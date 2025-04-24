Навык Алисы на Serverless
Создайте с помощью serverless-решений навык Алисы — простой и доступный способ взаимодействия с сервисом, приложением или устройством.
Обеспечьте эффективную и безотказную обработку нерегулярных нагрузок за счёт бессерверных вычислений Yandex Cloud. Используйте сервисы платформы, которые предоставят масштабируемую среду, автоматически адаптирующуюся к количеству запросов пользователей.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Полный стек компонентов
Все необходимые компоненты и технологии в рамках одной платформы: Cloud Functions для запуска кода навыка Алисы в виде функции, Yandex Managed Service for YDB для данных, Object Storage для файлов, API Gateway для интеграции и другие.
Cloud Functions для навыков Алисы не тарифицируется
Использование функций Cloud Functions для навыков Алисы бесплатно, если функцию вызывает платформа Яндекс Диалоги и навык создан по инструкции.
Управляемые сервисы
Используйте управляемые сервисы Yandex Cloud — загрузите код функции, создайте кластер баз данных и предоставьте навык пользователям Алисы. Управление сервером, администрирование, обновление ПО и интеграцию мы возьмём на себя.
Автоматическое масштабирование
Сервисы serverless предоставляют разработчикам навыков Алисы автоматически масштабируемое окружение, способное справиться с любыми нагрузками, в том числе нерегулярными и непостоянными.
Отказоустойчивость и безопасность
Инфраструктура бессерверных вычислений размещается в трёх географически распределённых дата-центрах и соответствует требованиям 152-ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS. Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей чат-ботов в соответствии с законами РФ.
Документация и поддержка
Создавайте навыки Алисы в экосистеме serverless с помощью подробной документации, пошаговых инструкций, вебинаров. Обменивайтесь опытом и задавайте вопросы в комьюнити разработчиков бессерверных вычислений.
Архитектура решения
Архитектура решения
Архитектура бессерверных вычислений позволяет полностью заменить стандартные компоненты, необходимые для создания и работы навыков Алисы, на serverless-сервисы.
Вы можете целиком принести свой проект в экосистему serverless или его определённые компоненты, например базу данных или объектное хранилище.
Посмотрите вебинар
Посмотрите вебинар
На вебинаре мы научим создавать новые навыки Алисы с помощью Serverless. Пишем на Go и используем сервисы Yandex Cloud Function, Managed Service for YDB, Yandex API Gateway и Object Storage.
Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.