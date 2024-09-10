Работа технологии генеративного ответа Yandex Search API на примере поисковой выдачи с сайта Yandex Cloud. В результатах поиска — объединённый ответ из нескольких подходящих источников и ссылки на них
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (август)
Рассказываем о запуске сервиса Yandex Cloud Video и курса по шифрованию данных, новых возможностях Data Transfer, обновлениях в Managed Service for ClickHouse® и DataLens, а также делимся другими новостями платформы.
Платформа данных
Обновлённый Data Transfer
Усилили безопасность сервиса. Для источника Яндекс Метрики добавили:
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Сохранение схемы БД после применения всех миграций в SQL‑файл с актуальной схемой со всеми таблицами.
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Возможность указывать сразу несколько выражений‑фильтров для трансформера «Фильтр строк для источников APPEND-ONLY».
Доработали политику очистки в приёмнике Managed Service for ClickHouse для полной поддержки кластеров без ZooKeeper. Также с 1 августа обновили тарифы.
Yandex MetaData Hub
Добавили поддержку соединений для пользовательских инсталляций баз данных Redis™ и кластеров Managed Service for Redis™. Интегрировали Yandex Connection Manager с Managed Service for ClickHouse для автоматического создания подключений кластеров.
Managed Service for PostgreSQL
Поддержали расширение для PostgreSQL версий 15 и 16 для создания вставки UUID v7, которая в десять раз быстрее, чем UUID v4.
Managed Service for ClickHouse
Обновили сервис для управления кластерами ClickHouse® до версии 24.6.
Что нового:
-
Настройка optimize_row_order увеличивает коэффициент сжатия данных до 30%. Улучшает использование дискового пространства и производительность чтения.
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Настройки materialize_skip_indexes_on_insert и materialize_statistics_on_insert позволяют отложить построение индексов. Это ускоряет вставку данных и полезно для быстрой записи.
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Индексирование с помощью кривых Гильберта улучшает обработку пространственных данных и ускоряет запросы по временным рядам и геоданным.
-
Функции base64URLEncode и base64URLDecode для работы с URL‑совместимым Base64‑кодированием помогают при безопасном хранении данных в URL.
-
Логирование привилегий в system.query_log упрощает диагностику проблем с правами доступа, позволяя детализировать необходимые привилегии.
-
Встроенная документация в системные таблицы помогает в понимании их структуры и назначения.
Managed Service for Apache Kafka®
Теперь в управляемом Apache Kafka можно автоматически увеличивать размер диска. Нужно задать порог его заполненности и максимальный размер. Когда порог достигнут, диск увеличивается до указанного максимума. Доступны два варианта: увеличение сразу или в ближайшее окно обслуживания. Всё настраивается в параметрах кластера.
WebSQL
Добавили управление правами доступа для выполненных и сохранённых запросов и статистику по выполненным запросам. Обновили окно обращения в поддержку, улучшили инструменты мониторинга и анализа запросов.
DataLens
Группировка селекторов на дашбордах
Теперь в виджет с селекторами можно добавить дополнительные кнопки:
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Применить — применяет все значения в виджете.
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Сбросить — сбрасывает значения до значений по умолчанию.
Для виджета с несколькими селекторами можно настроить их порядок, расположение и ширину (в пикселях или процентах). Если у всех виджетов указать ширину 100%, то они будут располагаться вертикально.
Массовые операции с полями в датасете
Теперь в датасете можно отметить сразу несколько полей, а также удалить, скрыть или показать их.
Инфраструктура и сеть
Compute Cloud
Появилась возможность создавать снимки с высокопроизводительных и нереплицируемых SSD‑дисков (network‑ssd‑io и network‑ssd‑nonreplicated) без остановки операции на запись данных.
Foundation Models
Yandex Search API
Технология генеративного ответа теперь работает не только в документации, но и по всему сайту Yandex Cloud. Она собирает ключевую информацию по запросу пользователя со страниц сайта в одном ответе с указанием ссылок на источники. Технология доступна в рамках сервиса поисковых запросов Yandex Search API. Чтобы протестировать инструмент для автоматической генерации ответов на вопросы, оставьте заявку или обратитесь к вашему аккаунт‑менеджеру.
Обучение и сертификация
Greenplum® для разработчиков
Запустили обучение по Greenplum. Первый в этом году поток провели для 17 компаний‑партнёров и клиентов. Второй поток стартует в октябре.
В течение месяца специалисты из Альфа‑Банка, «БОКСБЕРРИ СОФТ», «МигКредита» и других компаний проходили углублённый курс для разработчиков: изучали теорию, выполняли практические задания и посещали воркшопы.
