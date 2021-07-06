Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®
Сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum® вышел в стадии Preview.
В группе сервисов Платформы данных появился еще один управляемый сервис — Yandex Managed Service for Greenplum®.
Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется. Чтобы начать пользоваться сервисом бесплатно, оставьте заявку на странице сервиса или в консоли управления.
O сервисе
Сервис позволяет управлять кластерами СУБД Greenplum®. Документация →
Greenplum зарекомендовала себя как надежное и проверенное решение для крупных компаний. Ее используют более 1500 компаний, среди которых Яндекс.Такси, Билайн, М.Видео, JPMorgan Chase & Co, General Motors, Morgan Stanley, Moodys, Skype и другие.
Greenplum — аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначенная для сложной аналитики по большим объемам данных. Greenplum быстро обрабатывает сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает в себе:
- возможность масштабируемости на десятки терабайт;
- строгую консистентность данных, ANSI SQL и джойны действительно больших таблиц;
- совместимость с PostgreSQL;
- открытый исходный код.
Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c возможностью быстрого выделения дополнительных вычислительных ресурсов и встроенными инструментами мониторинга ключевых метрик доступности, состояния и загруженности хостов кластера.
Входящий в платформу данных BI-сервис Yandex DataLens, благодаря новому коннектору и нативной поддержке Managed Service for Greenplum, позволит всего в несколько кликов построить дашборды корпоративного уровня для всей организации, без необходимости лицензирования пользователей.
Узнать больше о сервисе и его использовании вы сможете 22 июля на Greenplum Community Meetup. Опытом поделятся ведущие компании, которые эксплуатируют большие кластеры Greenplum в production.
Для каких задач подойдет Greenplum
Сервис поможет компаниям, которые столкнулись со следующими задачами:
- Необходима аналитика на больших объемах данных.
- Существующая СУБД перестала справляться с аналитической нагрузкой и не масштабируется.
- Существующая СУБД стала слишком дорогой (из-за роста курса доллара и увеличения объема данных).
- Необходимо ядро для создания корпоративного хранилища данных.
- Необходима единая точка консолидации больших объемов данных из нескольких источников.
Кроме построения сложной аналитики по большим объемам данных, сервис также подойдет для расширенной продуктовой аналитики с учетом большого количества метрик взаимодействия с продуктом. Greenplum упрощает подготовку всех видов отчетности (операционной, продуктовой, управленческой, регуляторной), оценку рисков, скоринг, расчет витрин, аналитику данных для маркетинговых кампаний.
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*Greenplum является зарегистрированным товарным знаком VMware, Inc. в США и/или других странах.