DataLens DataLens

С 5 по 16 декабря мы проводили Yandex DataLens Festival для аналитиков и руководителей, где рассказывали о лучших практиках визуализации и анализа данных с помощью DataLens. Вы можете ознакомиться с материалами на платформе Яндекс Практикум , а также посмотреть записи уроков на YouTube .

Закрытие фестиваля прошло 22 декабря в формате отдельного мероприятия — Yandex DataLens Festival Afterparty. На встрече с комьюнити и участниками фестиваля мы обсудили итоги мероприятия, объявили победителей конкурса дашбордов, поделились планами продукта и пообщались вживую. Смотреть запись →

Также вы можете вдохновиться новыми примерами использования DataLens. Дашборды участников фестиваля помогают решить бизнес-задачи в ритейле. Смотрите топ-10 работ конкурса дашбордов в Telegram. Открыть список дашбордов →

Для тех, кто только погружается в задачи аналитики и визуализации данных с помощью DataLens, мы выпустили две статьи о быстром старте:

В 2022 году мы наблюдали рекордный рост комьюнити продукта. Наших единомышленников в Telegram стало в 2,3 раза больше с начала года, к концу декабря в нашем сообществе было более 4400 участников. Если вы ещё не среди них и вам интересен DataLens — присоединяйтесь. Вступить в комьюнити →

Описание дашборда Описание дашборда

Теперь для дашборда в режиме редактирования можно добавить описание. Описание поддерживает Markdown и будет доступно всем пользователям по клику на иконку.