Они обучались создавать облачную инсталляцию Managed Service for Greenplum® и работать с ней, проектировать оптимальную физическую модель данных, разбирались в архитектуре сервиса и других аспектах, имеющих критическое значение для работы с Greenplum.
Результаты обучения:
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24 участника успешно завершили курс и получили сертификаты.
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Коэффициент успешного прохождения курса (COR) — 46%.
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Уровень общей удовлетворённости от обучения — 75%.
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Уверенность в приобретённых знаниях — 75%.
Шифрование данных и управление ключами
Запустили новый курс для security‑трека. Он рассчитан на системных администраторов, специалистов по информационной безопасности и DevOps‑инженеров уровней Middle и Senior. Курс поможет разобраться с криптографическими сервисами Yandex Cloud и c тем, как с их помощью обеспечивать безопасность информации. Подробнее читайте на странице сайта про курс.
Serverless
Kotlin Runtime в Cloud Functions
Теперь в Cloud Functions доступен язык Kotlin Runtime. Для использования выберите его в качестве среды выполнения. Она автоматически загружает код и вызывает указанный обработчик запросов, аргументы которого зависят от выбранной модели программирования на Kotlin.
Yandex API Gateway
В Yandex API Gateway теперь можно преобразовывать тело запроса, ответ и коды ответов, чтобы упростить работу с API. Используйте расширения
x‑yc‑schema‑mapping и
x‑yc‑status‑mapping в спецификации API‑шлюза.
Интеграция с YandexGPT API
Добавили в Yandex API Gateway интеграцию с YandexGPT API. Это упрощает его вызов через REST endpoint.
На экране конструктора спецификации Yandex API Gateway нажмите кнопку Интеграция с YandexGPT, укажите все детали, а конструктор создаст фрагмент спецификации для этой интеграции.
Обозреватель для событий отправки писем
Добавили обозреватель для событий отправки писем по заданным адресам. Теперь пользователи могут отслеживать статусы сообщений: «Принято к отправке», «Доставлено», «Не доставлено» и другие.
Как использовать: при создании или редактировании адреса в сервисе Yandex Cloud Postbox включите логирование в каталог или лог‑группу.
Интеграция Yandex API Gateway со Smart Web Security
Теперь доступна интеграция Yandex API Gateway со Smart Web Security для защиты API‑шлюзов от DDoS‑атак и ботов. Для подключения укажите в спецификации Yandex API Gateway расширение
x‑yc‑apigateway:smartWebSecurity и параметр профиля безопасности
securityProfileId.
Marketplace
Traffic Inspector Next Generation ФСТЭК
На Yandex Cloud Marketplace появился Traffic Inspector Next Generation ФСТЭК — продукт решения NGFW на базе OPNsense® для малого, среднего, крупного бизнеса и госструктур. Он обеспечивает высокий уровень сетевой безопасности, защищает от киберугроз IT‑инфраструктуру любого формата и размера (как виртуальную, так и реальную), позволяет организовать контролируемый доступ пользователей в интернет и мониторинг сетевой активности.
Продукт входит в реестр российского ПО и сертифицирован ФСТЭК России.
SVZCloud Backup
Обновился безагентный бэкап виртуальных машин и дисков в Yandex Cloud. Он автоматизирует операции резервного копирования и восстановления, в том числе в объектное хранилище S3. По запросам пользователей в новой версии добавлена поддержка VSS для обеспечения целостности данных приложений виртуальных машин на базе MS Windows Server.
Cloud Advisor
CNAPP (Cloud‑Native Application Protection Platform) — платформа для защиты облачных приложений. Она объединяет инструменты безопасности: управление уязвимостями, контроль конфигураций, защита контейнеров и другие.
Федеральный закон «О персональных данных».
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, регулирующая информационную безопасность.
Центр интернет‑безопасности, разрабатывающий стандарты безопасности.
Стандарт безопасности данных платёжных карт.
Свободная операционная система от Linux.
Cloud Advisor — единая платформа, которая обеспечивает безопасность, инвентаризацию и сокращение расходов в публичном облаке. Она предоставляет комплексную защиту облака (CNAPP) и решает задачи управления уязвимостями, контроля конфигурации, защиты контейнерных сред, соответствия требованиям (ФЗ‑152, ФСТЭК, CIS, PCI DSS) и поиска вредоносного ПО.
Cloud Advisor создан специально для облака. Он обеспечивает стопроцентное покрытие всех ресурсов за минуты без установки агентов и без влияния на производительность инфраструктуры.
