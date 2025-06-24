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Как Satbayev University внедряет облачные сервисы в учебный процесс

25 июня 2025
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О чём эта история

Satbayev University — один из крупнейших вузов Казахстана, реализующий принцип «обучение через научные исследования». В его структуру входят 10 институтов и 5 научных лабораторий. Университет занимается прикладными и фундаментальными исследованиями, а также анализирует мировые научные тренды по профильным направлениям.

Для практических занятий будущих разработчиков программного обеспечения и DevOps‑инженеров университет нуждался в подходящей IT‑инфраструктуре. Решением стало сотрудничество с Yandex Cloud: при поддержке облачного провайдера университет быстро развернул необходимую среду и запустил учебный курс, который уже завершили первые 40 студентов. Этот проект Satbayev University стал первым примером использования облачной платформы Yandex Cloud для образовательных целей в Казахстане.

Создать новую учебную программу с использованием облачных сервисов

Satbayev University делает акцент на проектном обучении студентов. Для проведения практических занятий по дисциплинам, связанным с современными методами разработки ПО и систем на распределённой архитектуре, Институту кибернетики и информационных технологий требовалась подходящая серверная инфраструктура. Чтобы она была удобна для начинающих разработчиков, инфраструктура должна была легко разворачиваться.

Рассмотрев несколько вариантов, университет решил интегрировать в учебный процесс облачные технологии, чтобы дать студентам возможность работать с современными инструментами и освоить актуальные подходы к созданию и запуску программных решений. В частности — пройти весь путь подготовки облачной инфраструктуры и построения CI/CD‑процессов для контейнерных приложений. Вместо создания собственной инфраструктуры, которое потребовало бы значительных затрат времени и ресурсов на оборудование и поиск специалистов, Satbayev University решил сотрудничать с облачным провайдером.

Университет подбирал облачную платформу, которая позволила бы организовать доступ студентов к необходимым сервисам и разворачивать инфраструктуру для учебных проектов. Satbayev University рассматривал несколько вариантов облачных платформ, включая крупнейшие международные решения. При выборе учитывались широкий набор управляемых сервисов, гибкая и конкурентоспособная модель ценообразования, а также возможность оплаты в тенге.

В итоге выбрали Yandex Cloud. Ключевые преимущества — наличие в Казахстане собственного ЦОД, активное развитие облачной платформы в стране и высокий уровень технической поддержки, который обеспечивает офис компании в Алматы. Важную роль сыграли грантовые программы и скидки, которые предоставляются образовательным и научным учреждениям. Кроме того, Yandex Cloud предлагает развитые сервисы для обеспечения информационной безопасности и выгодные условия. У платформы также были масштабируемые вычислительные ресурсы и управляемые сервисы, подходящие под задачи университета.

Развёртывание dev-окружения с использованием сервисов Yandex Cloud

Satbayev University разработал новый учебный курс из двух основных частей. Сначала студенты знакомятся с компонентами и сервисами облачной платформы с помощью обучающих программ на сайте Yandex Cloud. Затем создают собственные приложения, разворачивают их в облачной инфраструктуре и настраивают к ним доступ. За два месяца студенты подготовили конфигурацию на базе Kubernetes® и реализовали дипломный проект в микросервисной архитектуре — приложение для игрового клуба «Мафия».

Для создания и управления dev- и тестовым окружениями, а также продакшном, команда Satbayev University использовала Yandex Managed Service for Kubernetes®. В качестве среды разработки выбрали VS Code, которая поддерживает стек MERN: MongoDB, Express.js, React и Node.js. Для контейнеризации и запуска всех компонентов применяется Docker — он легко интегрируется с Kubernetes, который отвечает за оркестрацию. Для управления образами и контейнерами Docker задействовали Yandex Container Registry. За непрерывную интеграцию и развёртывание отвечает GitHub Actions. Для доставки проверенного кода из репозитория в производственную среду в кластере Kubernetes используются ArgoCD, ArgoCD CLI и Kustomize.

Для хранения данных, используемых в приложениях, применяют Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Object Storage.

Связь между ресурсами обеспечивает Yandex Virtual Private Cloud. За балансировку внешнего и внутреннего трафика приложений отвечают Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer. Обработку API‑запросов с минимальной задержкой реализуют через Yandex API Gateway. При пиковой нагрузке сервис автоматически масштабируется.

Satbayev University при поддержке Yandex Cloud развернул инфраструктуру и за четыре месяца запустил новый учебный курс. Проект успешно работает уже более восьми месяцев.

Yandex Managed Service for Kubernetes®
Yandex Container Registry
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Object Storage
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Network Load Balancer

Первые 40 студентов получили практический опыт работы в облаке

IT‑подразделение Satbayev University построило современный учебный процесс с применением облачных технологий. Благодаря сервисам Yandex Cloud студенты получают практический опыт разработки и публикации распределённых приложений в облачной инфраструктуре. В процессе обучения они осваивают различные архитектурные подходы и закрепляют полученные знания на практике.

На данный момент 40 учащихся выпускного курса получили практические знания о разработке и развёртывании ПО в облачной инфраструктуре. Несколько студентов совместно создали веб‑приложение для игрового клуба. Получив реальный опыт, они смогут успешно трудоустроиться на IT‑рынке.

Этот проект — первый опыт использования облачной платформы Yandex Cloud для образовательных целей в Казахстане. Эксперимент оказался успешным, и Satbayev University планирует и дальше интегрировать облачные сервисы в учебный процесс. В следующем учебном году университет представит обновлённую программу, сфокусированную на применении бессерверных технологий.

Yandex Application Load Balancer
Yandex API Gateway

Мнение

Акылбек Жумабаев,
старший преподаватель кафедры программной инженерии Satbayev University
Акылбек Жумабаев,
старший преподаватель кафедры программной инженерии Satbayev University

Благодаря тесному сотрудничеству с Yandex Cloud наш университет получил новые возможности для развития учебных дисциплин, а студенты — живой опыт работы с облаком и популярными в IT‑отрасли сервисами. С помощью коллег из Yandex Cloud мы смогли поднять качество IT‑образования в нашем университете.

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