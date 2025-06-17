Обновление партнёрской программы Yandex.Cloud

C 1 февраля 2022 года мы обновляем партнёрскую программу Yandex.Cloud.

Данное обновление включает в себя введение партнёрских специализаций, изменение схемы выплаты партнёрской премии и запуск ряда новых партнёрских инструментов, которые позволят наиболее эффективно развивать совместный сервисный бизнес с Yandex.Cloud. Эти нововведения отражают наши фокусы и приоритеты в работе с партнёрами — это профессиональная техническая экспертиза и новые возможности для бизнеса, созданные партнёрами.

Изменение схемы партнёрской премии

Прямое партнёрство

С 1 февраля 2022 года вступает в силу изменение схемы начисления партнёрской премии.

Базовая премия составит 12% от потребления клиентом ресурсов Yandex.Cloud.

Для защиты созданных вами сделок вы можете дополнительно к базовой премии получить 8% за нового клиента/новый проект в текущем клиенте (от 100 тыс. руб).

Получите специализацию Yandex Cloud Professional и вместе с ней — дополнительный ежеквартальный рибейт по сервисам специализации:

ML&AI: +10%.

Data Platform: +5%.

Infrastructure&DevOps: +3%.

Чтобы сделать процесс переезда на новую модель более комфортным и безболезненным для наших текущих партнёров, мы предусмотрели переходный период: все ваши клиенты, заведенные до 01.02.2022, будут тарифицироваться по вашей ставке партнёрской премии 2021 года до конца 2022 года.

Реферальное партнёрство

Ставка вознаграждения — 10%. C 1 февраля 2022 года мы меняем ограничение на максимально возможную выплату с одного клиента: с 2 500 в месяц до 100 000 рублей с одного клиента.

Запуск технологических специализаций Yandex Cloud Professional

Для того, чтобы выделить партнёров с наиболее глубокой экспертизой, мы запускаем специализации по трём фокусным продуктовым направлениям — Infrastructure&DevOps, ML&AI, Data Platform.

Требования для получения специализации

Заключённое партнёрское соглашение.

Реализованные и подтверждённые кейсы с использованием технологии специализации.

Защищённый бизнес-план.

Потребление сервиса специализации выше заявленной суммы (для ML & AI — более 300 000 р/мес, для Infrastructure & DevOPS — более 100 000 р/мес, для Data Platform — более 50 000 р/мес.)

Прохождение курса по специализации.

Преимущества технологической специализации

Повышенный доход от продажи сервисов специализации.

Ранний доступ к обновлениям и возможность влиять на roadmap разработки.

Совместное финансирование сервисных работ клиента по миграции в облако.

Выделенный партнёрский менеджер и подключение внутренних ресурсов Yandex.Cloud.

Гранты на вычислительные ресурсы, пилотные проекты и тестирование.

Софинансирование маркетинговых активностей и совместное привлечение клиентов.

Запуск программы заботы о партнёрах*

Мы поддерживаем наших партнёров в изучении наших продуктов и хотим дать вам необходимые ресурсы для того, чтобы знакомиться с новыми сервисами и новой функциональностью.

Для всех партнёров мы предоставляем:

Грант на сумму 5 000 рублей на изучение сервисов Yandex.Cloud сроком на 1 месяц.

Грант на прохождение курса «Инженер облачных сервисов» в Яндекс.Практикуме на сумму 10 000 рублей для двух инженеров.

Для партнёров со специализацией Yandex Cloud Professional:

Грант на 150 000 рублей на создание и поддержание демо-стенда сроком на 1 год.

Запуск программы софинансирования проектов по миграции в Yandex.Cloud

Партнёр с активированным партнёрским статусом может получить до 10% компенсации от годового потребления клиентом сервисов Yandex.Cloud при осуществлении проектов миграции с новыми клиентами или новых проектов с текущими клиентами на сумму от 300 000 рублей в месяц (без НДС). В программе также могут участвовать партнёры с проектами по внедрению Yandex Tracker на 100 и более лицензий — в таком случае компенсация составит 30% от годового потребления сервиса Yandex Tracker.

Ко-маркетинговая программа Yandex.Cloud

Программа совместного маркетинга для партнёров Yandex.Cloud включает в себя широкий перечень возможных активностей. В ней могут принять участие партнёры с месячным уровнем потребления от 100 000 рублей и партнёры c активированной специализацией Yandex Cloud Professionals. Для партнёров с активированной специализацией Yandex.Cloud доступен более широкий пул инструментов, включая более дорогостоящие активности.

С более подробным описанием всех нововведений можно ознакомиться, скачав презентацию по ссылке.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно нового формата взаимодействия с Yandex.Cloud, наши специалисты с радостью ответят на них. Для этого достаточно отправить ваш вопрос на yc-partners@yandex-team.ru.

*Сервисы Yandex Cloud Marketplace не входят в перечень продуктов, доступных для гранта.