Новогодние шахматы с искусственным интеллектом: объявляем победителей

Победители получают гранты в размере 5000 рублей на использование сервисов Yandex Cloud. А первой пятёрке мы подарим эксклюзивные шахматные наборы:

Место Имя пользователя Количество очков 1 Леонид Захаров 5726 2 Maksim S. 5726 3 Sergey D. 5726 4 Игорь Мелекесцев 5450 5 Dmitrii Bezrukov 5078 6 Дмитрий Барабанов 4983 7 Дмитрий Б. 4911 8 Игорь М. 4857 9 Software Helicon 4698 10 Константин 4696 11 Skill Focus 4414 12 Милан Курмаев 4379 13 Юрий Джамурзаев 4370 14 Vadim Moiseenko 4314 15 Никита В. 4269 16 Публичное Имя 4169 17 Николай Конаков 4096 18 Boris 3985 19 gagagg g. 3931 20 Александр Махаев 3830 21 Савин Е.А. 4826 22 Khudyakov2500 3759 23 Кирилл К. 3703 24 Александр Федерягин 3680 25 Валерий Носов 3659 26 Александръ Дятловъ 3630 27 Марина Вострикова 3625 28 Александр Кащеев 3617 29 Николай Голубев 4118 30 Максим 3583 31 Игорь Тулупов 3583 32 Yura Konyshev 3883 33 Аршалуйс Смбатян 3555 34 Людмила Трубина 3535 35 Андрей 3510 36 Артем Гришин 3500 37 Артём Клюев 3500 38 Иван Носков 3680 39 Иван О. 3484 40 verba 3483 41 qufrfe q. 3475 42 Denis P. 3450 43 Григориос Димитров 3450 44 Qter 3430 45 Никита Лакин 3428 46 Lisenok_sss 3421 47 Артём Лобазников 3420 48 Егор К. 3413 49 Михаил 3489 50 Silver Chalice 3386

Скоро мы свяжемся с каждым победителем и расскажем, как получить приз. Спасибо всем участникам!