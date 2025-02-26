Neoflex Datagram в облаке
Быстро и эффективно разверните ETL нового поколения, спроектированный для работы с технологиями Big Data, на платформе Yandex Cloud.
Neoflex Datagram — платформа для интеграции данных
С ростом масштаба бизнеса растёт сложность бизнес‑процессов и количество ИТ‑систем, поэтому необходимо применять специализированную платформу для загрузки и обработки данных (ETL). Neoflex Datagram помогает решить любые задачи по обработке данных.
Neoflex Datagram стал первым отечественным ETL‑инструментом для Big Data, который вошёл в реестр российского ПО. Гибкая архитектура решения позволяет использовать его как для полной замены существующей ETL‑платформы, так и для частичного переноса разработки.
Datagram поддерживает полный цикл разработки приложений:
Datagram поддерживает полный цикл разработки приложений:
- визуальное проектирование процессов преобразования данных,
- визуальное проектирование последовательности преобразований,
- генерацию исходного кода на языке Scala с использованием библиотеки Apache Spark,
- компиляцию и генерацию приложения,
- развёртывание приложения на исполняющей среде и планирование исполнения,
- мониторинг исполнения приложения,
- инструменты для остановки и перезапуска приложений.
Почему эту задачу удобно решать с Yandex Cloud?
Быстрый и лёгкий старт
Разверните приложение из готового образа и приступайте к работе, а мы возьмём на себя управление лицензиями. Переустановка или подключение нового сервера приложений не потребует повторной активации лицензии.
Гибкое масштабирование
Быстрая реакция на любые изменения в бизнесе, настройка производительности виртуальных машин в реальном времени и контроль стоимости используемых ресурсов.
Простота разработки с Neoflex Datagram
- Визуальная разработка без программирования.
- Готовые компоненты: 100+ источников данных.
- Режим командной разработки, поддержка GIT и SVN.
Удобство использования в облачной инфраструктуре
- Поддержка инфраструктуры системы — забота Yandex Cloud.
- Отсутствие специальных требований к квалификации разработчика.
- Высокая производительность на любых объёмах.
- Автоматическая генерация кода на языке Scala.
Решение любых задач по обработке данных
- Горизонтальное масштабирование.
- Потоковая обработка и интеграция с Apache Kafka.
- Автообнаружение объектов и структур данных.
Защищённая платформа
Сервисы Yandex Cloud соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Выполнение платформой всех требований 152‑ФЗ по высшему уровню защищённости (УЗ‑1) подтверждено аттестатом.