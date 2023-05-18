Как автоматизировать комплаенс

Рассказываем, как построить безопасный процесс разработки и автоматизировать контроль соответствия требованиям регуляторов.
18 мая 2023 г.
15 минут чтения
По нашим данным, более четверти пользователей Yandex Cloud используют облачную платформу для разработки. Это понятно: в облаке легко развернуть всё необходимое для автоматизации разработки, тестирования, доставки и стабильной работы приложения.
А как быть организациям, которым нужно не только обеспечить защиту, но и контролировать соблюдение формальных требований безопасности? Яркий пример — финтех-приложения. Они должны соответствовать 152-ФЗ, ГОСТ 57580, PCI DSS и другим стандартам. Это и раньше было непросто, а сейчас, когда жизненный цикл приложений настолько сократился, что нет времени на аудиты и контроль соответствия, стало ещё сложнее создавать продукты, которые отвечали бы всем требованиям.
В этой статье поговорим о том, как создавать продукты, которые будут соответствовать требованиям безопасности в условиях автоматизации разработки и непрерывной доставки приложений, и при чём здесь методология DevSecOps.
DevOps в облаке
Всё больше продуктовых команд выбирают облако: оно позволяет ускорить выход приложения в промышленную эксплуатацию и, соответственно, на рынок. Облачные решения дают большую свободу разработчику, тестировщику и DevOps-инженеру. Команды получают требуемый уровень абстракции и переносят в облако основные компетенции, связанные с эксплуатацией инфраструктуры. Им больше не нужно думать, как реализовывать систему виртуализации, оркестрировать контейнеры и организовывать микросервисную архитектуру приложения. Для этого в облаке есть готовые сервисы.
Чтобы написать и вывести на рынок программное обеспечение, разработчикам и системным администраторам нужно сотрудничать со специалистами по информационной безопасности (ИБ). Автоматизация разработки приложений может включать в себя учёт рисков безопасности, анализ кода и конфигураций, контроль безопасности и проверку на соответствие требованиям законодательства. Это особенно важно для финтех-приложений.
Sec в DevOps: концепция Shift-left
Почему безопасностью нужно заняться как можно раньше? Как правило, сначала разработчики создают версию приложения, а затем тестировщики и специалисты по ИБ анализируют её защищённость. Но сейчас команды разработки применяют методологию непрерывной интеграции и развёртывания кода (CI/CD), и длительные задержки на проверку ИБ становятся недопустимыми. А замена монолитных архитектур микросервисными сделала мониторинг угроз значительно сложнее. Вот почему специалисты по ИБ нужны на всех этапах разработки.
Всё это привело к следующему этапу развития DevOps — DevSecOps — и включению контролей безопасности на более ранних этапах. Эта концепция называется Shift-left. Методология DevSecOps меняет взгляд на роль подразделения ИБ в обеспечении качества и надёжности кода. Она повышает прозрачность процесса разработки, делая оценку угроз безопасности результативной за счёт использования методов автоматического выявления уязвимостей и автоматизации процесса их исправления.
Ценность DevSecOps для бизнеса заключается не только в раннем подключении смежных специалистов к обеспечению безопасности. Стоимость исправления ошибки или уязвимости в уже собранном приложении может вырасти в сто раз по сравнению с ещё не собранным. Гораздо дешевле найти и исправить ошибку до того, как функция будет внедрена в рабочую среду.
В облаках есть сервисы, которые помогают автоматизировать процессы и обеспечивать контроль безопасности на всех этапах, будь то разработка кода, сборка образа и развёртывание контейнеров. Например, в управляемых GitLab или Kubernetes® есть большое количество инструментов и подходов к обеспечению и контролю безопасности.
Много инструментов для внедрения безопасной разработки есть и в Yandex Cloud:
Yandex Container Registry. Подходит для разработки контейнеризованных приложений, настройки автоматизации их сборки и выкладки в рамках процесса непрерывной интеграции.
