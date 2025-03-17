Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из группы виртуальных машин (Instance Groups) на L7-балансировщик ALB с помощью Terraform
- Рекомендации по миграции сервисов
- Создайте инфраструктуру
- Проверьте работу L7-балансировщика
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик:
- Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
- Создайте инфраструктуру. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к виртуальному хосту L7-балансировщика.
- Проверьте работу L7-балансировщика.
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.
Рекомендации по миграции сервисов
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Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.
Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.
Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.
При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.
Также задайте значение MTU равным
1450на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.
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Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. В процессе миграции для группы ВМ изменяется интеграция с целевой группой и происходит перенос публичного IP-адреса с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса зависит от количества ВМ в группе, настроек политик развертывания и в штатном режиме может занимать от нескольких минут до нескольких десятков минут.
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При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке
X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.
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Ознакомьтесь с автомасштабированием и ресурсными единицами в L7-балансировщике.
Создайте инфраструктуру
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Если у вас еще нет Terraform, установите его.
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Получите данные для аутентификации. Вы можете добавить их в переменные окружения или указать далее в файле с настройками провайдера.
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Настройте и инициализируйте провайдер. Чтобы не создавать конфигурационный файл с настройками провайдера вручную, скачайте его.
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Поместите конфигурационный файл в отдельную рабочую директорию и укажите значения параметров. Если данные для аутентификации не были добавлены в переменные окружения, укажите их в конфигурационном файле.
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Скачайте в ту же рабочую директорию файл конфигурации в зависимости от используемого протокола:
HTTP— файл конфигурации alb-vm-http.tf.
HTTPS— файл конфигурации alb-vm-https.tf.
В этих файлах описаны:
- подсети для L7-балансировщика;
- группа безопасности для L7-балансировщика;
- статический адрес для L7-балансировщика;
- импорт TLS-сертификата в Certificate Manager (если используется протокол
HTTPS);
- профиль безопасности Smart Web Security;
- целевая группа, группа бэкендов и HTTP-роутер для L7-балансировщика;
- L7-балансировщик.
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В конфигурационном файле задайте пользовательские параметры:
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Укажите значения переменных:
domain_name— имя домена вашего сервиса.
network_id— идентификатор сети, в которой находятся виртуальные машины из целевой группы сетевого балансировщика нагрузки.
certificate(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу самоподписанного пользовательского сертификата.
private_key(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу с закрытым ключом.
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Для ресурса
yandex_alb_target_groupдобавьте столько блоков
target, сколько виртуальных машин находится в целевой группе вашего сетевого балансировщика нагрузки:
resource "yandex_alb_target_group" "alb-target-group" { ... target { subnet_id = "<идентификатор_подсети>" ip_address = "<внутренний_IP-адрес_ВМ_1>" } target { subnet_id = "<идентификатор_подсети>" ip_address = "<внутренний_IP-адрес_ВМ_2>" } ... target { subnet_id = "<идентификатор_подсети>" ip_address = "<внутренний_IP-адрес_ВМ_N>" } }
Где:
subnet_id— идентификатор подсети, в которой расположена виртуальная машина.
ip_address— внутренний IP-адрес виртуальной машины, указанной в целевой группе вашего сетевого балансировщика нагрузки.
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Если для вашего сервиса требуется, чтобы запросы в рамках одной пользовательской сессии обрабатывал один и тот же ресурс бэкенда, включите для группы бэкендов привязку сессий (session affinity) — для ресурса
yandex_alb_backend_groupраскомментируйте блок:
session_affinity { connection { source_ip = true } }
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Проверьте корректность файлов конфигурации Terraform с помощью команды:
terraform validate
Если в файлах конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
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Создайте необходимую инфраструктуру:
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Выполните команду для просмотра планируемых изменений:
terraform plan
Если конфигурации ресурсов описаны верно, в терминале отобразится список изменяемых ресурсов и их параметров. Это проверочный этап: ресурсы не будут изменены.
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Если вас устраивают планируемые изменения, внесите их:
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Выполните команду:
terraform apply
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Подтвердите изменение ресурсов.
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Дождитесь завершения операции.
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В указанном каталоге будут созданы все требуемые ресурсы. Проверить появление ресурсов и их настройки можно в консоли управления.
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Укажите настройки автомасштабирования в L7-балансировщике:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором создан L7-балансировщик.
- Выберите сервис Application Load Balancer.
- Нажмите на имя нужного балансировщика.
- Нажмите и выберите Редактировать.
- В блоке Настройки автомасштабирования укажите ограничения на количество ресурсных единиц.
Проверьте работу L7-балансировщика
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Дождитесь, когда L7-балансировщик перейдет в статус
Active.
