Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из кластера Yandex Managed Service for Kubernetes на L7-балансировщик ALB с помощью консоли управления
- Рекомендации по миграции сервисов
- Перед началом работы
- Создайте профиль безопасности Smart Web Security
- Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик:
- Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
- Выполните подготовительные действия.
- Создайте профиль безопасности Smart Web Security.
- Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к L7-балансировщику.
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.
Рекомендации по миграции сервисов
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Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.
Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.
Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.
При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.
Также задайте значение MTU равным
1450на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.
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Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. Если вы планируете сохранить публичный IP-адрес, то учитывайте, что при миграции этот IP-адрес будет переноситься с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса в штатном режиме может занимать несколько минут.
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При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке
X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.
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Для L7-балансировщика будут созданы по две ресурсные единицы в каждой из подсетей, которые будут указаны при создании ресурса
Ingress. В аннотациях
Ingress-ресурса не поддерживается указание минимального количества ресурсных единиц L7-балансировщика. Группа ресурсных единиц автоматически масштабируется в зависимости от внешней нагрузки на узлы балансировщика.
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Функциональные возможности балансировщика Application Load Balancer могут отличаться от возможностей, используемых в вашем балансировщике, развернутом в кластере Managed Service for Kubernetes. Ознакомьтесь с описанием Ingress-контроллера Application Load Balancer и принципами его работы.
Перед началом работы
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Создайте подсети в трех зонах доступности. Эти подсети будут использоваться для L7-балансировщика.
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Создайте группы безопасности, которые разрешают L7-балансировщику получать входящий трафик и отправлять его на целевые ресурсы, а также разрешают целевым ресурсам получать входящий трафик от балансировщика.
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При использовании протокола HTTPS добавьте TLS-сертификат вашего сервиса в Yandex Certificate Manager.
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Зарезервируйте публичный статический IP-адрес с защитой от DDoS на уровне L3-L4 для L7-балансировщика. См. рекомендации по миграции сервисов.
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Сервисы Managed Service for Kubernetes, используемые в качестве бэкендов, должны иметь тип
NodePort. Если ваши сервисы используют другой тип, измените его на
NodePort. Подробнее об этом типе см. в документации Kubernetes.
Создайте профиль безопасности Smart Web Security
Создайте профиль безопасности Smart Web Security, выбрав вариант создания По преднастроенному шаблону.
При создании профиля задайте настройки:
- В поле Действие для базового правила по умолчанию выберите
Разрешить.
- Для правила Smart Protection включите опцию Только логирование (dry run).
С этими настройками будет выполняться только логирование информации о трафике без применения к нему каких-либо действий. Это позволит снизить риск отключения пользователей из-за проблем в настройке профиля. Постепенно вы сможете отключить опцию Только логирование (dry run) и настроить правила с запрещающими действиями в профиле безопасности для вашего сценария.
Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes
-
Установите Ingress-контроллер Yandex Application Load Balancer.
-
Создайте ресурс IngressClass для Ingress-контроллера L7-балансировщика:
-
Создайте YAML-файл, в котором опишите ресурс
IngressClass.
Пример ресурса
IngressClass:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: labels: app.kubernetes.io/component: controller name: ingress-alb spec: controller: ingress.alb.yc.io/yc-alb-ingress-controller
-
Создайте ресурс
IngressClassс помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_IngressClass>
-
-
Создайте ресурс
Ingress:
-
Ознакомьтесь с описанием полей и аннотаций ресурса
Ingressи примером.
-
Создайте YAML-файл, в котором опишите ресурс
Ingress:
-
Заполните раздел annotations для настроек L7-балансировщика:
-
ingress.alb.yc.io/subnets— идентификаторы подсетей в трех зонах доступности для узлов L7-балансировщика. Идентификаторы перечисляются через запятую без пробелов.
-
ingress.alb.yc.io/security-groups— идентификатор одной или нескольких групп безопасности для L7-балансировщика. Идентификаторы нескольких групп перечисляются через запятую без пробелов.
-
ingress.alb.yc.io/external-ipv4-address— зарезервированный ранее статический публичный IP-адрес.
-
ingress.alb.yc.io/group-name— имя группы ресурсов
Ingress. Ресурсы
Ingressобъединяются в группы, каждая из которых обслуживается отдельным экземпляром Application Load Balancer с отдельным публичным IP-адресом.
-
ingress.alb.yc.io/security-profile-id— идентификатор созданного ранее профиля безопасности Smart Web Security.
Важно
Профиль безопасности будет привязан к виртуальному хосту L7-балансировщика. Указание профиля безопасности является ключевым шагом для подключения сервиса Smart Web Security.
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ingress.alb.yc.io/autoscale-min-zone-size— минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне доступности в соответствии с ожидаемой нагрузкой на ваш сервис.
Количество ресурсных единиц рекомендуется выбирать на основе нагрузки на ваш сервис, измеряемой в следующих величинах:
- количество запросов в секунду (RPS);
- количество одновременных активных соединений;
- количество новых соединений в секунду;
- объем трафика в секунду.
-
-
Для поля
ingressClassNameукажите имя созданного ранее ресурса
IngressClass.
-
При использовании протокола HTTPS заполните раздел tls:
hosts— доменное имя вашего сервиса, которому соответствует TLS-сертификат.
secretName— TLS-сертификат вашего сервиса в Yandex Certificate Manager в формате
yc-certmgr-cert-id-<идентификатор_сертификата>.
