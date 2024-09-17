Как маркетинговая платформа Sales Ninja уменьшила простои и падения в 5–7 раз

Ключевые продукты платформы — это «AI моделируемые конверсии», «Глубокая AI‑персонализация сайта» и «A/B‑тестирование». Первый из них позволяет обучать рекламные автостратегии на малом количестве конверсий, длинном цикле сделки, а также помогает перейти от односессионной оптимизации рекламы ко многосессионной (замена программатиков, автоматический медиамикс, распределение бюджета). Второй — показывает каждому клиенту идеальную версию его интернет-ресурса, а сервис «A/B тестирование» предлагает большие возможности для тестирования самых смелых гипотез и максимально прост в использовании, обеспечивая низкий порог вхождения.

Sales Ninja интегрируется с Яндекс Метрикой, DataLayer и Google Tag Manager, которые позволяют передавать данные об изменениях, связанных с персонализацией объектов сайта.

Чтобы интегрировать Sales Ninja, клиенту нужно через Google Tag Manager или вручную добавить JS‑код на сайт. Не нужно передавать данные клиента или интегрировать решение в бекэнд. С помощью Sales Ninja можно оптимизировать контент на любом этапе воронки продаж: карточку товара, страницу оплаты, корзину. Более того, можно оптимизировать контент по выручке и прибыли, которую приносит этот товар.

Разработка системы началась примерно три года назад, а в конце июля 2022 года проект уже запустился в виде бета-версии. Система изначально разрабатывалась с прицелом на модульность: составные блоки, которые можно менять местами, кастомизируя продукт.

Фронтенд написан на JavaScript с использованием фреймворков Vue, Quasar, а также Vite — инструмента для сборки фронтенд-проектов на VueJS. Бэкенд разработан на платформе .NET и использует базы данных PostgreSQL, Redis и ClickHouse.

Сотрудники Sales Ninja самостоятельно за две недели перенесли систему на новую облачную инфраструктуру. При этом команда столкнулась с некоторыми сложностями. В частности, для Yandex Managed Service for PostgreSQL используется «Одиссей» — многопоточный пулер соединений от Яндекса. Это аналог PgBouncer, который не до конца с ним совпадает, что и вызвало затруднения. Кроме того, хотя Yandex Message Queue реализует стандарт SQS, на практике есть множество ограничений, поэтому команда потратила некоторое время на дополнительную настройку. С помощью поддержки Yandex Cloud команде Sales Ninja удалось быстро решить эти проблемы.

Сейчас большая часть сервисов, как внутренних, так и внешних, развёрнута в контейнерах Yandex Managed Service for Kubernetes®. В нескольких подах Kubernetes® развёрнуты системы, которые принимают API‑запросы из личного кабинета или с сайтов клиентов и синхронно отвечают на них. Ещё несколько подов Kubernetes® — это обработчики асинхронных сообщений ASYNC. Они считывают события из брокера сообщений и обрабатывают их нужным образом. Например сохраняют в кластере ClickHouse. Обучение ИИ‑системы происходит на ML‑подах — это отдельный сервис, развёрнутый в нескольких инстансах. Его единственное назначение — тренировать модели машинного обучения. Количество таких подов автоматически изменяется в зависимости от нагрузки. При необходимости ресурсы можно масштабировать. Сейчас инстансы Kubernetes® используют 140 vCPU и 1114 ГБ оперативной памяти. Компания прогнозирует, что объём ресурсов будет расти на 40‑50% каждые 3‑6 месяцев.

Решение использует в том числе и прерываемые машины (burstable) Yandex Compute Cloud — это тип ВМ в облаке с негарантируемой непрерывностью работы. В любой момент под и нода Kubernetes® могут мигрировать на другой физический сервер, что позволяет экономично обрабатывать большие потоки событий и обучать ML‑модели.

За работу с событиями отвечает брокер сообщений Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Он управляет информацией о сессиях клиентов, их действиях, технических событиях моделей системы (например, о вызовах функции персонализации способа оформления заказа). Сервис также используется для удобной балансировки нагрузки и «расцепки» разных частей инфраструктуры между собой.

Для управления событиями, которые происходят в ML-подах при обучении, используется сервис Yandex Message Queue, работающий параллельно Kafka и дублирующий его в случае падения или ребаланса, а также для передачи некоторых сообщений.