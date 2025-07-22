ПНИПУ запустил курс информационной безопасности в облаке

Одна из учебных дисциплин ПНИПУ — «Организация и технология защиты информации». Цель обучения — подготовить специалистов в области информационной безопасности с практическими навыками обеспечения киберзащиты и применением современных методов и программ.

До недавнего времени обучение технологиям кибербезопасности проводили на ноутбуках студентов, на которых они разворачивали лабораторные стенды. Этот подход был неэффективным, и университет стал использовать виртуальные машины, развёрнутые в собственном ЦОД. При этом резко возросла нагрузка на университетские серверы, это повлияло на скорость работы сервисов и стало мешать другим пользователям.

Команда ПНИПУ рассматривала два варианта: разворачивать дополнительную физическую инфраструктуру — это было дорого и долго, — или перенести стенды в облако. Оценив затраты, скорость и удобство, решили выбрать облачную инфраструктуру.

В ПНИПУ пришли к выводу, что облачные сервисы помогут преодолеть недостатки физической инфраструктуры: дефицит вычислительных мощностей и потребность в постоянном ручном администрировании ресурсов. При выборе потенциального партнёра специалисты ПНИПУ изначально ориентировались на Yandex Cloud, поскольку уже имели опыт сотрудничества: вуз проводил соревнования по кибербезопасности в облаке. При этом было важно, что Yandex Cloud позволял настроить автоматизированное развёртывание с помощью скриптов, а также гарантировал лёгкое масштабирование проекта и прозрачный контроль бюджета.