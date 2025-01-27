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Новогодние шахматы с искусственным интеллектом: объявляем победителей

В декабре запустили на сайте шахматы с YandexGPT в роли комментатора. За это время 10 969 человек сыграли в 102 140 партий.

27 января 2025 г.
10 минут чтения

YandexGPT комментировала ход каждой игры. А в конце каждой партии участники могли увидеть уникальное изображение, которое YandexART создавала по итогам.

Собрали самые яркие изображения в одном видео

Победители получают гранты в размере 5000 рублей на использование сервисов Yandex Cloud. А первой пятёрке мы подарим эксклюзивные шахматные наборы:

Место Имя пользователя Количество очков
1 Леонид Захаров 5726
2 Maksim S. 5726
3 Sergey D. 5726
4 Игорь Мелекесцев 5450
5 Dmitrii Bezrukov 5078
6 Дмитрий Барабанов 4983
7 Дмитрий Б. 4911
8 Игорь М. 4857
9 Software Helicon 4698
10 Константин 4696
11 Skill Focus 4414
12 Милан Курмаев 4379
13 Юрий Джамурзаев 4370
14 Vadim Moiseenko 4314
15 Никита В. 4269
16 Публичное Имя 4169
17 Николай Конаков 4096
18 Boris 3985
19 gagagg g. 3931
20 Александр Махаев 3830
21 Савин Е.А. 4826
22 Khudyakov2500 3759
23 Кирилл К. 3703
24 Александр Федерягин 3680
25 Валерий Носов 3659
26 Александръ Дятловъ 3630
27 Марина Вострикова 3625
28 Александр Кащеев 3617
29 Николай Голубев 4118
30 Максим 3583
31 Игорь Тулупов 3583
32 Yura Konyshev 3883
33 Аршалуйс Смбатян 3555
34 Людмила Трубина 3535
35 Андрей 3510
36 Артем Гришин 3500
37 Артём Клюев 3500
38 Иван Носков 3680
39 Иван О. 3484
40 verba 3483
41 qufrfe q. 3475
42 Denis P. 3450
43 Григориос Димитров 3450
44 Qter 3430
45 Никита Лакин 3428
46 Lisenok_sss 3421
47 Артём Лобазников 3420
48 Егор К. 3413
49 Михаил 3489
50 Silver Chalice 3386

Скоро мы свяжемся с каждым победителем и расскажем, как получить приз. Спасибо всем участникам!

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Новогодние шахматы с искусственным интеллектом: объявляем победителей
27 января 2025 г.
10 минут чтения
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