Yandex Identity and Access Management (IAM). Служит для управления доступом к виртуальным машинам и другим облачным ресурсам. С ним можно назначать роли на уровне организации, каталога, облака, сервисного аккаунта и других ресурсов, а также настраивать двухфакторную аутентификацию.
Yandex Security Group и Yandex Virtual Private Cloud (VPC). Позволяет отделить среду тестирования от среды продакшена прямо в облаке. Сервис делает это с помощью встроенного механизма управления доступом Security Group. Он разработан для создания облачных сетей, применяемых для передачи информации внутри облака, и подключения облачных ресурсов к интернету.
Yandex Cerificate Manager. Хранит сертификаты, поддерживает сценарии их автоматизированной выписки и обновления через центр сертификации Let’s Encrypt.
Yandex Lockbox. Позволяет безопасно хранить произвольные секреты и настроить их синхронизацию с секретами кластера Yandex Managed Service for Kubernetes®.
Как построить безопасный процесс разработки и соответствовать требованиям
Вернемся к финтех-приложению, которое должно соответствовать сразу многим законам, положениям и отраслевым стандартам. Для простоты разделим жизненный цикл его разработки на три основных этапа:
Этап безопасной разработки.
Этап безопасного развёртывания.
Этап защиты инфраструктуры.
Расскажем, как можно упростить соответствие требованиям на каждом этапе.
Этапы построения безопасного процесса разработки в облаке
1. Этап безопасной разработки
Начинать разработку нужно с обучения команд: подготовить гайды и рекомендации по безопасному программированию с примерами на ваших языках. Это поможет избежать типовых ошибок в самом начале пути. Материалы должны всегда быть под рукой. Мы в Yandex Cloud храним такие практики на внутреннем портале Yandex Wiki. Это сервис для создания корпоративной базы знаний, которую наполняют и обновляют сами сотрудники компании. А для планирования и обсуждения деталей используем Yandex Tracker — сервис для управления проектами и процессами.
2. Этап безопасного развёртывания приложения
Безопасное развёртывание приложений можно разделить на три части:
Управление изменениями. Тут действует простое правило: всё, что попадёт в продакшен, должна подтвердить незаинтересованная сторона. Например, ревью кода выполняет тот, кто не участвовал в разработке. Апдейты должны быть протестированы, а процесс обновления должен быть прозрачен, в том числе и для аудиторов.
Управление уязвимостями. В продакшен не должны попадать уязвимости, в том числе уязвимые third-party-компоненты. Их нужно вовремя обнаруживать, ранжировать по критичности и исправлять. Самые строгие стандарты требуют, чтобы патч, исправляющий уязвимость, был установлен не позднее 30 дней после его выхода. Для поиска уязвимых компонентов в Yandex Cloud есть сканер, встроенный в сервис Yandex Container Registry. А включение динамического и статического анализатора кода из Yandex Managed Service for GitLab поможет сделать приложение безопаснее.
Управление ключами и секретами. Ключи и секреты нужно хранить и передавать так, чтобы злоумышленник не смог до них добраться. «Хардкодить» такие данные очень плохая практика. Для управления секретами в Yandex Cloud есть сервисы KMS и Yandex Lockbox. KMS в том числе защищает секреты, которые хранятся в кластере Kubernetes®. Yandex Lockbox — сервис для создания и хранения секретов в инфраструктуре Yandex Cloud. Эти инструменты и правильно построенные процессы позволят легко пройти любой аудит.
3. Этап защиты инфраструктуры
Компания Elastic ограничила доступ к сервису Elasticsearch для пользователей Yandex Cloud с апреля 2024 года. В связи с этим Yandex Managed Service for Elasticsearch стал недоступен на платформе. Мы рекомендуем использовать Yandex Managed Service for OpenSearch, который сопоставим по функциональности с Elasticsearch. Чтобы легко перенести данные в сервис Yandex Managed Service for OpenSearch, воспользуйтесь нашей инструкцией.