-
-
Заполните раздел rules в соответствии с правилами распределения входящего трафика по бэкендам в зависимости от доменного имени (поле
host) и запрашиваемого ресурса (поле
http.paths):
-
host— имя домена вашего сервиса.
-
pathType— тип указания на запрашиваемый ресурс:
Exact— путь в URI запроса должен совпадать со значением поля
path.
Prefix— путь в URI запроса должен начинаться со значения поля
path.
-
-
path— путь в URI входящего запроса (если тип
Exact) или его начало (если тип
Prefix).
-
backend— указание на бэкенд или группу бэкендов, которые должны обрабатывать запросы с указанным доменным именем и путем в URI. Укажите либо сервис-бэкенд (
service), либо группу бэкендов (
resource), но не оба одновременно:
-
service— сервис Managed Service for Kubernetes, который должен обрабатывать запросы в качестве бэкенда:
name— имя сервиса Managed Service for Kubernetes. Ресурс
Service, на который указывает это поле, должен быть описан по конфигурации.
port— порт сервиса, к которому будет обращаться
Ingress. Для порта сервиса укажите либо номер (
number), либо имя (
name), но не оба одновременно.
Важно
Сервисы Managed Service for Kubernetes, используемые в качестве бэкендов, должны иметь тип
NodePort.
-
-
resource— указание на группу бэкендов
HttpBackendGroup, которые должны обрабатывать запросы. Бэкендами в такой группе могут быть сервисы Managed Service for Kubernetes и бакеты Yandex Object Storage. При использовании группы бэкендов доступна расширенная функциональность Application Load Balancer. Также можно указывать относительные веса бэкендов для пропорционального распределения трафика между ними.
kind—
HttpBackendGroup.
name— имя группы бэкендов. Оно должно совпадать с именем, указанным в поле
metadata.nameресурса
HttpBackendGroup. Ресурс
HttpBackendGroup, на который указывает это поле, должен быть описан по конфигурации.
apiGroup—
alb.yc.io.
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Пример ресурса
Ingress:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: <имя_ресурса> annotations: ingress.alb.yc.io/subnets: <идентификатор_подсети_ru-central1-a,идентификатор_подсети_ru-central1-b,идентификатор_подсети_ru-central1-d> ingress.alb.yc.io/security-groups: <идентификатор_группы_безопасности_L7-балансировщика> ingress.alb.yc.io/external-ipv4-address: <статический_публичный_IP-адрес> ingress.alb.yc.io/group-name: <имя_группы_ресурсов> ingress.alb.yc.io/security-profile-id: <идентификатор_профиля_безопасности_Smart_Web_Security> ingress.alb.yc.io/autoscale-min-zone-size: <минимальное_количество_ресурсных_единиц_L7-балансировщика_в_каждой_зоне> spec: ingressClassName: <имя_ресурса_IngressClass> tls: - hosts: - <имя_домена_сервиса> secretName: yc-certmgr-cert-id-<идентификатор_сертификата> rules: - host: <имя_домена_сервиса> http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: <имя_сервиса_Kubernetes> port: number: <номер_порта,_например_443>
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Создайте ресурс
Ingressс помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_Ingress>
-
-
По конфигурации ресурса
Ingressбудет развернут L7-балансировщик. Дождитесь завершения его создания и привязки к
Ingressпубличного IP-адреса. Этот IP-адрес понадобится для проверки запросов. Посмотреть информацию о ресурсе вы можете с помощью команды:
kubectl get ingress <имя_ресурса_Ingress> -w
-
Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:
-
В файле
hostsна рабочей станции добавьте запись
<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.
-
Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:
curl http://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
curl https://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
-
Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Выберите один из вариантов миграции:
- Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса.
- Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса.
Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Если у сетевого балансировщика используется динамический публичный IP-адрес, сделайте его статическим.
-
В сетевом балансировщике удалите все обработчики для освобождения статического публичного IP-адреса. После этого ваш сервис не будет доступен через сетевой балансировщик.
-
В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика:
-
Откройте YAML-файл с описанием ресурса
Ingress.
-
В разделе
annotationsдля поля
ingress.alb.yc.io/external-ipv4-addressукажите публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.
-
Примените изменения с помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_Ingress>
-
-
Дождитесь завершения изменения публичного IP-адреса у ресурса
Ingress. Посмотреть информацию о ресурсе вы можете с помощью команды:
kubectl get ingress <имя_ресурса_Ingress> -w
После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик.
-
Перейдите в L7-балансировщик:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором находится кластер Managed Service for Kubernetes.
- Выберите сервис Managed Service for Kubernetes.
- Выберите нужный кластер.
- Слева выберите Сеть, а в правой части — вкладку Ingress. Для вашего
Ingress-ресурса в столбце Балансировщик перейдите по ссылке на L7-балансировщик.
- Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был зарезервирован для L7-балансировщика.
-
(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.
Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.
Примечание
Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.
-
По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором находится кластер Managed Service for Kubernetes.
- Выберите сервис Managed Service for Kubernetes.
- Выберите нужный кластер.
- Слева выберите Сеть, а в правой части — вкладку Ingress. Для вашего
Ingress-ресурса в столбце Балансировщик перейдите по ссылке на L7-балансировщик.
- Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Наблюдайте за снижением нагрузки на сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика
processed_bytesи
processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.
-
(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.