Передай другому: зачем IT‑специалисту учить других

«Использую подход win‑win, чтобы и задачи были решены, и студенты получили опыт»

В аспирантуре я защитил кандидатскую степень по техническим наукам и вынес из этого опыта два важных навыка:

Умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность . Сколько бы умных людей ни было вокруг, если решение принял ты, то и последствия — тоже твои.

Универсальный подход «анализ — синтез — анализ». Он работает одинаково при подготовке курсовой, диплома или серьёзной научно‑исследовательской работы и помогает системно разбирать любые задачи.

Преподавать я начал ещё в Московском технологическом институте: вёл курс по системному программированию. У вуза был запрос на специалистов с учёной степенью, и в этом плане я подходил идеально. Но профильного IT‑образования у меня тогда не было, поэтому пришлось срочно разбираться и адаптировать материал под студентов. В итоге это стало ценным опытом: я понял, что могу быстро вникать в новые темы и доступно объяснять их другим.

Сейчас я — научный руководитель студентов из ИТМО, ВШЭ, МФТИ и других вузов. Не знаю, в чём причина — особенностях характера, накопленном опыте или специфике моей области, — но у меня всегда рождается много идей для студенческих проектов. Главное — не забыть оформить их хотя бы в виде issue на GitHub. Почти все идеи проектов рождаются из практики, из конкретных болей продакшна или амбициозных задумок, поэтому они всегда привлекательны.