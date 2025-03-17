Миграция сервисов с балансировщика NLB с целевыми ресурсами из кластера Yandex Managed Service for Kubernetes на L7-балансировщик ALB с помощью Terraform
- Рекомендации по миграции сервисов
- Создайте инфраструктуру
- Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes
- Проверьте работу L7-балансировщика
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик:
- Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
- Создайте инфраструктуру. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к виртуальному хосту L7-балансировщика.
- Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к L7-балансировщику.
- Проверьте работу L7-балансировщика.
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.
Рекомендации по миграции сервисов
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Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.
Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.
Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.
При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.
Также задайте значение MTU равным
1450на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.
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Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. Если вы планируете сохранить публичный IP-адрес, то учитывайте, что при миграции этот IP-адрес будет переноситься с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса в штатном режиме может занимать несколько минут.
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При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке
X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.
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Для L7-балансировщика будут созданы по две ресурсные единицы в каждой из подсетей, которые будут указаны при создании ресурса
Ingress. В аннотациях
Ingress-ресурса не поддерживается указание минимального количества ресурсных единиц L7-балансировщика. Группа ресурсных единиц автоматически масштабируется в зависимости от внешней нагрузки на узлы балансировщика.
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Функциональные возможности балансировщика Application Load Balancer могут отличаться от возможностей, используемых в вашем балансировщике, развернутом в кластере Managed Service for Kubernetes. Ознакомьтесь с описанием Ingress-контроллера Application Load Balancer и принципами его работы.
Создайте инфраструктуру
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Если у вас еще нет Terraform, установите его.
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Получите данные для аутентификации. Вы можете добавить их в переменные окружения или указать далее в файле с настройками провайдера.
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Настройте и инициализируйте провайдер. Чтобы не создавать конфигурационный файл с настройками провайдера вручную, скачайте его.
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Поместите конфигурационный файл в отдельную рабочую директорию и укажите значения параметров. Если данные для аутентификации не были добавлены в переменные окружения, укажите их в конфигурационном файле.
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Скачайте в ту же рабочую директорию файл конфигурации в зависимости от используемого протокола:
HTTP— файл конфигурации alb-k8s-http.tf.
HTTPS— файл конфигурации alb-k8s-https.tf.
В этих файлах описаны:
- подсети для L7-балансировщика;
- группа безопасности для L7-балансировщика;
- статический адрес для L7-балансировщика;
- импорт TLS-сертификата в Certificate Manager (если используется протокол
HTTPS);
- профиль безопасности Smart Web Security.
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В конфигурационном файле укажите значения переменных:
domain_name— имя домена вашего сервиса.
network_id— идентификатор сети, в которой находятся виртуальные машины из целевой группы сетевого балансировщика нагрузки.
certificate(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу самоподписанного пользовательского сертификата.
private_key(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу с закрытым ключом.
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Проверьте корректность файлов конфигурации Terraform с помощью команды:
terraform validate
Если в файлах конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
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Создайте необходимую инфраструктуру:
-
Выполните команду для просмотра планируемых изменений:
terraform plan
Если конфигурации ресурсов описаны верно, в терминале отобразится список изменяемых ресурсов и их параметров. Это проверочный этап: ресурсы не будут изменены.
-
Если вас устраивают планируемые изменения, внесите их:
-
Выполните команду:
terraform apply
-
Подтвердите изменение ресурсов.
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Дождитесь завершения операции.
-
В указанном каталоге будут созданы все требуемые ресурсы. Проверить появление ресурсов и их настройки можно в консоли управления.
-
Установите Ingress-контроллер Application Load Balancer и создайте ресурсы в кластере Managed Service for Kubernetes
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Установите Ingress-контроллер Yandex Application Load Balancer.
-
Создайте ресурс IngressClass для Ingress-контроллера L7-балансировщика:
-
Создайте YAML-файл, в котором опишите ресурс
IngressClass.
