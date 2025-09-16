Apache Kafka®: обработка потоков данных в реальном времени

Компонент системы Описание и функции Примеры работы

Producer — источник событий Продюсеры генерируют и записывают события в систему Apache Kafka. В качестве продюсеров выступают веб‑сервисы, мобильные приложения, IoT‑устройства и агенты мониторинга. Все они непрерывно создают поток данных, который необходимо обрабатывать в режиме реального времени. После генерации события каждый продюсер публикует их в соответствующие топики. При этом продюсер самостоятельно выбирает партицию, опираясь на ключ сообщения. Такой подход гарантирует сохранение порядка событий с одинаковым ключом и обеспечивает масштабируемость системы. Компонент регистрации на сайте создаёт событие «Новый пользователь»

Метеостанция каждый час отправляет данные о температуре и влажности

Банковское приложение фиксирует транзакции клиентов Все продюсеры работают независимо и параллельно записывают события в разные топики . Информация становится доступной для обработки сразу после записи.

Topic/Partitions — хранилище событий Топик представляет собой отказоустойчивый журнал событий, который система автоматически разбивает на партиции. Эти партиции равномерно распределяются между брокерами кластера — серверами, отвечающими за хранение и обработку данных. Благодаря такой распределённой архитектуре система легко масштабируется и продолжает работать даже при выходе из строя отдельных узлов. События в топиках сохраняются согласно настроенной политике хранения : по времени жизни или по объёму накопленных данных. При этом прочитанные события остаются доступными — потребители могут обращаться к ним многократно на протяжении всего периода хранения. Отдельные топики хранят события регистрации, веб‑аналитику и IoT‑данные

Масштабирование достигается добавлением новых партиций

Клиентские приложения параллельно считывают и записывают данные в разные партиции Распределённая архитектура позволяет обрабатывать миллионы событий в секунду.

Broker — узел хранения и репликации Брокер — это сервер уровня хранения в Kafka. Он принимает, сохраняет, реплицирует и передаёт данные клиентам. Брокер не выполняет бизнес‑логику, его задача ограничена хранением и доставкой сообщений. Несколько брокеров объединяются в кластер, что обеспечивает отказоустойчивость и надёжность работы системы. Партиции топика автоматически распределяются между брокерами.

При отказе лидера партиции управление сразу же передаётся одной из её реплик.

Кластер сохраняет работоспособность даже при выходе из строя нескольких узлов.

Consumer — потребитель событий Потребитель — это приложение или сервис, который читает события из топиков. Он подписывается на выбранные топики и обрабатывает поступающие сообщения. Каждый потребитель фиксирует собственную позицию чтения (offset) в партиции. Это позволяет при необходимости откатиться назад и перечитать данные, например, при сбое или для повторной обработки. Фильтрация и преобразование событий выполняются на стороне приложения или с помощью специализированных инструментов потоковой обработки, таких как Kafka Streams или ksqlDB. Аналитическая система агрегирует логи для построения отчётов в реальном времени

Сервис уведомлений отправляет письма при критических событиях

База данных синхронизирует записи на основе потока транзакций Каждый потребитель работает независимо — сбой одного не влияет на остальных.