сервисов.

Создайте профиль безопасности Smart Web Security

Создайте профиль безопасности Smart Web Security, выбрав вариант создания По преднастроенному шаблону.

При создании профиля задайте настройки:

  • В поле Действие для базового правила по умолчанию выберите Разрешить.
  • Для правила Smart Protection включите опцию Только логирование (dry run).

С этими настройками будет выполняться только логирование информации о трафике без применения к нему каких-либо действий. Это позволит снизить риск отключения пользователей из-за проблем в настройке профиля. Постепенно вы сможете отключить опцию Только логирование (dry run) и настроить правила с запрещающими действиями в профиле безопасности для вашего сценария.

Создайте L7-балансировщик

  1. Создайте целевую группу L7-балансировщика. В блоке Целевые ресурсы выберите виртуальные машины из целевой группы вашего сетевого балансировщика нагрузки.

  2. Создайте группу бэкендов со следующими параметрами:

    1. Выберите тип группы бэкендов HTTP.

    2. Если для вашего сервиса требуется, чтобы запросы в рамках одной пользовательской сессии обрабатывал один и тот же ресурс бэкенда, включите для группы бэкендов привязку сессий (session affinity).

    3. В блоке Бэкенды нажмите кнопку Добавить и задайте настройки бэкенда:

      • ТипЦелевая группа.
      • Целевые группы — созданная ранее целевая группа.
      • Порт — TCP-порт вашего сервиса, на котором виртуальные машины принимают входящий трафик.
      • В блоке Настройки протокола в зависимости от вашего сервиса выберите протокол HTTP или HTTPS.
      • В блоке HTTP проверка состояния настройте проверку состояния в соответствии с рекомендациями.
      • (Опционально) Задайте прочие настройки в соответствии с инструкцией.

  3. Создайте HTTP-роутер.

    В блоке Виртуальные хосты нажмите кнопку Добавить виртуальный хост и задайте настройки виртуального хоста:

    • Authority — имя домена вашего сервиса.

    • Профиль безопасности — созданный ранее профиль безопасности Smart Web Security.

      Важно

      Привязка профиля безопасности к виртуальному хосту L7-балансировщика является ключевым шагом для подключения сервиса Smart Web Security.

    • Нажмите кнопку Добавить маршрут и задайте настройки маршрута:

      • ПутьНачинается с /.
      • ДействиеМаршрутизация.
      • Группа бэкендов — созданная ранее группа бэкендов.

  4. Создайте L7-балансировщик, выбрав способ создания Вручную:

    • Укажите группу безопасности, созданную ранее.

    • В блоке Размещение выберите для узлов балансировщика подсети в трех зонах доступности. Включите прием трафика в этих подсетях.

    • В блоке Настройки автомасштабирования укажите минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне в соответствии с ожидаемой нагрузкой на ваш сервис.

      Количество ресурсных единиц рекомендуется выбрать на основе нагрузки на ваш сервис в следующих величинах:

      • количество запросов в секунду (RPS);
      • количество одновременных активных соединений;
      • количество новых соединений в секунду;
      • объем трафика в секунду.

    • В блоке Обработчики нажмите кнопку Добавить обработчик и задайте настройки обработчика:

      • В блоке Публичный IP-адрес укажите:

        • Порт — TCP-порт вашего сервиса, на котором виртуальные машины принимают входящий трафик.
        • ТипСписок. Выберите из списка публичный IP-адрес с защитой от DDoS на уровне L3-L4. Подробнее см. рекомендации по миграции сервисов.

      • В блоке Приём и обработка трафика укажите:

        • Тип обработчикаHTTP.
        • Протокол — в зависимости от вашего сервиса выберите протокол HTTP или HTTPS.
        • Если выбран протокол HTTPS, в поле Сертификаты укажите ваш TLS-сертификат, добавленный ранее в Certificate Manager.
        • HTTP-роутер — созданный ранее HTTP-роутер.

  5. Дождитесь, когда L7-балансировщик перейдет в статус Active.

  6. Перейдите в созданный L7-балансировщик и слева выберите Проверки состояния. Убедитесь, что все проверки состояния L7-балансировщика показывают состояние HEALTHY.

  7. Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:

    • В файле hosts на рабочей станции добавьте запись <публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.

    • Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:

      curl http://<имя_домена_сервиса> \
    --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>

      curl https://<имя_домена_сервиса> \
    --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>

Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик

Выберите один из вариантов миграции:

Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса

  1. Если у сетевого балансировщика используется динамический публичный IP-адрес, сделайте его статическим.

  2. В сетевом балансировщике удалите обработчик для освобождения статического публичного IP-адреса. После этого ваш сервис не будет доступен через сетевой балансировщик.

  3. В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика:

    Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

    По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

    Чтобы изменить публичный IP-адрес, выполните команду:

    yc application-load-balancer load-balancer update-listener <имя_балансировщика> \
   --listener-name <имя_обработчика> \
   --external-ipv4-endpoint address=<публичный_IP-адрес_сервиса>,port=<порт_сервиса>

    Где address — это публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.

  4. После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик. Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.

  5. Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был выбран при создании L7-балансировщика.

  6. (Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.

Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса

  1. Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.

    Примечание

    Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.

  2. По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.

  3. Наблюдайте за снижением нагрузки на сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика processed_bytes и processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.

  4. (Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.

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