Пример ресурса
IngressClass:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: labels: app.kubernetes.io/component: controller name: ingress-alb spec: controller: ingress.alb.yc.io/yc-alb-ingress-controller
-
Создайте ресурс
IngressClassс помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_IngressClass>
-
-
Создайте ресурс
Ingress:
-
Ознакомьтесь с описанием полей и аннотаций ресурса
Ingressи примером.
-
Создайте YAML-файл, в котором опишите ресурс
Ingress:
-
Заполните раздел annotations для настроек L7-балансировщика:
-
ingress.alb.yc.io/subnets— идентификаторы подсетей в трех зонах доступности для узлов L7-балансировщика. Идентификаторы перечисляются через запятую без пробелов.
-
ingress.alb.yc.io/security-groups— идентификатор одной или нескольких групп безопасности для L7-балансировщика. Идентификаторы нескольких групп перечисляются через запятую без пробелов.
-
ingress.alb.yc.io/external-ipv4-address— зарезервированный ранее статический публичный IP-адрес.
-
ingress.alb.yc.io/group-name— имя группы ресурсов
Ingress. Ресурсы
Ingressобъединяются в группы, каждая из которых обслуживается отдельным экземпляром Application Load Balancer с отдельным публичным IP-адресом.
-
ingress.alb.yc.io/security-profile-id— идентификатор созданного ранее профиля безопасности Smart Web Security.
Важно
Профиль безопасности будет привязан к виртуальному хосту L7-балансировщика. Указание профиля безопасности является ключевым шагом для подключения сервиса Smart Web Security.
-
ingress.alb.yc.io/autoscale-min-zone-size— минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне доступности в соответствии с ожидаемой нагрузкой на ваш сервис.
Количество ресурсных единиц рекомендуется выбирать на основе нагрузки на ваш сервис, измеряемой в следующих величинах:
- количество запросов в секунду (RPS);
- количество одновременных активных соединений;
- количество новых соединений в секунду;
- объем трафика в секунду.
-
-
Для поля
ingressClassNameукажите имя созданного ранее ресурса
IngressClass.
-
При использовании протокола HTTPS заполните раздел tls:
hosts— доменное имя вашего сервиса, которому соответствует TLS-сертификат.
secretName— TLS-сертификат вашего сервиса в Yandex Certificate Manager в формате
yc-certmgr-cert-id-<идентификатор_сертификата>.
-
-
Заполните раздел rules в соответствии с правилами распределения входящего трафика по бэкендам в зависимости от доменного имени (поле
host) и запрашиваемого ресурса (поле
http.paths):
-
host— имя домена вашего сервиса.
-
pathType— тип указания на запрашиваемый ресурс:
Exact— путь в URI запроса должен совпадать со значением поля
path.
Prefix— путь в URI запроса должен начинаться со значения поля
path.
-
-
path— путь в URI входящего запроса (если тип
Exact) или его начало (если тип
Prefix).
-
backend— указание на бэкенд или группу бэкендов, которые должны обрабатывать запросы с указанным доменным именем и путем в URI. Укажите либо сервис-бэкенд (
service), либо группу бэкендов (
resource), но не оба одновременно:
-
service— сервис Managed Service for Kubernetes, который должен обрабатывать запросы в качестве бэкенда:
name— имя сервиса Managed Service for Kubernetes. Ресурс
Service, на который указывает это поле, должен быть описан по конфигурации.
port— порт сервиса, к которому будет обращаться
Ingress. Для порта сервиса укажите либо номер (
number), либо имя (
name), но не оба одновременно.
Важно
Сервисы Managed Service for Kubernetes, используемые в качестве бэкендов, должны иметь тип
NodePort.
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resource— указание на группу бэкендов
HttpBackendGroup, которые должны обрабатывать запросы. Бэкендами в такой группе могут быть сервисы Managed Service for Kubernetes и бакеты Yandex Object Storage. При использовании группы бэкендов доступна расширенная функциональность Application Load Balancer. Также можно указывать относительные веса бэкендов для пропорционального распределения трафика между ними.
kind—
HttpBackendGroup.
name— имя группы бэкендов. Оно должно совпадать с именем, указанным в поле
metadata.nameресурса
HttpBackendGroup. Ресурс
HttpBackendGroup, на который указывает это поле, должен быть описан по конфигурации.
apiGroup—
alb.yc.io.
