Serverless
Serverless — бессерверные вычисления, которые помогают разрабатывать приложения, хранить данные и настраивать интеграцию с другими платформами без создания виртуальных машин и обслуживания инфраструктуры.
Платформа Yandex Cloud предоставит отказоустойчивое и автоматически масштабируемое окружение для вашего кода и данных внутри экосистемы serverless, взяв на себя задачи по обслуживанию, обеспечению безопасности и непрерывной работы.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Полностью управляемые сервисы
Мы берём на себя управление сервером, администрирование базы данных, обновление ПО и интеграцию с другими сервисами. Загрузите код функции, сконфигурируйте приложение и начните работу.
Free tier
В экосистеме serverless действуют специальные тарифы. Первые 1 000 000 вызовов функций и 1 000 000 операций с БД в месяц предоставляются бесплатно.
Оплата только потреблённых ресурсов
Оплачивайте только реальную работу приложения — хранение и операции с данными в бессерверном режиме, а также количество вызовов функций. Меньше активность — ниже стоимость работы.
Автоматическое масштабирование
Гибкая инфраструктура Yandex Cloud обеспечит автоматическое масштабирование ресурсов для запуска ваших функций, хранения данных, мгновенного выполнения запросов и поддержания производительности при непредсказуемых нагрузках.
Высокая доступность
Инфраструктура среды выполнения serverless располагается в трёх зонах доступности и гарантирует непрерывную работу ваших приложений при отказе одной из зон.
Совместимость с AWS
Serverless-сервисы Yandex Cloud совместимы с AWS и могут использовать некоторые методы интеграции, например, HTTP API Amazon S3, SQS, DynamoDB. Используйте в работе популярные инструменты, такие как AWS CLI, AWS Java SDK, s3fs и другие.
Архитектура serverless
Архитектура serverless
Используя совокупность сервисов экосистемы serverless, вы можете создавать надёжные, простые в управлении и масштабируемые проекты.
Разверните бессерверную инфраструктуру рядом с другими решениями, обрабатывайте входящие запросы с помощью API Gateway и перенаправляйте их в Cloud Functions. Масштабируйте хранилища и ресурсы для обработки данных в serverless-режиме Yandex Database с ростом трафика и интенсивности запросов.
Посмотрите вебинар
Посмотрите вебинар
Узнайте, как запустить CRM-систему на стеке технологий serverless, и научитесь интегрировать её с голосовой телефонией.
Наши партнёры создадут ИТ-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.
Вопросы и ответы
Какие преимущества даёт технология Serverless?
Какие преимущества даёт технология Serverless?
Технология Serverless помогает сократить время и ресурсы, необходимые для разработки приложения. Всё, что потребуется сделать, — запустить свой код и начать работу с приложением. Вам не придётся думать об обслуживании серверов и обновлениях программного обеспечения.
Благодаря автоматическому масштабированию технология Serverless помогает выделить необходимое количество вычислительных ресурсов для запуска приложения при повышенной нагрузке. Оплата происходит только за реальную работу приложения, поэтому стоимость напрямую зависит от активности.
Что такое Serverless-контейнеры?
Что такое Serverless-контейнеры?
Как работает сервис Yandex Serverless Containers?
Как работает сервис Yandex Serverless Containers?