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Специальный выпуск Monthly Cloud News: погружение в DevOps

В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про DevOps‑культуру, поддержку проекта на длинной дистанции без CI/CD, проблемы с GitOps и многом другом.

17 августа 2023 г.
5 минут чтения

В беседе Антона Черноусова с Дмитрием Чумаком из ITSumma посмотрим, насколько по‑разному подходят к работе инженеры эксплуатации и разработчики. Вместе разберёмся, почему поддержка проекта на длинной дистанции превращается в ад, если нет инструментов автоматизации и подходов CI/CD. Обсудим, какие есть проблемы с GitOps и что сделать, чтобы он работал корректно. Окунёмся в проблемы мониторинга сложных систем. Коснёмся вопросов оперативной коммуникации, ChatOps и рутинной автоматизации. В конце поговорим про развитие FinOps‑инструментов в современных условиях.

Ссылки, упомянутые в выпуске

Наши бесплатные курсы для DevOps‑инженеров

Yandex Scale

Руководство по DevOps — Джин Ким, Патрик Дебуа, Джон Уиллис и Джез Хамбл

Проект «Феникс». Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему — Джин Ким, Джордж Спаффорд, Кевин Бер

Мне повезёт: Исповедь сотрудника Google № 59 — Дуглас Эдвардс

Kubernetes в действии — Марко Лукша

Kuber Conf'22

Проектирование событийно‑ориентированных систем: Концепции и шаблоны проектирования сервисов поточной обработки данных с использованием Apache Kafka — Бен Стопфорд

Переносим данные в несколько кликов: возможности Data Transfer

Yandex Cloud Toolbox

ISOLATE — authentication server

Сервис Yandex Managed Service for GitLab вышел в общий доступ

Что такое GitOps и почему он (почти) бесполезен — Олег Вознесенский

Поднимаем динамические стенды с помощью GitOps — Павел Селиванов

DevSecOps для безопасной разработки

Kubernetes plugin for Grafana

ChatOps для разработчиков сервисов на Serverless — Антон Черноусов

FinOps: как сэкономить на инфраструктуре?

FinOps в России — Vitaly Belyasov

258 FinOps на подходе — The Art Of Programming [FinOps]

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Специальный выпуск Monthly Cloud News: погружение в DevOps
17 августа 2023 г.
5 минут чтения
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