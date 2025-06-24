Как Satbayev University внедряет облачные сервисы в учебный процесс

О чём эта история
Satbayev University — один из крупнейших вузов Казахстана, реализующий принцип «обучение через научные исследования». В его структуру входят 10 институтов и 5 научных лабораторий. Университет занимается прикладными и фундаментальными исследованиями, а также анализирует мировые научные тренды по профильным направлениям.
Для практических занятий будущих разработчиков программного обеспечения и DevOps‑инженеров университет нуждался в подходящей IT‑инфраструктуре. Решением стало сотрудничество с Yandex Cloud: при поддержке облачного провайдера университет быстро развернул необходимую среду и запустил учебный курс, который уже завершили первые 40 студентов. Этот проект Satbayev University стал первым примером использования облачной платформы Yandex Cloud для образовательных целей в Казахстане.
Создать новую учебную программу с использованием облачных сервисов
Satbayev University делает акцент на проектном обучении студентов. Для проведения практических занятий по дисциплинам, связанным с современными методами разработки ПО и систем на распределённой архитектуре, Институту кибернетики и информационных технологий требовалась подходящая серверная инфраструктура. Чтобы она была удобна для начинающих разработчиков, инфраструктура должна была легко разворачиваться.
Рассмотрев несколько вариантов, университет решил интегрировать в учебный процесс облачные технологии, чтобы дать студентам возможность работать с современными инструментами и освоить актуальные подходы к созданию и запуску программных решений. В частности — пройти весь путь подготовки облачной инфраструктуры и построения CI/CD‑процессов для контейнерных приложений. Вместо создания собственной инфраструктуры, которое потребовало бы значительных затрат времени и ресурсов на оборудование и поиск специалистов, Satbayev University решил сотрудничать с облачным провайдером.
Университет подбирал облачную платформу, которая позволила бы организовать доступ студентов к необходимым сервисам и разворачивать инфраструктуру для учебных проектов. Satbayev University рассматривал несколько вариантов облачных платформ, включая крупнейшие международные решения. При выборе учитывались широкий набор управляемых сервисов, гибкая и конкурентоспособная модель ценообразования, а также возможность оплаты в тенге.
В итоге выбрали Yandex Cloud. Ключевые преимущества — наличие в Казахстане собственного ЦОД, активное развитие облачной платформы в стране и высокий уровень технической поддержки, который обеспечивает офис компании в Алматы. Важную роль сыграли грантовые программы и скидки, которые предоставляются образовательным и научным учреждениям. Кроме того, Yandex Cloud предлагает развитые сервисы для обеспечения информационной безопасности и выгодные условия. У платформы также были масштабируемые вычислительные ресурсы и управляемые сервисы, подходящие под задачи университета.
Развёртывание dev-окружения с использованием сервисов Yandex Cloud
Satbayev University разработал новый учебный курс из двух основных частей. Сначала студенты знакомятся с компонентами и сервисами облачной платформы с помощью обучающих программ на сайте Yandex Cloud. Затем создают собственные приложения, разворачивают их в облачной инфраструктуре и настраивают к ним доступ. За два месяца студенты подготовили конфигурацию на базе Kubernetes® и реализовали дипломный проект в микросервисной архитектуре — приложение для игрового клуба «Мафия».
Для создания и управления dev- и тестовым окружениями, а также продакшном, команда Satbayev University использовала Yandex Managed Service for Kubernetes®. В качестве среды разработки выбрали VS Code, которая поддерживает стек MERN: MongoDB, Express.js, React и Node.js. Для контейнеризации и запуска всех компонентов применяется Docker — он легко интегрируется с Kubernetes, который отвечает за оркестрацию. Для управления образами и контейнерами Docker задействовали Yandex Container Registry. За непрерывную интеграцию и развёртывание отвечает GitHub Actions. Для доставки проверенного кода из репозитория в производственную среду в кластере Kubernetes используются ArgoCD, ArgoCD CLI и Kustomize.
Для хранения данных, используемых в приложениях, применяют Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Object Storage.
Связь между ресурсами обеспечивает Yandex Virtual Private Cloud. За балансировку внешнего и внутреннего трафика приложений отвечают Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer. Обработку API‑запросов с минимальной задержкой реализуют через Yandex API Gateway. При пиковой нагрузке сервис автоматически масштабируется.
Satbayev University при поддержке Yandex Cloud развернул инфраструктуру и за четыре месяца запустил новый учебный курс. Проект успешно работает уже более восьми месяцев.
Первые 40 студентов получили практический опыт работы в облаке
IT‑подразделение Satbayev University построило современный учебный процесс с применением облачных технологий. Благодаря сервисам Yandex Cloud студенты получают практический опыт разработки и публикации распределённых приложений в облачной инфраструктуре. В процессе обучения они осваивают различные архитектурные подходы и закрепляют полученные знания на практике.
На данный момент 40 учащихся выпускного курса получили практические знания о разработке и развёртывании ПО в облачной инфраструктуре. Несколько студентов совместно создали веб‑приложение для игрового клуба. Получив реальный опыт, они смогут успешно трудоустроиться на IT‑рынке.
Этот проект — первый опыт использования облачной платформы Yandex Cloud для образовательных целей в Казахстане. Эксперимент оказался успешным, и Satbayev University планирует и дальше интегрировать облачные сервисы в учебный процесс. В следующем учебном году университет представит обновлённую программу, сфокусированную на применении бессерверных технологий.
Мнение
Благодаря тесному сотрудничеству с Yandex Cloud наш университет получил новые возможности для развития учебных дисциплин, а студенты — живой опыт работы с облаком и популярными в IT‑отрасли сервисами. С помощью коллег из Yandex Cloud мы смогли поднять качество IT‑образования в нашем университете.