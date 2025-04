Как «Виасат» добилась 87% роста посещений стримингового сервиса

Платформа viju предоставляется через приложение для смартфонов и устройств для потокового мультимедиа, а также в веб-версии. Клиенты «Виасат» могут воспользоваться рекомендательным сервисом на основе искусственного интеллекта для быстрого и лёгкого выбора фильмов. Он предлагает набор коротких фрагментов из кино, которые можно листать, чтобы найти то, что больше нравится. Нейросеть также выдаёт подсказки видеоредактору, на какие фрагменты нужно обратить внимание, для маркировки в соответствии с требованиями законодательства. Ежемесячно сервисом пользуется более 400 тысяч человек, 88% из которых из России.

Фронтенд проекта разработали на Node.js, а бэкенд — на Go и Ruby. Приложения для Smart TV, Android и iOS написаны с учётом особенностей и требований к разработке для каждой платформы. ML-сервисы встроены в общее API, однако развёрнуты в собственном окружении. Архитектура платформы гибридная, но сейчас команда полностью переходит на микросервисы.

Всю разработку и развёртывание решения в облаке команда «Виасат» провела самостоятельно. После первого тестирования в облаке для выхода решения в полноценную продуктовую эксплуатацию команде потребовалось около полугода.

Решение развернули в двух кластерах Yandex Managed Service for Kubernetes®: для stage и продакшн. В тестовом окружении для снижения затрат эксплуатируют прерываемые ноды. Платформа viju использует несколько баз данных. Для долговременного хранения информации о пользователях, сессиях, платёжных данных развернули Yandex Managed Service for PostgreSQL. Компании также нужно собирать информацию о поведении пользователей, статистику по битрейту, качеству изображения, потерянным пакетам. Этот сбор состоит из двух этапов: накопление событий и передача пакетами по 1000 записей в Yandex Managed Service for ClickHouse®. Затем эти данные анализируют в отдельном DWH на базе кластера ClickHouse® и визуализируют с помощью Apache Superset. Видео раздаётся через внешний сервис CDN. Всего платформа отдаёт по 400–700 ТБ информации в месяц.

Данные, которые нужно обработать с минимальной задержкой, хранят в восьми кластерах Yandex Managed Service for Valkey™. В качестве брокера сообщений для связи между микросервисами используется Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Для поиска и индексации информации в решении viju применяется Yandex Managed Service for OpenSearch. Кроме того, команда использует Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer. Для обеспечения информационной безопасности применяется собственная система, но для выдачи ключей для доступа к Terraform и Kubernetes® используется Yandex Identity and Access Management. Кроме того, специалисты «Виасат» также внедрили систему Anti-DDoS от Qrator Labs.