Calculate Directory Server
Свободный дистрибутив, представляющий собой LDAP‑сервер для централизованного хранения настроек пользователей, приложений и прав доступа в едином сетевом хранилище. Calculate Directory Server основан на Gentoo. Он стабильно работает и показывает высокую производительность на различных типах оборудования — от Pentium Pro до современных процессоров.
Security
Системные группы
Добавили новые типы системных групп: «All users in organization» и «All users in federation». Они охватывают всех пользователей внутри облачной организации или федерации. Это даёт доступ большому числу пользователей, а облачные ресурсы при этом остаются закрытыми публично.
Анонсы
Yandex Cloud Video
Запустили сервис Yandex Cloud Video для хранения, обработки и трансляции видео. С его помощью можно добавлять видеообзоры и отзывы на корпоративные сайты и интегрировать их в приложения, размещать образовательный видеоконтент на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для большого числа зрителей с минимальной задержкой.
Yandex Cloud Video — единый инструмент с мультиформатным видеоплеером, встроенными инструментами для автоматической обработки видео до нужного качества и мультибитрейта, а также безопасным хранением контента в S3‑хранилище.
Сервис находится на стадии Preview. Вы можете оставить заявку на бесплатное подключение для технического тестирования.
Документация
Появилась документация нового сервиса: Yandex Cloud Video.
Yandex API Gateway
- Добавлена информация об интеграции с Yandex Smart Web Security.
- Добавлена информация об интеграции с YandexGPT.
- Добавлено практическое руководство по использованию Yandex API Gateway для настройки синтеза речи в Yandex SpeechKit.
Yandex Application Load Balancer
- Добавлены рекомендации по настройке проверок состояния Yandex Application Load Balancer.
- Добавлена пошаговая инструкция по созданию инфраструктуры Application Load Balancer с помощью визарда.
- Обновлён раздел Квоты и лимиты.
Yandex Cloud Backup
- Добавлено практическое руководство по автоматической привязке политики резервного копирования Yandex Cloud Backup к ВМ.
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру статистики резервного копирования.
- Добавлен Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Compute Cloud
Yandex Load Testing
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
Yandex Monitoring
- Обновлён Справочник метрик: добавлены метрики Yandex Cloud Backup.
Yandex Object Storage
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for YDB в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex Virtual Private Cloud
- Добавлена информация о маршрутизации.
Yandex Data Proc
- Добавлено практическое руководство по работе с топиками Apache Kafka® с помощью PySpark-заданий в Yandex Data Proc.
Yandex Data Transfer
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for YDB в Yandex Object Storage.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Managed Service for YDB с помощью Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for ClickHouse® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for OpenSearch с помощью Yandex Data Transfer.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex DataLens
- Добавлена «История изменений» за июль.
- Описан пример добавления иерархии.
- В таблицу прав доступа добавлена информация о необходимых правах для переименования папки.
- Добавлены описания ошибок ERR.DS_API.FORMULA.PARSE.UNEXPECTED_TOKEN и ERR.FILE.CANNOT_UPDATE_DATA.
- Дополнено описание ошибки ERR.DS_API.SOURCE_CONFIG.TABLE_NOT_CONFIGURED.
- Добавлено описание настройки селектора «Размещение заголовка».
- Добавлена информация о ролях, необходимых для привязки платежного аккаунта.
- Добавлена инструкция по отключению возможности публикации объектов.
Yandex DataSphere
- Добавлено практическое руководство по развертыванию gRPC-сервиса на основе Docker-образа.
- Добавлено руководство по решению проблем с зависимостями в Yandex DataSphere.
- Обновлена информация о вычислениях на кластерах Apache Spark™ и работе с временными кластерами Yandex Data Proc.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавлено практическое руководство по работе с топиками Apache Kafka® с помощью PySpark-заданий в Yandex Data Proc.
- Добавлена пошаговая инструкция по управлению дисковым пространством в кластере Managed Service for Apache Kafka®.
- Добавлена «История изменений» за июль.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлено практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for ClickHouse® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлена «История изменений» за июль.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавлена «История изменений» за июль.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Добавлена информация о политиках индексов.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Managed Service for YDB с помощью Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по настройке политики индексов в Managed Service for OpenSearch.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for ClickHouse® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for OpenSearch с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for OpenSearch с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Managed Service for YDB с помощью Data Transfer.
Yandex MetaData Hub
- Добавлена «История изменений» за август.
Yandex Monitoring
- Обновлён Справочник метрик: добавлены метрики Yandex Cloud Backup.
Yandex Object Storage
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for YDB в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex WebSQL
- Добавлена «История изменений» за июль и август.
