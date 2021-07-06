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Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®

Сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum® вышел в стадии Preview.

6 июля 2021 г.

В группе сервисов Платформы данных появился еще один управляемый сервис — Yandex Managed Service for Greenplum®.
Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется. Чтобы начать пользоваться сервисом бесплатно, оставьте заявку на странице сервиса или в консоли управления.

O сервисе

Сервис позволяет управлять кластерами СУБД Greenplum®. Документация →

Greenplum зарекомендовала себя как надежное и проверенное решение для крупных компаний. Ее используют более 1500 компаний, среди которых Яндекс.Такси, Билайн, М.Видео, JPMorgan Chase & Co, General Motors, Morgan Stanley, Moodys, Skype и другие.

Greenplum — аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначенная для сложной аналитики по большим объемам данных. Greenplum быстро обрабатывает сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает в себе:

  • возможность масштабируемости на десятки терабайт;
  • строгую консистентность данных, ANSI SQL и джойны действительно больших таблиц;
  • совместимость с PostgreSQL;
  • открытый исходный код.

Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c возможностью быстрого выделения дополнительных вычислительных ресурсов и встроенными инструментами мониторинга ключевых метрик доступности, состояния и загруженности хостов кластера.

Входящий в платформу данных BI-сервис Yandex DataLens, благодаря новому коннектору и нативной поддержке Managed Service for Greenplum, позволит всего в несколько кликов построить дашборды корпоративного уровня для всей организации, без необходимости лицензирования пользователей.

Узнать больше о сервисе и его использовании вы сможете 22 июля на Greenplum Community Meetup. Опытом поделятся ведущие компании, которые эксплуатируют большие кластеры Greenplum в production.

Для каких задач подойдет Greenplum

Сервис поможет компаниям, которые столкнулись со следующими задачами:

  • Необходима аналитика на больших объемах данных.
  • Существующая СУБД перестала справляться с аналитической нагрузкой и не масштабируется.
  • Существующая СУБД стала слишком дорогой (из-за роста курса доллара и увеличения объема данных).
  • Необходимо ядро для создания корпоративного хранилища данных.
  • Необходима единая точка консолидации больших объемов данных из нескольких источников.

Кроме построения сложной аналитики по большим объемам данных, сервис также подойдет для расширенной продуктовой аналитики с учетом большого количества метрик взаимодействия с продуктом. Greenplum упрощает подготовку всех видов отчетности (операционной, продуктовой, управленческой, регуляторной), оценку рисков, скоринг, расчет витрин, аналитику данных для маркетинговых кампаний.

Нужна консультация?

Если у вас есть вопросы по реализации проекта в облаке с помощью сервиса Managed Service for Greenplum, напишите нам.
Наши специалисты подскажут, как оптимально построить архитектуру для вашего проекта.

*Greenplum является зарегистрированным товарным знаком VMware, Inc. в США и/или других странах.

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Команда Yandex Cloud
Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®
6 июля 2021 г.
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