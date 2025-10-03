Обучение работе с ML‑сервисами
Трек по работе с ML‑сервисами Yandex Cloud и их практическому применению.
- 3 уровня сложности
- 5 курсов
- свидетельства о прохождении курсов
- бесплатный доступ
- разработано экспертами Yandex Cloud и партнёрами
Как вы будете учиться
Introduction
О том, как работают ML‑сервисы и как подобрать сервис для решения задач.
Кому подойдёт этот уровень
Предпринимателям,
которые хотят внедрить машинное обучение и получить конкурентное преимущество на рынке
Руководителям отделов аналитики и Data Scientists,
которые хотят улучшить результаты работы и предложить новые идеи для бизнеса
Всем, кто интересуется ML,
и хочет узнать больше о применении технологии
ИИ в бизнесе
Поймёте, как работают ML-сервисы и сможете подобрать подходящий для решения ваших задач
- 2 часа на прохождение
- Без свидетельства
Обновлено в мае 2024
Основы работы с Yandex SpeechSense
Сможете применять речевые технологии для автоматизации и повышения эффективности ваших решений
- 4 часа на прохождение
- Свидетельство о прохождении курса
Обновлено в апреле 2024
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения
Intermediate
О возможностях ML для бизнеса и способах внедрения его в рабочие процессы.
Кому подойдёт этот уровень
Аналитикам,
которые хотят понять, как работают ML‑сервисы и как использовать их для анализа данных и улучшения бизнес‑процессов
Разработчикам,
которые хотят узнать, как интегрировать ML‑сервисы в свои приложения и адаптировать их для решения конкретных задач
Менеджерам проектов,
желающим оценить возможности и преимущества ML для бизнес‑процессов
ML‑сервисы: ключевые решения
Изучите готовые ML-решения и сможете интегрировать их в ваши процессы
- 31 час на прохождение
- Свидетельство о прохождении курса
Обновлено в мае 2024
Техники работы с промтами
Сможете правильно формировать промты и получать качественные ответы от моделей
- 13 часов на прохождение
- Без свидетельства
Обновлено в апреле 2025
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения
Advanced
О том, как построить сервис на базе ML‑технологий для решения нетривиальных бизнес‑задач.
Кому подойдёт этот уровень
Всем, кто хочет научиться сценариям использования ML-сервисов
Data Scientist
ML‑инженерам
Аналитикам и разработчикам
Обучение ML‑моделей
Узнаете, как решать нетривиальные бизнес‑задачи на базе ML‑технологий
- 9 часов на прохождение
- Свидетельство о прохождении курса
Следите за обновлениями
В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения
Над треком работали
FAQ
Для закрепления материала на практике вам будет предложено задание по работе с платформой Yandex Cloud. Также в каждом уроке вас ждёт несколько проверочных вопросов для закрепления понимания теории.