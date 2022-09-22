Новые решения в области безопасности

Сегодня Yandex Cloud предоставляет возможность разработки и проектирования архитектуры по принципам security-by-design, полностью соответствует индустриальным стандартам и законодательным требованиям, всестороннее обеспечивает безопасность инфраструктуры и защиту данных.

Yandex Audit Trails Yandex Audit Trails

Yandex Audit Trails — сервис для сбора и выгрузки аудитных логов ресурсов Yandex Cloud. Сегодня мы хотим рассказать про новые интеграции, которые были добавлены:

Интеграция с Yandex Data Streams Интеграция с Yandex Data Streams

Интеграция Yandex Audit Trails с Yandex Data Streams позволит пользователям поставлять аудитные логи в управляемые базы данных сервиса для дальнейшего анализа.

Yandex Audit Trails собирает аудитные логи с облака и предоставляет возможность анализировать их в облаке и экспортировать в ваши внешние SIEM системы (Arcsight, Splunk, Elasticsearch и др.). В нашей документации описано какими способами можно это делать. Ранее вы могли указать два варианта отгрузки аудитных логов при создании Audit trails:

— Object Storage (для долгосрочного хранения и экспорта);

— Cloud Logging (для анализа, написания запросов и просмотра, реагирования).

Теперь появился еще один вариант — это отгрузка в сервис Data Streams. Здесь вы можете найти инструкцию, как это сделать.