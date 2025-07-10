Нейросеть и рентгеновские спектры: как ускорить анализ катализаторов

В него входят Богдан Проценко, Михаил Лифарь, Георгий Асатуров, Даниил Куприяненко, Назар Чубков, Кирилл Кулаев, Георгий Кочиев, Александр Гуда, Сергей Гуда. Коллектив работает под руководством профессора, научного руководителя направления ЮФУ Александра Солдатова.

Llama принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Интерпретировать полученные спектры — задача сложная. Даже при наличии инструкции и верного направления анализ может занять несколько часов. От момента измерения до публикации результатов может пройти год, даже при участии профильных специалистов из квантовой химии, спектроскопии и компьютерного моделирования.

Какое решение реализовали

Чтобы упростить и ускорить анализ спектров, междисциплинарный коллектив МИИИМ ЮФУ разработал интеллектуального агента‑исследователя. Он создан на основе большой языковой модели и обучен на специально собранных базах данных с помощью авторского фреймворка PyFitIt.

Архитектура решения не зависит от конкретной LLM, агент может работать с разными моделями. Для научных задач хорошо подходят нейросети с большим числом параметров, например LLaMa 3.2 (40B) и DeepSeek R1: они обеспечивают более высокую точность логических рассуждений и позволяют формировать обоснованные и осмысленные выводы.