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Перейдите в созданный L7-балансировщик и слева выберите Проверки состояния. Убедитесь, что все проверки состояния L7-балансировщика показывают состояние
HEALTHY.
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Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:
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В файле
hostsна рабочей станции добавьте запись
<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.
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Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:
curl http://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
curl https://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
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Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Важно
В процессе миграции будут пересозданы ВМ бэкенда.
Если обработчик сетевого балансировщика использует публичный IP-адрес без защиты от DDoS, запомните текущие настройки проверок состояния для целевой группы в сетевом балансировщике, прежде чем переходить к следующему шагу.
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Измените для группы ВМ интеграцию с целевой группой:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором находится группа ВМ.
- Выберите сервис Compute Cloud.
- На панели слева выберите Группы виртуальных машин.
- Выберите группу, которую хотите изменить.
- В правом верхнем углу страницы нажмите Редактировать.
- В блоке Интеграция с Application Load Balancer включите опцию Создать целевую группу.
- Укажите имя целевой группы L7-балансировщика и опционально другие настройки целевой группы.
- Нажмите Сохранить.
При изменении группы ВМ:
- Автоматически пересоздаются ВМ в группе.
- Удаляются целевые ресурсы из целевой группы сетевого балансировщика, на оставшиеся целевые ресурсы распределяется пользовательская нагрузка. У пользователей в это время наблюдается частичная недоступность сервиса через сетевой балансировщик.
- После удаления всех целевых ресурсов удаляется целевая группа. Сервис становится недоступным через сетевой балансировщик.
Перейдите к следующему шагу, не дожидаясь, пока завершится изменение группы ВМ.
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В группе бэкендов L7-балансировщика измените у бэкенда целевую группу. Укажите только целевую группу, созданную на предыдущем шаге.
В процессе выполнения операции, указанной на предыдущем шаге, в целевую группу L7-балансировщика автоматически будут добавляться ВМ из группы ВМ.
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Выберите один из вариантов дальнейшей миграции пользовательской нагрузки с сетевого балансировщика на L7-балансировщик в зависимости от наличия у обработчика сетевого балансировщика публичного IP-адреса с защитой или без защиты от DDoS:
- Обработчик сетевого балансировщика использует публичный IP-адрес с защитой от DDoS. При миграции сохранится публичный IP-адрес для вашего сервиса.
- Обработчик сетевого балансировщика использует публичный IP-адрес без защиты от DDoS. При миграции изменится публичный IP-адрес для вашего сервиса.
Обработчик сетевого балансировщика использует публичный IP-адрес с защитой от DDoS
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Удалите обработчик в сетевом балансировщике для освобождения статического публичного IP-адреса.
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В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика:
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Откройте конфигурационный файл, который вы использовали для создания L7-балансировщика (
alb-vm-http.tfили
alb-vm-https.tf).
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Измените в описании балансировщика значение параметра
addressв блоке
listener.endpoint.address.external_ipv4_address:
resource "yandex_alb_load_balancer" "<имя_балансировщика>" { ... listener { ... endpoint { address { external_ipv4_address { address = <публичный_IP-адрес_сервиса> } } ports = [ <порт_сервиса> ] } } }
Где
address— это публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
-
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После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик. Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был выбран при создании L7-балансировщика.
-
Откройте конфигурационный файл, который вы использовали для создания L7-балансировщика (
alb-vm-http.tfили
alb-vm-https.tf).
-
Удалите из файла описание ресурса
yandex_vpc_address:
resource "yandex_vpc_address" "static-address" { description = "Static public IP address for the Application Load Balancer" name = "alb-static-address" external_ipv4_address { zone_id = "ru-central1-a" ddos_protection_provider = "qrator" } }
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
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(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.
Обработчик сетевого балансировщика использует публичный IP-адрес без защиты от DDoS
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Наблюдайте за состоянием целевых ресурсов сетевого балансировщика. Дождитесь автоматического удаления целевых ресурсов из целевой группы.
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Создайте целевую группу сетевого балансировщика. Добавьте ВМ, которые были пересозданы при изменении группы ВМ.
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В сетевом балансировщике подключите целевую группу, созданную на предыдущем шаге. При подключении целевой группы настройте проверки состояния, которые были у исходной целевой группы.
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Дождитесь перехода проверок состояния ВМ в целевой группе сетевого балансировщика в статус
Healthy. После этого восстановится доступность вашего сервиса через сетевой балансировщик.
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Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.
Примечание
Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.
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По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
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Наблюдайте за снижением нагрузки на сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика
processed_bytesи
processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.
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(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.