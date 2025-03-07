Специализация Business Tools
Масштабируйте продажи с Yandex Tracker — сервисом для управления проектами и процессами.
Почему клиенты выбирают Yandex Tracker?
Универсальный бизнес-инструмент
Сделайте бизнес прозрачным — объедините процессы и проекты в одном инструменте.
Автоматизация процессов
Вы можете автоматизировать рутину и сэкономить время с помощью триггеров, автодействий и макросов.
Хранение данных на территории РФ
Все данные в Yandex Tracker хранятся на территории России с учётом законодательных требований.
Работа всех команд в одном пространстве
Ваши отделы и подразделения могут работать в единой универсальной среде по разным методологиям.
Отказоустойчивость
Yandex Tracker спроектирован для работы с большим объёмом задач. Он справляется с любыми нагрузками в больших и очень больших компаниях, например в Яндексе.
Удобная миграция из других систем
Вы можете перенести процессы в Yandex Tracker с помощью нашего инструмента миграции или API. Мы также можем подобрать партнёра, который проведёт миграцию под ключ.
На чём зарабатывают партнёры Business Tools
На чём зарабатывают партнёры Business Tools
- Внедрение бизнес-приложений
- Настройка процессов и интеграция со смежными системами
- Консалтинг по построению системы управления процессами и проектами с последующей реализацией в Yandex Tracker
- Обучение пользователей
Основные сценарии специализации Business Tools
Разработка
Организуйте работу команды разработчиков в Yandex Tracker по методологии Agile: оценивайте трудозатраты, планируйте спринты, контролируйте работу над задачами на виртуальной доске и следите за их выполнением на дашбордах.
Документооборот
Организуйте документооборот в Yandex Tracker. Совместная работа и согласование документов в нём формализует процессы и избавит сотрудников от части рутинных операций.
Маркетинг
Соберите в Yandex Tracker дашборд подготовки материалов рекламной кампании с графиками и статистикой: процесс станет наглядным и организованным. Учёт времени и комментарии сделают работу с подрядчиками прозрачнее.
Кто может стать партнёром Business Tools?
Кто может стать партнёром Business Tools?
- Интеграторы с опытом внедрения систем управления проектами и процессами
- Реселлеры IT-продуктов
- Консультанты по процессному и проектному управлению
Зачем становиться партнёром Business Tools?
Зачем становиться партнёром Business Tools?
- Премия до 50% от потребления клиентами сервисов специализации
- Специальное предложение: Yandex Cloud компенсирует клиенту стоимость работ партнёра по миграции в Yandex Tracker
- Всесторонняя экспертная поддержка со стороны Yandex Cloud в процессе presale, а также при реализации проектов по внедрению и миграции
Специальное предложение для партнёров Business Tools
Что предлагаем
Компенсируем клиенту до 100% стоимости миграции/внедрения грантом на 6 месяцев (только на Yandex Tracker), но не более 30% от годового потребления сервиса
Подробнее
Все детали у вашего партнёрского менеджера
Как начать работать с платформой Yandex Cloud?
Пройти интервью
Пройти квалификационное интервью с архитектором Yandex Cloud
Привлечь клиентов
Привлечь платных клиентов Yandex Tracker, в совокупности подключивших более 500 пользователей этого сервиса за последние 3 месяца