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Пример ресурса
Ingress:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: <имя_ресурса> annotations: ingress.alb.yc.io/subnets: <идентификатор_подсети_ru-central1-a,идентификатор_подсети_ru-central1-b,идентификатор_подсети_ru-central1-d> ingress.alb.yc.io/security-groups: <идентификатор_группы_безопасности_L7-балансировщика> ingress.alb.yc.io/external-ipv4-address: <статический_публичный_IP-адрес> ingress.alb.yc.io/group-name: <имя_группы_ресурсов> ingress.alb.yc.io/security-profile-id: <идентификатор_профиля_безопасности_Smart_Web_Security> ingress.alb.yc.io/autoscale-min-zone-size: <минимальное_количество_ресурсных_единиц_L7-балансировщика_в_каждой_зоне> spec: ingressClassName: <имя_ресурса_IngressClass> tls: - hosts: - <имя_домена_сервиса> secretName: yc-certmgr-cert-id-<идентификатор_сертификата> rules: - host: <имя_домена_сервиса> http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: <имя_сервиса_Kubernetes> port: number: <номер_порта,_например_443>
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Создайте ресурс
Ingressс помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_Ingress>
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По конфигурации ресурса
Ingressбудет развернут L7-балансировщик. Дождитесь завершения его создания и привязки к
Ingressпубличного IP-адреса. Этот IP-адрес понадобится для проверки запросов. Посмотреть информацию о ресурсе вы можете с помощью команды:
kubectl get ingress <имя_ресурса_Ingress> -w
Проверьте работу L7-балансировщика
Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:
-
В файле
hostsна рабочей станции добавьте запись
<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.
-
Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:
curl http://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
curl https://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Выберите один из вариантов миграции:
- Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса.
- Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса.
Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Если у сетевого балансировщика используется динамический публичный IP-адрес, сделайте его статическим.
-
В сетевом балансировщике удалите все обработчики для освобождения статического публичного IP-адреса. После этого ваш сервис не будет доступен через сетевой балансировщик.
-
В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика:
-
Откройте YAML-файл с описанием ресурса
Ingress.
-
В разделе
annotationsдля поля
ingress.alb.yc.io/external-ipv4-addressукажите публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.
-
Примените изменения с помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_Ingress>
-
-
Дождитесь завершения изменения публичного IP-адреса у ресурса
Ingress. Посмотреть информацию о ресурсе вы можете с помощью команды:
kubectl get ingress <имя_ресурса_Ingress> -w
После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик.
-
Перейдите в L7-балансировщик:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором находится кластер Managed Service for Kubernetes.
- Выберите сервис Managed Service for Kubernetes.
- Выберите нужный кластер.
- Слева выберите Сеть, а в правой части — вкладку Ingress. Для вашего
Ingress-ресурса в столбце Балансировщик перейдите по ссылке на L7-балансировщик.
- Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был зарезервирован для L7-балансировщика:
-
Откройте конфигурационный файл, который вы использовали для создания L7-балансировщика (
alb-k8s-http.tfили
alb-k8s-https.tf).
-
Удалите из файла описание ресурса
yandex_vpc_address:
resource "yandex_vpc_address" "static-address" { description = "Static public IP address for the Application Load Balancer" name = "alb-static-address" external_ipv4_address { zone_id = "ru-central1-a" ddos_protection_provider = "qrator" } }
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
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(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.
Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.
Примечание
Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.
-
По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором находится кластер Managed Service for Kubernetes.
- Выберите сервис Managed Service for Kubernetes.
- Выберите нужный кластер.
- Слева выберите Сеть, а в правой части — вкладку Ingress. Для вашего
Ingress-ресурса в столбце Балансировщик перейдите по ссылке на L7-балансировщик.
- Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Наблюдайте за снижением нагрузки на сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика
processed_bytesи
processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.
-
(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите сетевой балансировщик.