Yandex Container Registry
- Добавлена пошаговая инструкция по установке и настройке Docker.
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавлена информация о шифровании в Managed Service for Kubernetes.
- Добавлена «История изменений» за I полугодие 2024.
Yandex Load Testing
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
Yandex SmartCaptcha
- Добавлена информация о вариантах заданий.
Yandex WebSQL
- Добавлена «История изменений» за июль и август.
Yandex API Gateway
- Добавлена информация об интеграции с Yandex Smart Web Security.
- Добавлена информация об интеграции с YandexGPT.
- Добавлено практическое руководство по использованию Yandex API Gateway для настройки синтеза речи в Yandex SpeechKit.
Yandex Cloud Functions
- Добавлен раздел Разработка на Kotlin.
Yandex Cloud Postbox
- Добавлена пошаговая инструкция по записи логов в журнал выполнения в Yandex Cloud Postbox.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Managed Service for YDB с помощью Data Transfer.
Yandex Object Storage
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for YDB в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
Yandex Audit Trails
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
Yandex Identity and Access Management
- Добавлена информация о публичных группах.
- Обновлена информация о системных группах.
- Обновлён Список ресурсов, на которые можно назначать роли.
Yandex Lockbox
- Обновлён раздел Правила тарификации: добавлены примеры расчета стоимости.
Yandex SmartCaptcha
- Добавлена информация о вариантах заданий.
Yandex Cloud Organization
- Добавлено практическое руководство по сопоставлению групп пользователей в Microsoft Active Directory Federation Services.
Yandex Identity and Access Management
- Добавлена информация о публичных группах.
- Обновлена информация о системных группах.
- Обновлён Список ресурсов, на которые можно назначать роли.
Yandex Monitoring
- Обновлён Справочник метрик: добавлены метрики Yandex Cloud Backup.
Yandex DataSphere
- Добавлено практическое руководство по развертыванию gRPC-сервиса на основе Docker-образа.
- Добавлено руководство по решению проблем с зависимостями в Yandex DataSphere.
- Обновлена информация о вычислениях на кластерах Apache Spark™ и работе с временными кластерами Yandex Data Proc.
Yandex SpeechKit
- Добавлено практическое руководство по асинхронному распознаванию аудиофайлов с помощью API v3.
- Добавлено практическое руководство по использованию Yandex API Gateway для настройки синтеза речи в Yandex SpeechKit.
- Обновлён раздел Начало работы со SpeechKit.
- Обновлён раздел «История изменений» в сервисе распознавания речи Yandex SpeechKit.
Yandex SpeechSense
- Добавлена информация о словарях для тегов в диалогах.
- Добавлены пошаговые инструкции по управлению словарями.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Cloud Desktop
- Добавлен Справочник API.
Yandex DataLens
- Добавлена «История изменений» за июль.
- Описан пример добавления иерархии.
- В таблицу прав доступа добавлена информация о необходимых правах для переименования папки.
- Добавлены описания ошибок ERR.DS_API.FORMULA.PARSE.UNEXPECTED_TOKEN и ERR.FILE.CANNOT_UPDATE_DATA.
- Дополнено описание ошибки ERR.DS_API.SOURCE_CONFIG.TABLE_NOT_CONFIGURED.
- Добавлено описание настройки селектора «Размещение заголовка».
- Добавлена информация о ролях, необходимых для привязки платежного аккаунта.
- Добавлена инструкция по отключению возможности публикации объектов.
Интерфейс командной строки
- Обновлён Справочник CLI.
- Обновлён раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавлен раздел Сопоставление с платформой VMware.
- Добавлено описание термина SASL в разделе «Облачная терминология».
Партнерская программа Yandex Cloud
- Добавлена информация о ролях, необходимых для привязки облака клиента к партнерскому сабаккаунту.
- Обновлена инструкция по регистрации нового партнера.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавлено практическое руководство по автоматической привязке политики резервного копирования Yandex Cloud Backup к ВМ.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for YDB в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по работе с топиками Apache Kafka® с помощью PySpark-заданий в Yandex Data Proc.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Managed Service for YDB с помощью Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по настройке политики индексов в Yandex Managed Service for OpenSearch.
- Добавлено практическое руководство по загрузке данных из Yandex Managed Service for OpenSearch в Yandex Object Storage с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по копированию данных из Managed Service for OpenSearch в Managed Service for ClickHouse® с помощью Yandex Data Transfer.
- Добавлено практическое руководство по использованию Yandex API Gateway для настройки синтеза речи в Yandex SpeechKit.
- Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for OpenSearch с помощью Yandex Data Transfer.