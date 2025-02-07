Отказоустойчивый сайт с балансировкой нагрузки через Yandex Application Load Balancer
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Обновлена 7 февраля 2025 г.
Создайте и настройте веб-сайт с балансировкой нагрузки через Application Load Balancer между тремя зонами доступности, защищенный от сбоев в одной зоне.
Вы можете создать инфраструктуру для сайта с балансировкой нагрузки с помощью одного из инструментов:
- Консоль управления — используйте этот способ, чтобы пошагово создать инфраструктуру в консоли управления Yandex Cloud.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform с репозитория GitHub, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.