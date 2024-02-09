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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (январь)

Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. Читайте в этом выпуске: обновления в области безопасности и в сервисах групп «Инфраструктура и сеть» и «Платформа данных», изменения в документации и многое другое.

9 февраля 2024 г.
20 минут чтения

Инфраструктура и сеть

Yandex Compute Cloud

В Yandex Compute Cloud появилось сразу несколько новых возможностей.

  1. Шифрование дисков с помощью пользовательских симметричных ключей Yandex Key Management Service. Такое шифрование позволит:

    • защищаться от потенциальных угроз нарушения изоляции и компрометации данных на уровне виртуальной инфраструктуры;

    • контролировать шифрование и жизненный цикл ключей KMS, управлять ими;

    • повысить уровень контроля доступа к данным на диске за счёт необходимости наличия прав на ключ KMS;

    • отслеживать операции шифрования и дешифрования ключом KMS с помощью сервиса Yandex Audit Trails.

    Функциональность на стадии рreview, доступ предоставим по запросу в службу техподдержки.

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Команда Yandex Cloud

В этой статье мы расскажем:

  1. Процесс обслуживания выделенных хостов стал более прозрачным и контролируемым: теперь пользователь может скорректировать дату автоматического освобождения сервера от виртуальной машины с переносом ВМ на новый (подменный) хост.

  2. Гранулярное назначение ролей для всех типов compute‑ресурсов: отдельных виртуальных машин, дисков, образов. Теперь пользователи смогут эффективнее управлять правами доступа к ресурсам сервиса не только на уровне облака или каталога, но и на уровне отдельных машин, дисков и других ресурсов.

  3. Перемещение виртуальных машин и дисков между зонами доступности с помощью команды relocate. Функциональность доступна только для переноса ресурсов в ru‑central1‑D. Документация >>

  4. Возможность подключения к виртуальной машине с использованием SSH‑сертификатов. Протокол SSH обеспечивает высокую степень безопасности и подходит для передачи чувствительных данных. Документация >>

Yandex Monitoring

В Yandex Monitoring добавили возможность экспорта метрик в формате Prometheus, чтобы пользователям было удобно мониторить метрики своих продуктов.

По ссылке вы найдёте список сервисов, для которых доступна возможность выгрузки метрик в формате Prometheus, и инструкцию по настройке экспорта.

Облачные сетевые сервисы: сценарии и примеры использования

Из видео вы узнаете, как использовать сетевые сервисы для развёртывания своих решений в Yandex Cloud.

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Yandex Load Testing

В Yandex Load Testing появилась поддержка YC CLI, которая позволяет создавать агентов тестирования и конфиги, запускать тесты и дожидаться их выполнения из командной строки.

Virtual Private Cloud

Реализовали трансфер подсети, чтобы упростить процесс миграции ресурсов между зонами доступности. Функциональность доступна только для переноса ресурсов в ru‑central1‑D.

Yandex Cloud Backup

Теперь пользователи сервиса могут восстанавливать из резервной копии не только виртуальную машину (ВМ), но и отдельные директории и файлы. Это ускорит процесс восстановления данных в нужную ВМ или директорию. Подробнее в документации >>

Yandex Object Storage

Реализовали механизм частичного изменения и дозаписи объектов в бакете, чтобы упростить работу пользователей с большими файлами, увеличить производительность и уменьшить стоимость потребления.

Yandex Cloud CDN

Реализовали разграничение доступа с помощью защищённых токенов (secure token) для пользователей сервиса Cloud CDN. Это обезопасит чувствительные данные и поможет предоставлять временный или платный доступ к файлам. CDN‑сервер будет сверять полученный токен с секретным ключом CDN‑ресурса и переданными в HTTP‑запросах данными и либо разрешать, либо запрещать доступ к файлам. Функциональность поддерживает AWS S3 API и GeeseFS. Подробнее в документации >>

Платформа данных

Yandex DataLens

В DataLens добавили:

  • отображение привязок Yandex Query при работе с данными из Object Storage. Теперь вам не придётся указывать все детали при регулярном выполнении одних и тех же запросов к данным. В настройках датасета привязки можно перетаскивать и объединять как обычные таблицы;

  • новый вид селектора — чекбокс. В поля типа boolean можно добавить селектор в виде чекбокса, чтобы с дашбордом было удобнее работать;

Yandex Cloud Backup: скопировать, сохранить, восстановить

Вебинар о возможностях Yandex Cloud Backup.

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  • миграцию в воркбук копированием. Теперь можно безопасно скопировать объекты из иерархической структуры в воркбук, проверить работоспособность и права доступа к воркбуку, а затем поделиться им с пользователями.
Yandex Query

Сервис виртуализации данных для инженеров и аналитиков Yandex Query стал доступен всем пользователям Yandex Cloud. Теперь для него действуют правила тарификации и SLA. Yandex Query в режиме реального времени позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы к полностью или частично структурированным данным с помощью YQL — диалекта SQL.

В общедоступной версии сервиса:

  • оптимизировали скорость исполнения запросов;

  • сняли ограничения в работе с данными в Object Storage;

  • добавили возможность отправки федеративных запросов к БД Managed Service for PostgreSQL и Managed Service for ClickHouse;

  • добавили возможность частичного переноса исполнения запросов в БД.

Yandex Managed Service for Greenplum®

Что нового:

  • обновили версию Yandex Managed Service for Greenplum до 6.25. Теперь по умолчанию доступны инструменты интеграции с холодным хранилищем и командный центр;

  • добавили возможность самостоятельной настройки внешних источников PXF для работы с данными из других СУБД и S3 и мониторинга метрик сервиса. Раньше за настройкой PXF пользователям приходилось обращаться в поддержку.

