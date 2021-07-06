Новый сервис Yandex Managed Service for Greenplum®

В группе сервисов Платформы данных появился еще один управляемый сервис — Yandex Managed Service for Greenplum®.

Сервис находится в стадии Preview и не тарифицируется. Чтобы начать пользоваться сервисом бесплатно, оставьте заявку на странице сервиса или в консоли управления .

O сервисе O сервисе

Сервис позволяет управлять кластерами СУБД Greenplum®. Документация →

Greenplum зарекомендовала себя как надежное и проверенное решение для крупных компаний. Ее используют более 1500 компаний, среди которых Яндекс.Такси, Билайн, М.Видео, JPMorgan Chase & Co, General Motors, Morgan Stanley, Moodys, Skype и другие.

Greenplum — аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначенная для сложной аналитики по большим объемам данных. Greenplum быстро обрабатывает сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает в себе:

возможность масштабируемости на десятки терабайт;

строгую консистентность данных, ANSI SQL и джойны действительно больших таблиц;

совместимость с PostgreSQL;

открытый исходный код.

Managed Service for Greenplum предоставляет полностью управляемую СУБД Greenplum c возможностью быстрого выделения дополнительных вычислительных ресурсов и встроенными инструментами мониторинга ключевых метрик доступности, состояния и загруженности хостов кластера.

Входящий в платформу данных BI-сервис Yandex DataLens, благодаря новому коннектору и нативной поддержке Managed Service for Greenplum, позволит всего в несколько кликов построить дашборды корпоративного уровня для всей организации, без необходимости лицензирования пользователей.

Узнать больше о сервисе и его использовании вы сможете 22 июля на Greenplum Community Meetup. Опытом поделятся ведущие компании, которые эксплуатируют большие кластеры Greenplum в production.

Для каких задач подойдет Greenplum Для каких задач подойдет Greenplum

Сервис поможет компаниям, которые столкнулись со следующими задачами:

Необходима аналитика на больших объемах данных.

Существующая СУБД перестала справляться с аналитической нагрузкой и не масштабируется.

Существующая СУБД стала слишком дорогой (из-за роста курса доллара и увеличения объема данных).

Необходимо ядро для создания корпоративного хранилища данных.

Необходима единая точка консолидации больших объемов данных из нескольких источников.

Кроме построения сложной аналитики по большим объемам данных, сервис также подойдет для расширенной продуктовой аналитики с учетом большого количества метрик взаимодействия с продуктом. Greenplum упрощает подготовку всех видов отчетности (операционной, продуктовой, управленческой, регуляторной), оценку рисков, скоринг, расчет витрин, аналитику данных для маркетинговых кампаний.

Если у вас есть вопросы по реализации проекта в облаке с помощью сервиса Managed Service for Greenplum, напишите нам.

Наши специалисты подскажут, как оптимально построить архитектуру для вашего проекта.

*Greenplum является зарегистрированным товарным знаком VMware, Inc. в США и/или других странах.