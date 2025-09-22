1. Общие положения

1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции (далее — «Правила»).

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации, если иное не доведено до сведения Участников Акции в период проведения Акции.

1.3. Акция проводится с 24.09 по 24.10.2025.

2. Организатор Акции

2.1 Организатор акции общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ОГРН 1187746678580, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528) (далее — «Яндекс»).

3. Понятия, используемые в правилах

Промокод — определённая последовательность символов, при условии активации которой и соблюдении иных условий использования Промокода, предоставляющая владельцу Промокода Скидку. Условия использования Прокодов расположены по адресу: https://yandex.ru/legal/tou_promocode/.

Иные понятия, указанные в настоящих Правилах с заглавной буквы, но не раскрытые в настоящем разделе, используются в значении, указанном в Оферте на заключение договора на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta.

4. Участники Акции

4.1. К участию в Акции допускаются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Российской Федерации, заключившие договор на использование сервисов Платформы «Яндекс.Облако» посредством акцепта оферты, размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta/, или посредством подписания договора на использование Сервисов Платформы «Яндекс.Облако» с Организатором Акции.

5. Условия

5.1. Промокод будет распространяться среди посетителей конференции Yandex Neuro Scale в оффлайн или онлайн-формате.

5.2. Промокод дает возможность получить скидку в размере 45% на конфигурации серверов Yandex BareMetal, перечисленные в п. 5.2.1.

5.2.1 Промокод распространяется на следующие конфигурации серверов Yandex BareMetal: BA-i208-S-10G, BA-i209-SS-1/10G, HA-i502-N-25G-GxL4, BA-i507-NH-2X25G, BA-i512-NH-2X25G, BA-i523-NH-2X25G, BA-a612-N-25G.

5.3. Скидка предоставляется только:

клиентам Яндекс. Облако, которые ранее не использовали сервис Yandex BareMetal.

клиентам, которые отсканировали и перешли к промо-предложению по Q-коду, размещенному на слайде конференции Yandex Neuro Scale 2025.

клиентам, которые ввели текстовый Промокод в поле активации Промокода на Платформе, который размещен на слайде конференции Yandex Neuro Scale 2025.5.4 Предложение действительно с 24 сентября 2025 года до 24 октября 2025 года.

5.4. После активации Промокода скидка будет активна до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года дальнейшее продление использования серверов конфигураций, указанных в п. 5.2, будет возможно по стандартным тарифам, расположенным по адресу: https://yandex.cloud/ru/docs/baremetal/pricing

5.5. Для активации Промокода Клиенту необходимо применить его в Консоли Yandex Cloud при осуществлении подключения одной из конфигураций, указанных в 5.2, серверов Yandex BareMetal.

5.6. Активируя Промокод Клиент соглашается с условия использования Yandex BareMetal, расположенные по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_terms_baremetal/ru/

5. Прочие условия

6.1 Организатор Акции оставляет за собой право приостановить или прекратить проведение данной Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена по адресу: https://yandex.cloud/ru/baremetal/promo-terms. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с Правилами, принимает их и обязуется выполнять.

6.2 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает наличие правовых оснований на передачу и дальнейшую обработку персональных данных Организатором Акции, включая получение согласий в надлежащей форме, и уведомление субъектов об условиях обработки их персональных данных Организатором. Организатор обрабатывает полученные персональные данные в целях исполнения настоящих Правил на условиях Политики конфиденциальности — https://yandex.ru/legal/confidential

Дата публикации: 22 сентября 2025 года