Условия получения и использования гранта, причитающегося победителю в номинации Yandex Cloud Awards

Термины и определения, используемые в настоящих условиях: Термины и определения, используемые в настоящих условиях:

Грант — скидка, которая предоставляется на использование любых сервисов Yandex Cloud. Размер скидки соответствует размеру гранта. Скидка применяется к итоговой стоимости потребленных услуг.

Сервис (Платформа) — веб-служба, услуга или программный продукт, доступные в сети Интернет по адресу: https://cloud.yandex.ru, позволяющие удалённо использовать отдельные категории ресурсов Платформы «Яндекс.Облако» и управлять ими, в том числе, но не ограничиваясь, использовать в режиме реального времени виртуальные вычислительные мощности Яндекса для размещения информации и контента в информационных системах, осуществлять удалённое хранение и обработку информации и Контента, выполнять удалённый доступ к программным продуктам.

Для получения гранта: Для получения гранта:

1. Необходимо быть победителем в номинации Yandex Cloud Awards в любом конкурсе, где ООО «Яндекс.Облако» является организатором, соорганизатором или партнером.

2. Заполнить форму, предоставив свои контактные данные.

3. Иметь платежный аккаунт (billing account id) в сервисе Yandex Cloud.

Параметры гранта и условия его использования: Параметры гранта и условия его использования:

4. Грант до 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС.

5. Срок действия до 180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента активации на платежном аккаунте.

6. Грант состоит из двух частей:

6.1. 25% (или 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей при общей величине гранта 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС) может быть потрачена на оплату следующих сервисов: Compute Cloud, VPC, Object Storage, Network Load Balancer, Marketplace, Monitoring, DataSphere, SpeechKit, Translate, Vision;

6.2. 75% (или 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей при общей величине гранта 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС) может быть потрачена на оплату сервисов платформы, указанных на странице https://cloud.yandex.ru/services/, за исключением Yandex Cloud Interconnect и перечисленных в п. 6.1.

7. Грант активируется автоматически на платежном аккаунте победителя в течение 10 рабочих дней с момента заполнения формы, при условии наличия платежного аккаунта у победителя и при принятии соответствующего положительного решения ответственным сотрудником ООО «Яндекс.Облако».

Ограничения иные положения: Ограничения иные положения:

8. Грант не выдается аффилированным с Яндекс лицам.

9. ООО «Яндекс.Облако» вправе по своему решению, в любое время прекратить выдачу грантов, изменить условия их получения или использования, предварительно уведомив об этом победителя в срок не менее, чем за 10 (десять) календарных дней путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации аккаунта на Платформе «Яндекс.Облако».

10. Принимая настоящие условия, выражается согласие на обработку ООО «Яндекс.Обалко» персональных данных победителя, в том числе на их передачу ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16), в целях выдачи гранта. Получатель гранта гарантирует, что получил все необходимые в соответствии с законом согласия третьих лиц, требуемые для передачи персональных данных, указанных им при заполнении формы.