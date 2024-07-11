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Yandex Container Registry

Запуск Docker-образа на виртуальной машине

Статья создана
Обновлена 11 июля 2024 г.

Docker — это открытая платформа для разработки, доставки и запуска приложений. Docker позволяет разделять приложение и его зависимости в контейнере, который можно использовать для запуска приложения в любом окружении с поддержкой этой технологии.

Из этого руководства вы узнаете, как запустить Docker-образ на ВМ Yandex Compute Cloud с использованием реестра Yandex Container Registry.

Вы можете запустить Docker-образ на ВМ с помощью инструментов:

  • Консоль управления, CLI и API — используйте консоль управления Yandex Cloud, CLI или API, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
  • Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.
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