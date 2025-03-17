Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из виртуальных машин на L7-балансировщик ALB с помощью консоли управления
- Рекомендации по миграции сервисов
- Перед началом работы
- Создайте профиль безопасности Smart Web Security
- Создайте L7-балансировщик
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик с помощью консоли управления:
- Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
- Выполните подготовительные действия.
- Создайте профиль безопасности Smart Web Security.
- Создайте L7-балансировщик. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к виртуальному хосту L7-балансировщика.
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.
Рекомендации по миграции сервисов
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Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.
Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.
Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.
При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.
Также задайте значение MTU равным
1450на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.
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Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. Если вы планируете сохранить публичный IP-адрес, то учитывайте, что при миграции этот IP-адрес будет переноситься с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса в штатном режиме может занимать несколько минут.
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При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке
X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.
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Ознакомьтесь с автомасштабированием и ресурсными единицами в L7-балансировщике.
Перед началом работы
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Создайте подсети в трех зонах доступности. Эти подсети будут использоваться для L7-балансировщика.
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Создайте группы безопасности, которые разрешают L7-балансировщику получать входящий трафик и отправлять его на целевые ресурсы, а также разрешают целевым ресурсам получать входящий трафик от балансировщика.
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При использовании протокола HTTPS добавьте TLS-сертификат вашего сервиса в Yandex Certificate Manager.
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Зарезервируйте публичный статический IP-адрес с защитой от DDoS на уровне L3-L4 для L7-балансировщика. См. рекомендации по миграции сервисов.
Создайте профиль безопасности Smart Web Security
Создайте профиль безопасности Smart Web Security, выбрав вариант создания По преднастроенному шаблону.
При создании профиля задайте настройки:
- В поле Действие для базового правила по умолчанию выберите
Разрешить.
- Для правила Smart Protection включите опцию Только логирование (dry run).
С этими настройками будет выполняться только логирование информации о трафике без применения к нему каких-либо действий. Это позволит снизить риск отключения пользователей из-за проблем в настройке профиля. Постепенно вы сможете отключить опцию Только логирование (dry run) и настроить правила с запрещающими действиями в профиле безопасности для вашего сценария.
Создайте L7-балансировщик
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Создайте целевую группу L7-балансировщика. В блоке Целевые ресурсы выберите виртуальные машины из целевой группы вашего сетевого балансировщика нагрузки.
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Создайте группу бэкендов со следующими параметрами:
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Выберите тип группы бэкендов
HTTP.
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Если для вашего сервиса требуется, чтобы запросы в рамках одной пользовательской сессии обрабатывал один и тот же ресурс бэкенда, включите для группы бэкендов привязку сессий (session affinity).
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В блоке Бэкенды нажмите кнопку Добавить и задайте настройки бэкенда:
- Тип —
Целевая группа.
- Целевые группы — созданная ранее целевая группа.
- Порт — TCP-порт вашего сервиса, на котором виртуальные машины принимают входящий трафик.
- В блоке Настройки протокола в зависимости от вашего сервиса выберите протокол
HTTPили
HTTPS.
- В блоке HTTP проверка состояния настройте проверку состояния в соответствии с рекомендациями.
- (Опционально) Задайте прочие настройки в соответствии с инструкцией.
- Тип —
-
-
В блоке Виртуальные хосты нажмите кнопку Добавить виртуальный хост и задайте настройки виртуального хоста:
-
Authority — имя домена вашего сервиса.
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Профиль безопасности — созданный ранее профиль безопасности Smart Web Security.
Важно
Привязка профиля безопасности к виртуальному хосту L7-балансировщика является ключевым шагом для подключения сервиса Smart Web Security.
-
Нажмите кнопку Добавить маршрут и задайте настройки маршрута:
- Путь —
Начинается с
/.
- Действие —
Маршрутизация.
- Группа бэкендов — созданная ранее группа бэкендов.
- Путь —
-
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Создайте L7-балансировщик, выбрав способ создания Вручную:
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Укажите группу безопасности, созданную ранее.
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В блоке Размещение выберите для узлов балансировщика подсети в трех зонах доступности. Включите прием трафика в этих подсетях.
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В блоке Настройки автомасштабирования укажите минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне в соответствии с ожидаемой нагрузкой на ваш сервис.
Количество ресурсных единиц рекомендуется выбрать на основе нагрузки на ваш сервис в следующих величинах:
- количество запросов в секунду (RPS);
- количество одновременных активных соединений;
- количество новых соединений в секунду;
- объем трафика в секунду.
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В блоке Обработчики нажмите кнопку Добавить обработчик и задайте настройки обработчика:
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В блоке Публичный IP-адрес укажите:
- Порт — TCP-порт вашего сервиса, на котором виртуальные машины принимают входящий трафик.
- Тип —
Список. Выберите из списка публичный IP-адрес с защитой от DDoS на уровне L3-L4. Подробнее см. рекомендации по миграции сервисов.
-
В блоке Приём и обработка трафика укажите:
- Тип обработчика —
HTTP.
- Протокол — в зависимости от вашего сервиса выберите протокол
HTTPили
HTTPS.
- Если выбран протокол
HTTPS, в поле Сертификаты укажите ваш TLS-сертификат, добавленный ранее в Certificate Manager.
- HTTP-роутер — созданный ранее HTTP-роутер.
- Тип обработчика —
-
-
-
Дождитесь, когда L7-балансировщик перейдет в статус
Active.
-
Перейдите в созданный L7-балансировщик и слева выберите Проверки состояния. Убедитесь, что все проверки состояния L7-балансировщика показывают состояние
HEALTHY.
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Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:
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В файле
hostsна рабочей станции добавьте запись
<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.
-
Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:
curl http://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
curl https://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
-
Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Выберите один из вариантов миграции:
- Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса.
- Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса.
Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Если у сетевого балансировщика используется динамический публичный IP-адрес, сделайте его статическим.
-
В сетевом балансировщике удалите обработчик для освобождения статического публичного IP-адреса. После этого ваш сервис не будет доступен через сетевой балансировщик.
-
В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика:CLI
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-nameили
--folder-id.
Чтобы изменить публичный IP-адрес, выполните команду:
yc application-load-balancer load-balancer update-listener <имя_балансировщика> \ --listener-name <имя_обработчика> \ --external-ipv4-endpoint address=<публичный_IP-адрес_сервиса>,port=<порт_сервиса>
Где
address— это публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.
-
После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик. Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
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Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был выбран при создании L7-балансировщика.
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(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.
Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса
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Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.
Примечание
Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.
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По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
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Наблюдайте за снижением нагрузки на сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика
processed_bytesи
processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.
-
(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.