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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь — декабрь)

Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. В этом выпуске рассказываем, что нового появилось в сервисах, связанных с инфраструктурой и сетью, безопасностью и бизнес-инструментами, а также сообщаем об изменениях в документации.

15 декабря 2023 г.
10 минут чтения

В ноябре и декабре мы внесли ряд улучшений в сервисы Yandex Cloud, а также обновили и расширили функциональность некоторых инструментов. Теперь в сервисе Yandex Compute Cloud можно увеличить размер сетевого диска даже на запущенной виртуальной машине. Стала удобнее навигация по сервисным ролям в Yandex Identity and Access Management, а в Yandex Cloud Marketplace появилось несколько новинок. Ниже рассказываем подробнее обо всех релизах, нововведениях и возможностях платформы.

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud

В сервисе появилась новая функциональность: теперь увеличить размер сетевого диска можно даже на запущенной виртуальной машине, не останавливая её и не отключая диск от машины. Это поможет быстро масштабировать текущие мощности — без дополнительных действий и прерываний.

Кроме того, добавили:

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Безопасность

Платформа Yandex Cloud теперь соответствует стандарту безопасности PCI DSS v4.

Международный стандарт PCI DSS содержит набор требований, защищающих держателей платёжных карт. Эти требования обязательны и распространяются на все организации, которые принимают к оплате, хранят, обрабатывают и передают данные карт ПС «Мир».

В 2025 году начнёт действовать новая четвёртая версия стандарта PCI DSS. Поскольку Yandex Cloud уже отвечает требованиям PCI DSS v4, то и наши пользователи смогут быстрее и проще обновить свои сертификаты соответствия.

Yandex Identity and Access Management

Навигация по сервисным ролям стала удобнее: если раньше роли отображались общим списком, то теперь они сгруппированы по сервисам. Кроме того, роль можно найти по её названию в строке поиска.

Navigation in Yandex IAM

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Команда Yandex Cloud

В этой статье мы расскажем:

Платформа данных

Data Transfer

Добавили настройку эндпоинта-источника Yandex Data Streams. Теперь трансфер будет продолжать работу при превышении TTL топика.

Поддержали новые эндпоинты-источники Elasticsearch и OpenSearch, трансферы из Elasticsearch в OpenSearch, а также из OpenSearch в OpenSearch. Для инкрементальных трансферов добавили возможность изменять начальное значение при редактировании трансфера.

Реализовали фильтр строк для источников, поставляющих данные APPEND-ONLY.

Добавили настройку для параллельного копирования и репликации из источника YDB.

О других возможностях, которые мы реализовали в сервисе, читайте в документации:

Бизнес‑инструменты

Yandex Tracker
Forms
Wiki

Обновления в Marketplace

NeoCAT — Cloud Security Platform Pro — платформа для непрерывного контроля уязвимостей и устранения рисков безопасности облачной инфраструктуры.

Insentry Watch — программный комплекс для видеонаблюдения за обстановкой, автоматического обнаружения нештатных ситуаций и оповещения о событиях, представляющих возможную угрозу безопасности на обозреваемой территории.

ОпенСкейлер (Free) — ключевой продукт сообщества OpenScaler, который является свободным некоммерческим дистрибутивом ОС GNU/Linux, локализованной версией наиболее распространенного в китайской корпоративной среде дистрибутива openEuler.

CasaOS — программное обеспечение, созданное для упрощенного управления личным облаком с использованием Docker. Его основная задача — улучшение пользовательского опыта разработчиков и создателей контента, использующих частные облачные сервисы.

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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь — декабрь)
15 декабря 2023 г.
10 минут чтения
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