В ноябре и декабре мы внесли ряд улучшений в сервисы Yandex Cloud, а также обновили и расширили функциональность некоторых инструментов. Теперь в сервисе Yandex Compute Cloud можно увеличить размер сетевого диска даже на запущенной виртуальной машине. Стала удобнее навигация по сервисным ролям в Yandex Identity and Access Management, а в Yandex Cloud Marketplace появилось несколько новинок. Ниже рассказываем подробнее обо всех релизах, нововведениях и возможностях платформы.

Инфраструктура и сеть Инфраструктура и сеть

Безопасность Безопасность

Платформа Yandex Cloud теперь соответствует стандарту безопасности PCI DSS v4 .

Международный стандарт PCI DSS содержит набор требований, защищающих держателей платёжных карт. Эти требования обязательны и распространяются на все организации, которые принимают к оплате, хранят, обрабатывают и передают данные карт ПС «Мир».

В 2025 году начнёт действовать новая четвёртая версия стандарта PCI DSS. Поскольку Yandex Cloud уже отвечает требованиям PCI DSS v4, то и наши пользователи смогут быстрее и проще обновить свои сертификаты соответствия.