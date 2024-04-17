Поля и аннотации ресурса IngressClass
Ресурс
IngressClass — это класс ресурсов Ingress, который позволяет использовать одновременно несколько Ingress-контроллеров, например Application Load Balancer и NGINX. Каждый ресурс
IngressClass относится к отдельному Ingress-контроллеру. В результате можно маршрутизировать трафик через ресурсы
Ingress разных контроллеров в рамках одного приложения в одном кластере Managed Service for Kubernetes.
Если вы используете несколько Ingress-контроллеров, в каждом ресурсе
Ingress укажите, к какому контроллеру ресурс относится. Для этого задайте название
IngressClass соответствующего контроллера в поле spec.ingressClassName.
IngressClass — стандартный ресурс Kubernetes. Ниже описаны поля и аннотации ресурса. Подробнее о применении и конфигурации ресурса
IngressClass читайте в документации Kubernetes. На GitHub есть пример, как настроить ресурсы
Ingress и маршрутизировать трафик с помощью нескольких Ingress-контроллеров.
IngressClass
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata: <ObjectMeta>
spec:
controller: <string>
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
Версия API Kubernetes.
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Тип ресурса.
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Обязательное.
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Обязательное.
Спецификация ресурса.
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Обязательное.
Имя Ingress-контроллера, к которому относится ресурс
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
labels:
app.kubernetes.io/component: controller
name: alb
annotations:
ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"
spec:
controller: ingress.alb.yc.io/yc-alb-ingress-controller
ObjectMeta
name: <string>
labels:
<string>: <string>
annotations:
ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "<bool>"
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Поле
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Значение или тип
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Описание
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Обязательное.
Имя ресурса. Подробнее о формате см. в документации Kubernetes.
Имя также указывается в поле spec.ingressClassName в ресурсе
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Kubernetes-метки для управления объектами Kubernetes и мониторинга этих объектов.
Рекомендуемое значение:
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Аннотации ресурса.
Доступная аннотация: