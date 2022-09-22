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Новые решения в области безопасности

Новые интеграции в Yandex Audit Trails, поддержка Yandex Cloud в популярных инструментах и другие новости платформы в области безопасности.

22 сентября 2022 г.
10 минут чтения

Сегодня Yandex Cloud предоставляет возможность разработки и проектирования архитектуры по принципам security-by-design, полностью соответствует индустриальным стандартам и законодательным требованиям, всестороннее обеспечивает безопасность инфраструктуры и защиту данных.

Yandex Audit Trails

Yandex Audit Trails — сервис для сбора и выгрузки аудитных логов ресурсов Yandex Cloud. Сегодня мы хотим рассказать про новые интеграции, которые были добавлены:

Интеграция с Yandex Data Streams

Интеграция Yandex Audit Trails с Yandex Data Streams позволит пользователям поставлять аудитные логи в управляемые базы данных сервиса для дальнейшего анализа.

Yandex Audit Trails собирает аудитные логи с облака и предоставляет возможность анализировать их в облаке и экспортировать в ваши внешние SIEM системы (Arcsight, Splunk, Elasticsearch и др.). В нашей документации описано какими способами можно это делать. Ранее вы могли указать два варианта отгрузки аудитных логов при создании Audit trails:

— Object Storage (для долгосрочного хранения и экспорта);

— Cloud Logging (для анализа, написания запросов и просмотра, реагирования).

Теперь появился еще один вариант — это отгрузка в сервис Data Streams. Здесь вы можете найти инструкцию, как это сделать.

Преимущества интеграции Audit Trails с Data Streams:

  • выполнять легкий экспорт событий Audit Trails из Yandex Data Streams в другие сервисы облака с помощью Data Transfer. Например, вот инструкция для экспорта в ClickHouse для анализа и визуализации с помощью DataLens.

  • выполнять экспорт событий во внешние SIEM системы совместимые c AWS Kinesis Datastreams. Пример работы fluentd с Yandex Data Streams.

  • упростить разработку коннекторов для вендоров SIEM систем.

Также некоторые SIEM системы имеют интеграцию с Kinesis API (YDS умеет отдавать данные по Kinesis API). С помощью YDS можно будет анализировать и искать события с помощью сервиса Yandex Query.

Интеграция с Yandex Query

Yandex Audit Trails и Yandex Query интегрированы между собой, что позволяет как решать типичные задачи поиска в аудитных логах, так и выполнять свои собственные поиски, выраженные на языке YQL.

Интеграция экспорта логов в MaxPatrol SIEM

MaxPatrol SIEM — система выявления инцидентов информационной безопасности. Теперь MaxPatrol SIEM может читать аудитные логи Yandex Cloud из потока данных Yandex Data Streams. Подробнее.

Обработка секретов, попавших в открытый доступ

Чтобы обеспечить безопасность ваших данных и инфраструктуры, внимательно следите за использованием секретов. Если секреты были скомпрометированы, исключите использование этих секретов. В Yandex Cloud используются следующие секреты:

  • IAM‑токен;
  • OAuth‑токен;
  • авторизованные ключи;
  • JWT;
  • статические ключи;
  • API‑ключи;
  • cookie в браузере.

Мы написали подробную инструкцию о том, как обрабатывать секреты, попавшие в открытый доступ.

author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

В этой статье мы расскажем:

Yandex Cloud Organization

Появилось управление группами пользователей. Вы можете группировать пользователей по любому признаку, например, в соответствии с их должностными обязанностями или отделом.

Organization

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Поддержка pgcrypto в Yandex Managed Service for Greenplum®

Теперь в Yandex Managed Service for Greenplum® можно использовать расширение pgcrypto, которое предоставляет криптографические функции, позволяющие администраторам баз данных хранить определённые столбцы данных в зашифрованном виде. Подробности.

Добавлена поддержка Yandex Cloud в нескольких популярных инструментах безопасности:

1. Osquery

Osquery — это открытый инструмент безопасности, который превращает операционную систему в единую базу данных с таблицами, позволяющую отправлять запросы с помощью SQL-подобных операторов. Теперь с помощью этих запросов можно в Yandex Cloud отслеживать целостность файлов, проверять состояние и конфигурацию сетевого экрана, выполнять проверки безопасности целевого сервера и многое другое. Подробности.

2. Cloud Query

Cloud Query — это высокопроизводительная платформа, обеспечивающая интеграцию данных для упрощения анализа командами безопасности. Cloud Query извлекает, преобразует и загружает данные из облачных API с помощью готовых интеграций в различные базы данных и платформы данных для дальнейшего анализа. Подробности.

3. checkov

checkov — лидирующий инструмент по сканированию terraform манифестов на предмет мисконфигураций безопасности теперь поддерживает Yandex Cloud terraform ресурсы.

Это означает, что клиенты Yandex Cloud теперь могут определять и блокировать создание потенциально опасных облачных объектов в рамках Infrastracture as a code подхода с помощью проверок.

Например:

  • наличие публичного адреса на ВМ или кластере k8s;

  • наличие публичного доступа к бакету object storage;

  • отсутствие шифрования бакета либо секретов k8s;

  • и многое другое в соответствии с нашим чеклистом по безопасности.

Подробно со списком проверок и с тем, как можно встроить данный инструмент в ваш CI/CD инстанс Managed Service for GitLab (в режиме блокировки либо аудита) можно ознакомиться в решении Checkov + Yandex Cloud в нашей библиотеке решений по безопасности.

4. Поддержка Yandex Cloud Cerificate Manager в External secrets.io

Напомню, обычная интеграция с Lockbox позволяет создавать секреты в нашем Lockbox и синхронизировать их в k8s. Интеграция с Certificate Manager позволит вам работать с сертификатами в Certificate Manager и синхронизировать их в нативные объекты k8s secret type tls.

Подробнее про стандартную интеграцию в нашей документации. Немного позже мы планируем оформить в документации сценарий, который позволит использовать NGINX Ingress Controller с отсылкой на сертификат из CM.

Certificate Manager

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