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Навык Алисы на Serverless

Создайте с помощью serverless-решений навык Алисы — простой и доступный способ взаимодействия с сервисом, приложением или устройством.

Обеспечьте эффективную и безотказную обработку нерегулярных нагрузок за счёт бессерверных вычислений Yandex Cloud. Используйте сервисы платформы, которые предоставят масштабируемую среду, автоматически адаптирующуюся к количеству запросов пользователей.

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Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud

Полный стек компонентов

Все необходимые компоненты и технологии в рамках одной платформы: Cloud Functions для запуска кода навыка Алисы в виде функции, Yandex Managed Service for YDB для данных, Object Storage для файлов, API Gateway для интеграции и другие.

Cloud Functions для навыков Алисы не тарифицируется

Использование функций Cloud Functions для навыков Алисы бесплатно, если функцию вызывает платформа Яндекс Диалоги и навык создан по инструкции.

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Управляемые сервисы

Используйте управляемые сервисы Yandex Cloud — загрузите код функции, создайте кластер баз данных и предоставьте навык пользователям Алисы. Управление сервером, администрирование, обновление ПО и интеграцию мы возьмём на себя.

Автоматическое масштабирование

Сервисы serverless предоставляют разработчикам навыков Алисы автоматически масштабируемое окружение, способное справиться с любыми нагрузками, в том числе нерегулярными и непостоянными.

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Отказоустойчивость и безопасность

Инфраструктура бессерверных вычислений размещается в трёх географически распределённых дата-центрах и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS. Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей чат-ботов в соответствии с законами РФ.

Документация и поддержка

Создавайте навыки Алисы в экосистеме serverless с помощью подробной документации, пошаговых инструкций, вебинаров. Обменивайтесь опытом и задавайте вопросы в комьюнити разработчиков бессерверных вычислений.

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Архитектура решения

Архитектура бессерверных вычислений позволяет полностью заменить стандартные компоненты, необходимые для создания и работы навыков Алисы, на serverless-сервисы.

Вы можете целиком принести свой проект в экосистему serverless или его определённые компоненты, например базу данных или объектное хранилище.

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Попробуйте сделать самостоятельно 

Посмотрите вебинар

На вебинаре мы научим создавать новые навыки Алисы с помощью Serverless. Пишем на Go и используем сервисы Yandex Cloud Function, Managed Service for YDB, Yandex API Gateway и Object Storage.

Сервисы, которые решат эту задачу 

Компании, которые нам доверяют 

Yandex Cloud по нашему мнению является лучшим российским облачным сервисом по ряду факторов. От безопасности персональных данных до цены и реализации сервисов. При миграции нам очень помогала техподдержка, инженеры из Яндекса были очень вовлечены в процесс. Мы даже выступали бета-тестерами новых сервисов. В планах переехать полностью в облако и развивать разные ML-сервисы
Сергей Лысенко,
Руководитель отдела Информационных Технологий, ИнтернетУрок
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Партнёры, которые могут помочь 

Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

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