Обучение работе с ML‑сервисами

Трек по работе с ML‑сервисами Yandex Cloud и их практическому применению.

  • 3 уровня сложности
  • 5 курсов
  • свидетельства о прохождении курсов
  • бесплатный доступ
  • разработано экспертами Yandex Cloud и партнёрами
Как вы будете учиться

Теория

Изучайте теорию и разборы инструментов и концепций машинного обучения от экспертов

Практика

Тренируйтесь, выполняя практические задания с помощью сервисов Yandex Cloud

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чатах комьюнити Yandex DataSphere Community и Yandex Foundation Models

Introduction

О том, как работают ML‑сервисы и как подобрать сервис для решения задач.

Кому подойдёт этот уровень

Предпринимателям,
которые хотят внедрить машинное обучение и получить конкурентное преимущество на рынке

Руководителям отделов аналитики и Data Scientists,
которые хотят улучшить результаты работы и предложить новые идеи для бизнеса

Всем, кто интересуется ML,
и хочет узнать больше о применении технологии

ИИ в бизнесе

Поймёте, как работают ML-сервисы и сможете подобрать подходящий для решения ваших задач

  • 2 часа на прохождение
  • Без свидетельства

Обновлено в мае 2024

Основы работы с Yandex SpeechSense

Сможете применять речевые технологии для автоматизации и повышения эффективности ваших решений

  • 4 часа на прохождение
  • Свидетельство о прохождении курса

Обновлено в апреле 2024

Intermediate

О возможностях ML для бизнеса и способах внедрения его в рабочие процессы.

Кому подойдёт этот уровень

Аналитикам,
которые хотят понять, как работают ML‑сервисы и как использовать их для анализа данных и улучшения бизнес‑процессов

Разработчикам,
которые хотят узнать, как интегрировать ML‑сервисы в свои приложения и адаптировать их для решения конкретных задач

Менеджерам проектов,
желающим оценить возможности и преимущества ML для бизнес‑процессов

ML‑сервисы: ключевые решения

Изучите готовые ML-решения и сможете интегрировать их в ваши процессы

  • 31 час на прохождение
  • Свидетельство о прохождении курса

Обновлено в мае 2024

Техники работы с промтами

Сможете правильно формировать промты и получать качественные ответы от моделей

  • 13 часов на прохождение
  • Без свидетельства

Обновлено в апреле 2025

Advanced

О том, как построить сервис на базе ML‑технологий для решения нетривиальных бизнес‑задач.

Кому подойдёт этот уровень

Всем, кто хочет научиться сценариям использования ML-сервисов

Data Scientist

ML‑инженерам

Аналитикам и разработчикам

Обучение ML‑моделей

Узнаете, как решать нетривиальные бизнес‑задачи на базе ML‑технологий

  • 9 часов на прохождение
  • Свидетельство о прохождении курса
FAQ

Для закрепления материала на практике вам будет предложено задание по работе с платформой Yandex Cloud. Также в каждом уроке вас ждёт несколько проверочных вопросов для закрепления понимания теории.