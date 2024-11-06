Как облачные провайдеры защищают персональные данные компаний в 2024 году

Исследование проводилось в начале 2024 года. В нём приняли участие 600 специалистов информационной безопасности из различных компаний.

Опыт российских компаний показывает: несоблюдение требований безопасности рано или поздно приводит к инцидентам. Масштаб ущерба в таких ситуациях непредсказуем, к тому же в январе 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов за утечку ПД . Ранее инцидент приводил к аудиторской проверке и штрафу в несколько десятков тысяч рублей. Если закон примут, штрафы будут достигать 2 млн рублей для физических лиц и 15 млн для юридических.

По данным внутреннего исследования Yandex Cloud, 39% опрошенных компаний высоко оценивают безопасность облачных платформ. Но не все знают, как устроена защита ПД в облаке, что именно делает провайдер для своих клиентов и в чём заключаются преимущества облачных решений. На эти вопросы отвечает Рами Мулейс, руководитель команды Cloud Trust в Yandex Cloud.

В чём особенности хранения ПД в облаке В чём особенности хранения ПД в облаке

Операторы ПД — это компании, госучреждения или физические лица, которые собирают, хранят, обрабатывают и распространяют персональные данные. По закону облачные провайдеры не являются операторами ПД.

Персональные данные — это любая информация, по которой можно идентифицировать человека, например адрес электронной почты, телефон или паспортные данные. В России работа с ПД регулируется Федеральным законом «О персональных данных» (152‑ФЗ) , который действует с 2006 года. Соблюдение закона контролируют Роскомнадзор и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Закон требует, чтобы операторы персональных данных обеспечивали их безопасность вне зависимости от масштаба компании и её сферы. При этом допускается хранение данных в облаке, но одно из важнейших условий для этого — дата-центр выбранного провайдера должен находиться на территории России.