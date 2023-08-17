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Специальный выпуск Monthly Cloud News: погружение в DevOps
В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про DevOps‑культуру, поддержку проекта на длинной дистанции без CI/CD, проблемы с GitOps и многом другом.
В беседе Антона Черноусова с Дмитрием Чумаком из ITSumma посмотрим, насколько по‑разному подходят к работе инженеры эксплуатации и разработчики. Вместе разберёмся, почему поддержка проекта на длинной дистанции превращается в ад, если нет инструментов автоматизации и подходов CI/CD. Обсудим, какие есть проблемы с GitOps и что сделать, чтобы он работал корректно. Окунёмся в проблемы мониторинга сложных систем. Коснёмся вопросов оперативной коммуникации, ChatOps и рутинной автоматизации. В конце поговорим про развитие FinOps‑инструментов в современных условиях.
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