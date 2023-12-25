Год с Yandex Cloud: делимся интересными фактами о наших пользователях и не только

А самый загадочный запрос, по которому нас нашли, был написан азбукой Морзе. Пользователь набрал в поисковике:
.. --. .-. .- / ... -.- --- .-. --- ..--.. / распознать
Переводится как «Игра скоро?». Что бы это ни значило.
Рекорды Yandex Cloud в 2023 году, сервис, для которого придумали более ста альтернативных названий, и другие необычные факты. Читайте об этом в нашей статье.
В канун Нового года команда Yandex Cloud собрала несколько любопытных фактов о пользователях. Кого больше среди наших клиентов — сов или жаворонков? И по каким запросам можно искать и находить YandexGPT API?
Наверное, несложно догадаться, что чаще всего вы заходите в наши сервисы в рабочие часы с 10:00 до 15:00 по Москве. Ежедневно в это время нашу облачную платформу посещают в среднем более 8 тысяч пользователей. Как оказалось, среди вас больше жаворонков: каждый день, с 4 до 9 утра активны около 3,6 тысяч пользователей. Сов немного меньше: примерно 2,3 тысячи пользователей приходят к нам в гости ежедневно с 10 вечера до 3 часов утра.
То ли потому, что на букву «С» начинается «Счастье», а на букву «S» — Success («Успех»), то ли по другой причине, но именно эти буквы чаще всего встречаются в начале названий компаний-клиентов Yandex Cloud: Skyeng, Sports.ru, «Сирена-Трэвел», «Сантехника-Онлайн», «Смарт Шелл» и многих других.
Больше всего запросов в интернете было о YandexGPT API. Посетители нашего сайта придумали 183 варианта написания этого сервиса: «Яндекс Джепети», «Яндекс Джипичат» и даже «Яндексджипиди».
Приятно, что вы ищете нас, когда хотите узнать, как работают наши технологии или сервисы. Вы спрашиваете, что такое Kafka, MongoDB, DDoS-атака или Эль-Ниньо. Кстати, если вас заинтриговал последний запрос, об Эль-Ниньо можно прочитать подробнее в нашей статье.
В этой статье мы расскажем: — Совы или жаворонки: кого больше среди пользователей Yandex Cloud?
А самый загадочный запрос, по которому нас нашли, был написан азбукой Морзе. Пользователь набрал в поисковике:
.. --. .-. .- / ... -.- --- .-. --- ..--.. / распознать
Переводится как «Игра скоро?». Что бы это ни значило.
Виртуальная машина (ВМ) — это аналог сервера в облачной инфраструктуре. Какой минимальный размер «автопарка» необходим для функционирования компании? Это зависит от целей и требуемых мощностей. Один из наших пользователей в 2023 году запустил более 3000 виртуальных машин.
Yandex SpeechKit — один из самых популярных сервисов машинного обучения Yandex Cloud. Голосовые роботы, созданные с помощью этой технологии, помогают клиентам наших компаний записываться на курсы английского и к психологу, заказывать пиццу, напоминают о сроках оплаты коммунальных услуг и рассказывают о кредитах. И всё это на 16 языках, включая узбекский. Мы посчитали: чтобы выполнить работу наших роботов в 2023 году, 190 человек должны были бы начитывать тексты весь год без перерывов на отдых и сон.
Настоящую сказку с помощью Yandex SpeechKit создал наш клиент, запустив сервис видеопоздравлений. Вы можете заказать праздничное послание от имени Деда Мороза, Снегурочки или их помощников.
Как видите, мы многое знаем о друзьях Yandex Cloud 😊. А чтобы и вы узнали о нас больше, мы создали шуточный тест, в котором собрали интересные факты о нашей команде.