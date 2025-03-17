Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из группы виртуальных машин (Instance Groups) на L7-балансировщик ALB
В этом практическом руководстве рассмотрен вариант, когда используется интеграция балансировщика Yandex Network Load Balancer с группой виртуальных машин (ВМ). Эта группа ВМ отслеживает количество ВМ в группе и при необходимости изменяет состав целевой группы балансировщика. Группа ВМ может интегрироваться только с одним из балансировщиков — сетевым или L7-балансировщиком Yandex Application Load Balancer. Поэтому при миграции необходимо изменить для группы ВМ интеграцию с целевой группой: целевую группу сетевого балансировщика заменить на целевую группу L7-балансировщика.
Схема работы L7-балансировщика с подключенным профилем безопасности Yandex Smart Web Security:
Вы можете создать инфраструктуру для миграции сервисов с помощью следующих инструментов:
- Консоль управления — используйте консоль управления Yandex Cloud, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.