Как «Виасат» добилась 87% роста посещений стримингового сервиса

О чём эта история
«Виасат» (ООО «Виасат Глобал») — российская медиагруппа, в структуру которой входят 15 платных телеканалов и стриминговый сервис. Контент распространяется в пакетах кабельных и спутниковых операторов, а также с помощью платформы viju. Доступ к платформе можно получить как через веб-сервис, так и через приложение, которое «Виасат» разработала для смартфонов, Smart TV и Apple TV.
Медиагруппа нуждалась в отказоустойчивой инфраструктуре для размещения платформы и два года назад перенесла её в Yandex Cloud. За это время объём данных увеличился в три раза, а количество потребляемых облачных ресурсов — более чем в два раза. При этом объём раздаваемого платформой видеотрафика ежегодно увеличивается в полтора раза, а стриминговый сервис viju показал в 2024 году самый большой на рынке относительный прирост количества посещений — 87%.
Создать отказоустойчивую платформу для размещения медиасервисов
С самого начала проекта в 2018 году компания ориентировалась на облачную инфраструктуру. «Виасат» привлекло удобство и скорость развёртывания, возможности масштабирования и отказоустойчивость. Специалисты компании понимали, что обслуживание такой платформы, как viju, на собственных серверах будет сложным, дорогим и потребует значительной экспертизы от инженеров. Использование управляемых сервисов облака избавляет от проблем с администрированием некоторых сложных компонентов, например платформы данных. Со временем «Виасат» столкнулась с проблемами из-за значительного роста видеотрафика и к 2022 году нуждалась в расширении облачных ресурсов.
«Виасат» рассматривала несколько облачных платформ, ориентируясь только на российские решения. Основная аудитория онлайн-кинотеатра из России.
Оценив возможности провайдеров, компания выбрала Yandex Cloud. На выбор повлияли следующие факторы:
- Несколько ЦОД обеспечивают лёгкость масштабирования и высокий уровень отказоустойчивости.
- Широкий выбор управляемых СУБД.
- Высокое качество платформенных сервисов и интерфейсов управления.
Управляемые сервисы облака для быстрого развёртывания платформы
Платформа viju предоставляется через приложение для смартфонов и устройств для потокового мультимедиа, а также в веб-версии. Клиенты «Виасат» могут воспользоваться рекомендательным сервисом на основе искусственного интеллекта для быстрого и лёгкого выбора фильмов. Он предлагает набор коротких фрагментов из кино, которые можно листать, чтобы найти то, что больше нравится. Нейросеть также выдаёт подсказки видеоредактору, на какие фрагменты нужно обратить внимание, для маркировки в соответствии с требованиями законодательства. Ежемесячно сервисом пользуется более 400 тысяч человек, 88% из которых из России.
Фронтенд проекта разработали на Node.js, а бэкенд — на Go и Ruby. Приложения для Smart TV, Android и iOS написаны с учётом особенностей и требований к разработке для каждой платформы. ML-сервисы встроены в общее API, однако развёрнуты в собственном окружении. Архитектура платформы гибридная, но сейчас команда полностью переходит на микросервисы.
Всю разработку и развёртывание решения в облаке команда «Виасат» провела самостоятельно. После первого тестирования в облаке для выхода решения в полноценную продуктовую эксплуатацию команде потребовалось около полугода.
Решение развернули в двух кластерах Yandex Managed Service for Kubernetes®: для stage и продакшн. В тестовом окружении для снижения затрат эксплуатируют прерываемые ноды. Платформа viju использует несколько баз данных. Для долговременного хранения информации о пользователях, сессиях, платёжных данных развернули Yandex Managed Service for PostgreSQL. Компании также нужно собирать информацию о поведении пользователей, статистику по битрейту, качеству изображения, потерянным пакетам. Этот сбор состоит из двух этапов: накопление событий и передача пакетами по 1000 записей в Yandex Managed Service for ClickHouse®. Затем эти данные анализируют в отдельном DWH на базе кластера ClickHouse® и визуализируют с помощью Apache Superset. Видео раздаётся через внешний сервис CDN. Всего платформа отдаёт по 400–700 ТБ информации в месяц.
Данные, которые нужно обработать с минимальной задержкой, хранят в восьми кластерах Yandex Managed Service for Valkey™. В качестве брокера сообщений для связи между микросервисами используется Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Для поиска и индексации информации в решении viju применяется Yandex Managed Service for OpenSearch. Кроме того, команда использует Yandex Virtual Private Cloud, Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer. Для обеспечения информационной безопасности применяется собственная система, но для выдачи ключей для доступа к Terraform и Kubernetes® используется Yandex Identity and Access Management. Кроме того, специалисты «Виасат» также внедрили систему Anti-DDoS от Qrator Labs.
Стабильная работа инфраструктуры при росте трафика в 1,5 раза
Команда «Виасат» разработала и запустила в эксплуатацию платформу viju, которая предоставляет видео контент-провайдерам и пользователям сервиса viju. Специалисты компании использовали управляемые сервисы Yandex Cloud, чтобы быстро развернуть надёжно работающую инфраструктуру, отвечающую требованиям бизнеса. Всего трёх DevOps-специалистов достаточно, чтобы управлять решением.
По сравнению с 2022 годом ряд показателей вырос кратно. Сейчас объём раздаваемого платформой видеотрафика ежегодно увеличивается примерно в 1,5 раза — это связано как с увеличением клиентской базы, так и с растущими требованиями к качеству видео. По данным независимой аналитики NewMedia и SimilarWeb, viju показал в 2024 году самый большой относительный прирост по количеству посещений — 87%.
В три раза увеличились объёмы данных в Managed Service for PostgreSQL, более чем в два раза — количество потребляемых облачных ресурсов. Управляемые сервисы облака обеспечивают автоматическое масштабирование при изменении нагрузки на платформу: при пиковой нагрузке RPS увеличивается в 4–5 раз.
В будущем «Виасат» предполагает использовать ML-сервисы Yandex Cloud, в частности генеративные языковые модели YandexGPT API и сервис для ML-разработки Yandex DataSphere. Компания планирует перейти на FinOps-подход: внедрить инструменты мониторинга, анализа и управления затратами на ресурсы. По мнению специалистов «Виасат», это приведёт к ощутимым финансовым результатам.