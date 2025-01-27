Собрали самые яркие изображения в одном видео
Новогодние шахматы с искусственным интеллектом: объявляем победителей
В декабре запустили на сайте шахматы с YandexGPT в роли комментатора. За это время 10 969 человек сыграли в 102 140 партий.
27 января 2025 г.
10 минут чтения
YandexGPT комментировала ход каждой игры. А в конце каждой партии участники могли увидеть уникальное изображение, которое YandexART создавала по итогам.
Победители получают гранты в размере 5000 рублей на использование сервисов Yandex Cloud. А первой пятёрке мы подарим эксклюзивные шахматные наборы:
|Место
|Имя пользователя
|Количество очков
|1
|Леонид Захаров
|5726
|2
|Maksim S.
|5726
|3
|Sergey D.
|5726
|4
|Игорь Мелекесцев
|5450
|5
|Dmitrii Bezrukov
|5078
|6
|Дмитрий Барабанов
|4983
|7
|Дмитрий Б.
|4911
|8
|Игорь М.
|4857
|9
|Software Helicon
|4698
|10
|Константин
|4696
|11
|Skill Focus
|4414
|12
|Милан Курмаев
|4379
|13
|Юрий Джамурзаев
|4370
|14
|Vadim Moiseenko
|4314
|15
|Никита В.
|4269
|16
|Публичное Имя
|4169
|17
|Николай Конаков
|4096
|18
|Boris
|3985
|19
|gagagg g.
|3931
|20
|Александр Махаев
|3830
|21
|Савин Е.А.
|4826
|22
|Khudyakov2500
|3759
|23
|Кирилл К.
|3703
|24
|Александр Федерягин
|3680
|25
|Валерий Носов
|3659
|26
|Александръ Дятловъ
|3630
|27
|Марина Вострикова
|3625
|28
|Александр Кащеев
|3617
|29
|Николай Голубев
|4118
|30
|Максим
|3583
|31
|Игорь Тулупов
|3583
|32
|Yura Konyshev
|3883
|33
|Аршалуйс Смбатян
|3555
|34
|Людмила Трубина
|3535
|35
|Андрей
|3510
|36
|Артем Гришин
|3500
|37
|Артём Клюев
|3500
|38
|Иван Носков
|3680
|39
|Иван О.
|3484
|40
|verba
|3483
|41
|qufrfe q.
|3475
|42
|Denis P.
|3450
|43
|Григориос Димитров
|3450
|44
|Qter
|3430
|45
|Никита Лакин
|3428
|46
|Lisenok_sss
|3421
|47
|Артём Лобазников
|3420
|48
|Егор К.
|3413
|49
|Михаил
|3489
|50
|Silver Chalice
|3386
Скоро мы свяжемся с каждым победителем и расскажем, как получить приз. Спасибо всем участникам!
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