DataSphere

С 1 марта 2024 года мы отключаем режим Serverless в Yandex DataSphere в связи ограничениями обновления системных образов и библиотек, времени запуска проекта и скорости начала вычислений. При этом режим Yandex DataSphere Dedicated остаётся доступным для пользователей.

Обновления сервиса:

  • добавили новую и самую доступную конфигурацию с vCPU на платформе Intel Ice Lake и GPU NVIDIA® Tesla® T4 для запуска проектов;

  • добавили новый тип нод из ресурса Модель. В этом ресурсе можно хранить результаты вычислений или обучения, полученные во время работы в Yandex DataSphere. Новая функциональность позволяет развернуть сохранённые в DataSphere модели в качестве сервиса и обращаться к ним по API.

Data Transfer

В Data Transfer несколько изменений:

  • добавили фильтр строк для источников, поставляющих данные append‑only. Теперь пользователи могут ограничить поток данных из источника в приёмник — отфильтровать события по конкретным значениям;

  • добавили поддержку предсозданного потока изменений при репликации в приёмник YDB. Теперь пользователи смогут самостоятельно выставлять настройки консьюмера (читателя потока изменений) и запускать репликацию без выдачи прав на редактирование источника;

  • реализовали настройку для параллельного копирования и репликации из источника YDB. Это ускорит перенос данных и сократит задержки;

  • добавили порядок добавления view в сценарии миграции кластеров MySQL.

Безопасность

Платформу Yandex Cloud включили в реестр хостинг‑провайдеров, что подтверждает её соответствие требованиям N 149‑ФЗ к информационной безопасности хостинг‑провайдеров и даёт право оказывать услуги хостинга.

С 1 декабря вступил в силу Федеральный закон N 406‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» и Федеральный закон «О связи». Роскомнадзор приступил к формированию реестра хостинг‑провайдеров. Организациям, которые не войдут в реестр, с 1 февраля 2024 года запретят оказывать услуги хостинга на территории России.

Машинное обучение

YandexGPT API

Что нового в YandexGPT API:

  • появились улучшенные версии моделей YandexGPT и YandexGPT Lite. Обновлённые версии уже доступны всем пользователям Yandex Cloud. Каждый клиент может делать по умолчанию 100 запросов в час или оставить заявку на большее количество. Стоимость моделей не изменится;

  • клиенты теперь могут выполнять запросы в YandexGPT в режиме реального времени, тогда как раньше доступ к базовой версии модели был асинхронным: ответ на запрос приходил не моментально, а через несколько минут;

  • улучшили поддержку режима чата для бизнес‑сценариев.

Marketplace

Ubuntu 20.04 LTS CIS Hardening

Ubuntu — популярный опенсорсный дистрибутив ОС Linux, который широко используется в качестве ОС для серверов и ПК. Этот образ ОС Ubuntu собран с учётом требований CIS Framework.

Юнисендер Go

Unisender Go — встраиваемое решение. В нём нет управления списками адресов или сегментации. Unisender Go отлично дополняет CMS, CRM, CDP или любую другую информационную систему, где уже хранятся списки адресов, и всё, что нужно — недорогая отправка писем и уверенность в их доставке.

Юнисендер Go Старт — рассчитан на тестовое использование, не предусматривает тарификацию на стороне Yandex Cloud и по умолчанию разрешает отправлять только до 100 писем в день на свои собственные домены.

Юнисендер Go 100K включает в себя отправку до 100 тысяч электронных писем в месяц и обойдётся в 5000 рублей ежемесячно.

Юнисендер Go 500K позволяет отправлять до 500 тысяч электронных писем в месяц и стоит 17500 рублей ежемесячно.

AlmaLinux 9 CIS Hardening

AlmaLinux — дистрибутив Linux с открытым исходным кодом. AlmaLinux предоставляет пользователям стабильную и надёжную платформу, полностью совместимую с Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Документация

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Application Load Balancer

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud Logging

Yandex Compute Cloud

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Virtual Private Cloud

Платформа данных

Yandex Data Proc

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Redis

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Query

Yandex WebSQL

Контейнерная разработка

Yandex Container Registry

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex SmartCaptcha

Yandex WebSQL

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Postbox

Yandex Object Storage

Yandex Query

Yandex Serverless Containers

Безопасность

Yandex Identity and Access Management

  • Обновлён раздел Роли.

Yandex Lockbox

Yandex SmartCaptcha

Ресурсы и управление

Yandex Cloud Billing

Yandex Cloud Logging

Yandex Cloud Organization

Yandex Identity and Access Management

  • Обновлён раздел Роли.

Yandex Monitoring

Yandex Resource Manager

  • Обновлена пошаговая инструкции по удалению каталога: добавлен способ выполнения действий с помощью CLI.
Машинное обучение

Yandex DataSphere

Yandex SpeechKit

Yandex SpeechSense

Yandex Translate

Yandex Vision

YandexGPT API

Бизнес‑инструменты

Yandex DataLens

Yandex Forms

Yandex Tracker

Yandex Wiki

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Интерфейс командной строки

Обзор платформы Yandex Cloud

Партнёрам Marketplace

Практические руководства платформы Yandex Cloud

Yandex DataLens Festival Afterparty

Подвели итоги фестиваля, а ещё поговорили о планах на 2024 год.

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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (январь)
9 февраля 2024 г.
20 минут чтения
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