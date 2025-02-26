Концепция разделения ответственности

Безопасность систем, использующих облачные сервисы, требует разделения ответственности между клиентом и провайдером.

Разделение ответственности подразумевает, что физическая безопасность, безопасность сервисов и доступность всей инфраструктуры — это ответственность специалистов облака, которую они не могут переложить на клиентов. Клиент должен контролировать права доступа к ресурсам, например, к виртуальным машинам. Как в локальных, так и в облачных моделях, компании сами несут ответственность за то, чтобы данные были маркированы и правильно классифицированы для выполнения любых обязательств по соответствию нормативным требованиям.