Yandex Cloud Session: новый режим работы Yandex DataSphere Dedicated

Новый режим работы Yandex DataSphere — Dedicated — даёт возможность пользователю зарезервировать виртуальную машину в облаке под свой проект и работать с ней столько, сколько потребуется. Этот режим практически идентичен работе на локальной инсталляции Jupyter Notebook: без сохранения состояний и сериализации, но с облачными мощностями. За счёт стабильной работы с вычислительными ресурсами в режиме Dedicated можно ускорить разработку моделей машинного обучения для различных задач по анализу данных.

Помимо нового режима Dedicated, в Yandex DataSphere остаётся возможность выбрать режим Serverless при обучении моделей. Технология бессерверных вычислений позволяет автоматически подключать виртуальную машину нужного типа только на время непосредственных расчётов (обучение моделей, запуск и других вычислений). Этот режим позволяет пользователю оплачивать вычислительные мощности только во время реального обучения и максимально оптимизировать расходы на вычисления.