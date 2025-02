Общие новости Общие новости

Наш новый управляемый сервис Managed Service for OpenSearch вышел в Public Preview. OpenSearch — это поисковая система с открытым исходным кодом, лицензированная Apache 2.0. В запуске системы участвовали ведущие мировые вендоры, в том числе AWS, SAP, Capital One, Red Hat, Logz.io и другие. Managed Service for OpenSearch позволит пользователям улучшить анализ и поиск данных на сайтах. Настройки сервиса уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch появится поддержка сторонних источников авторизации и холодных и горячих зон кластера. За счёт этого пользователи смогут сэкономить на хранении архивных данных. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис: пользователю не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО.