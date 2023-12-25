Год с Yandex Cloud: делимся интересными фактами о наших пользователях и не только

Совы или жаворонки: кого больше среди пользователей Yandex Cloud? Совы или жаворонки: кого больше среди пользователей Yandex Cloud?

Наверное, несложно догадаться, что чаще всего вы заходите в наши сервисы в рабочие часы с 10:00 до 15:00 по Москве. Ежедневно в это время нашу облачную платформу посещают в среднем более 8 тысяч пользователей. Как оказалось, среди вас больше жаворонков: каждый день, с 4 до 9 утра активны около 3,6 тысяч пользователей. Сов немного меньше: примерно 2,3 тысячи пользователей приходят к нам в гости ежедневно с 10 вечера до 3 часов утра.