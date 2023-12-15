NeoCAT — Cloud Security Platform Pro — платформа для непрерывного контроля уязвимостей и устранения рисков безопасности облачной инфраструктуры.
Insentry Watch — программный комплекс для видеонаблюдения за обстановкой, автоматического обнаружения нештатных ситуаций и оповещения о событиях, представляющих возможную угрозу безопасности на обозреваемой территории.
ОпенСкейлер (Free) — ключевой продукт сообщества OpenScaler, который является свободным некоммерческим дистрибутивом ОС GNU/Linux, локализованной версией наиболее распространенного в китайской корпоративной среде дистрибутива openEuler.
CasaOS — программное обеспечение, созданное для упрощенного управления личным облаком с использованием Docker. Его основная задача — улучшение пользовательского опыта разработчиков и создателей контента, использующих частные облачные сервисы.