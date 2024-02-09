Продуктовый дайджест Yandex Cloud (январь)

миграцию в воркбук копированием. Теперь можно безопасно скопировать объекты из иерархической структуры в воркбук, проверить работоспособность и права доступа к воркбуку, а затем поделиться им с пользователями.

Yandex Query Сервис виртуализации данных для инженеров и аналитиков Yandex Query стал доступен всем пользователям Yandex Cloud. Теперь для него действуют правила тарификации и SLA. Yandex Query в режиме реального времени позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы к полностью или частично структурированным данным с помощью YQL — диалекта SQL. В общедоступной версии сервиса: оптимизировали скорость исполнения запросов;

сняли ограничения в работе с данными в Object Storage;

добавили возможность отправки федеративных запросов к БД Managed Service for PostgreSQL и Managed Service for ClickHouse;

добавили возможность частичного переноса исполнения запросов в БД.

Yandex Managed Service for Greenplum® Что нового: обновили версию Yandex Managed Service for Greenplum до 6.25. Теперь по умолчанию доступны инструменты интеграции с холодным хранилищем и командный центр;

добавили возможность самостоятельной настройки внешних источников PXF для работы с данными из других СУБД и S3 и мониторинга метрик сервиса. Раньше за настройкой PXF пользователям приходилось обращаться в поддержку.

DataSphere С 1 марта 2024 года мы отключаем режим Serverless в Yandex DataSphere в связи ограничениями обновления системных образов и библиотек, времени запуска проекта и скорости начала вычислений. При этом режим Yandex DataSphere Dedicated остаётся доступным для пользователей. Обновления сервиса: добавили новую и самую доступную конфигурацию с vCPU на платформе Intel Ice Lake и GPU NVIDIA ® Tesla ® T4 для запуска проектов;

добавили новый тип нод из ресурса Модель. В этом ресурсе можно хранить результаты вычислений или обучения, полученные во время работы в Yandex DataSphere. Новая функциональность позволяет развернуть сохранённые в DataSphere модели в качестве сервиса и обращаться к ним по API.

Data Transfer В Data Transfer несколько изменений: добавили фильтр строк для источников, поставляющих данные append‑only. Теперь пользователи могут ограничить поток данных из источника в приёмник — отфильтровать события по конкретным значениям;

добавили поддержку предсозданного потока изменений при репликации в приёмник YDB. Теперь пользователи смогут самостоятельно выставлять настройки консьюмера (читателя потока изменений) и запускать репликацию без выдачи прав на редактирование источника;

реализовали настройку для параллельного копирования и репликации из источника YDB. Это ускорит перенос данных и сократит задержки;

добавили порядок добавления view в сценарии миграции кластеров MySQL.

Безопасность Безопасность

Платформу Yandex Cloud включили в реестр хостинг‑провайдеров, что подтверждает её соответствие требованиям N 149‑ФЗ к информационной безопасности хостинг‑провайдеров и даёт право оказывать услуги хостинга.

С 1 декабря вступил в силу Федеральный закон N 406‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» и Федеральный закон «О связи». Роскомнадзор приступил к формированию реестра хостинг‑провайдеров. Организациям, которые не войдут в реестр, с 1 февраля 2024 года запретят оказывать услуги хостинга на территории России.

Машинное обучение Машинное обучение

YandexGPT API

Что нового в YandexGPT API:

появились улучшенные версии моделей YandexGPT и YandexGPT Lite. Обновлённые версии уже доступны всем пользователям Yandex Cloud. Каждый клиент может делать по умолчанию 100 запросов в час или оставить заявку на большее количество. Стоимость моделей не изменится;

клиенты теперь могут выполнять запросы в YandexGPT в режиме реального времени, тогда как раньше доступ к базовой версии модели был асинхронным: ответ на запрос приходил не моментально, а через несколько минут;

улучшили поддержку режима чата для бизнес‑сценариев.

Marketplace Marketplace

Ubuntu 20.04 LTS CIS Hardening

Ubuntu — популярный опенсорсный дистрибутив ОС Linux, который широко используется в качестве ОС для серверов и ПК. Этот образ ОС Ubuntu собран с учётом требований CIS Framework.

Юнисендер Go

Unisender Go — встраиваемое решение. В нём нет управления списками адресов или сегментации. Unisender Go отлично дополняет CMS, CRM, CDP или любую другую информационную систему, где уже хранятся списки адресов, и всё, что нужно — недорогая отправка писем и уверенность в их доставке.

Юнисендер Go Старт — рассчитан на тестовое использование, не предусматривает тарификацию на стороне Yandex Cloud и по умолчанию разрешает отправлять только до 100 писем в день на свои собственные домены.

Юнисендер Go 100K включает в себя отправку до 100 тысяч электронных писем в месяц и обойдётся в 5000 рублей ежемесячно.

Юнисендер Go 500K позволяет отправлять до 500 тысяч электронных писем в месяц и стоит 17500 рублей ежемесячно.

AlmaLinux 9 CIS Hardening

AlmaLinux — дистрибутив Linux с открытым исходным кодом. AlmaLinux предоставляет пользователям стабильную и надёжную платформу, полностью совместимую с Red Hat Enterprise Linux (RHEL).