Почему ETL‑пайплайны необходимы для бизнеса

Организации используют в среднем лишь 32% доступных данных для принятия решений, остальное остаётся неиспользованным в разрозненных системах и хранилищах. При этом у таких данных значительный потенциал — они могут предоставить ценные инсайты и повысить эффективность бизнеса. Искусственный интеллект и продвинутая аналитика позволяют этот потенциал раскрыть.

Для этого информацию собирают, очищают и подготавливают, применяя ETL‑пайплайн — процесс извлечения (Extract) из множества источников, преобразования (Transform) и загрузки (Load) данных в централизованное хранилище. Это делает информацию готовой к использованию для отчётности в бизнес‑аналитике, анализа в машинном обучении и получения ценных для бизнеса сведений.