Это защита вашего работающего кластера в продакшене. Возьмём несколько базовых процессов.
Управление доступом. В облаке вы используете IAM. В IAM есть роли, и чтобы соответствовать требованиям, нужно, чтобы вы на своей стороне соблюдали принцип минимальных полномочий — давали доступ только тому, кому он необходим.
Сетевая безопасность. Среду тестирования необходимо отделить от среды продакшена. Например, в Yandex Cloud есть VPC с механизмами Security Group. Эта связка очень выгодная не только со стороны ограничения сетевого трафика. Вам не нужно думать, какой вендор ушёл или какое сетевое устройство отключилось. Просто настраивайте группы безопасности и управляйте правилами файрвола и потоками трафика.
Управление инцидентами. Многие стандарты требуют сбора логов аудита, корреляцию, настройку алертов. Систему мониторинга событий безопасности можно построить на базе Yandex Audit Trails и интеграции SIEM-решений, сервисов Yandex Managed Service for Elasticsearch или Yandex Managed Service for OpenSearch.
Если вы занимаетесь безопасностью, то, скорее всего, используете Kubernetes®. Теперь вы знаете, как безопасно развернуть и настроить такой кластер.
Автоматизация контроля соответствия требованиям
По всему жизненному циклу приложения для контроля соответствия требованиям в рамках всё той же концепции Shift-left можно использовать продукты Yandex Cloud и различные наложенные средства.
Например, пригодится Checkov — разработка компании BridgeCrew. Софт сканирует конфигурации облачной инфраструктуры, которая управляется в разных средах виртуализации и контейнеризации вроде Kubernetes®, и выявляет ошибки с точки зрения безопасности и соответствия требованиям и стандартам. Ещё Checkov позволяет писать и добавлять собственные проверки, что помогает эффективно контролировать актуальную версию приложения. Есть в Checkov и автоматическое исправление обнаруженных уязвимостей. Это особенно важно на этапе развёртывания уже написанного кода.
С недавних пор Checkov научился сканировать Yandex Cloud на предмет потенциально опасных облачных объектов. Кроме того, инструмент содержит целый перечень проверок, которые можно использовать для контроля соблюдения нормативных требований. К примеру, PCI DSS требует отсутствия публичных IP-адресов для некоторых компонентов или наличие шифрования. Вы можете автоматизировать эту проверку на этапе развёртывания уже написанного кода. На GitHub доступно около 25 проверок безопасности для Yandex Cloud.
Помимо Checkov есть целый набор инструментов, таких как Falco и Kyverno, позволяющих контролировать развёрнутую инфраструктуру на соответствие требованиям безопасности.
Также можно подключить и корпоративные системы мониторинга. Например, MaxPatrol позволяет контролировать события безопасности в финтех-инфраструктуре. А следить за соответствием требованиям всего облака можно с помощью класса решений CSPM (Cloud Security Posture Management). На российском рынке представлены NeoCat и Cloud Advisor.
Конечно, вы не сможете заменить все классические аудиты и контроли соответствия требованиям. Но можно учесть самые критичные для архитектуры вашего приложения требования и подобрать правильный арсенал для автоматизации их контроля. Как можно видеть, инструментов немало.
Open source инструменты
Безопасная разработка в облаке — это реально
Ситуация с разработкой требует ускорения и максимальной автоматизации. А как быть с безопасностью? Ответ простой: принимать риски либо вливаться в процесс DevOps. Хорошо, что сейчас инструментов для обеспечения безопасности достаточно. DevSecOps позволяет разрабатывать и поддерживать безопасные продукты. При этом можно контролировать степень соответствия требованиям регуляторов и стандартов в динамической среде, когда обновления докатываются автоматически. Вы можете легко автоматизировать задачи безопасности в облаке с помощью готовых инструментов.
Рами Мулейс
Руководитель команды Cloud Trust, Yandex Cloud
Дмитрий Кудинов
Руководитель направления Compliance в Yandex Cloud