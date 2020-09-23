Новые возможности Yandex Database для всех пользователей

Yandex Database (YDB) — это уникальная отказоустойчивая NewSQL СУБД, разработанная в Яндексе. Она спроектирована с учетом возможности масштабирования до десятков тысяч серверов, обеспечивает высокую доступность и в то же время строгую консистентность данных и поддержку ACID-транзакций. Отработка сценариев взрывного роста нагрузки, кэширование результатов поиска, создание централизованной системы учета — вот лишь некоторые из задач, которые легко решаются с помощью YDB.

25 сентября YDB переходит из стадии Preview в общий доступ.

Одновременно всем пользователям YDB станет доступен serverless-режим, который позволит легко создать базу данных и сразу начать пользоваться ей — без необходимости точно определять количество хостов, объем хранилища или настройки сети. Этот режим отлично подходит как для небольших проектов, когда отдельный сервер не нужен, так и для задач с неравномерной и плохо прогнозируемой нагрузкой. В этом режиме оплачиваются только фактические операции с базой и хранение данных и резервных копий.

API сервиса совместим с API Amazon DynamoDB и позволяет использовать AWS SDK на языках Java, JavaScript, Node.js, .NET, PHP, Python, Ruby.

Документация | Тарифы

О других анонсах serverless-экосистемы читайте в предыдущем посте. Напомним, что на serverless-решения до октября 2021 действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно.

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