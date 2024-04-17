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Yandex Application Load Balancer

Поля и аннотации ресурса IngressClass

Статья создана
Обновлена 17 апреля 2024 г.

Ресурс IngressClass — это класс ресурсов Ingress, который позволяет использовать одновременно несколько Ingress-контроллеров, например Application Load Balancer и NGINX. Каждый ресурс IngressClass относится к отдельному Ingress-контроллеру. В результате можно маршрутизировать трафик через ресурсы Ingress разных контроллеров в рамках одного приложения в одном кластере Managed Service for Kubernetes.

Если вы используете несколько Ingress-контроллеров, в каждом ресурсе Ingress укажите, к какому контроллеру ресурс относится. Для этого задайте название IngressClass соответствующего контроллера в поле spec.ingressClassName.

IngressClass — стандартный ресурс Kubernetes. Ниже описаны поля и аннотации ресурса. Подробнее о применении и конфигурации ресурса IngressClass читайте в документации Kubernetes. На GitHub есть пример, как настроить ресурсы Ingress и маршрутизировать трафик с помощью нескольких Ingress-контроллеров.

IngressClass

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata: <ObjectMeta>
spec:
  controller: <string>

Поле

Значение или тип

Описание

apiVersion

networking.k8s.io/v1

Обязательное.

Версия API Kubernetes.

kind

IngressClass

Тип ресурса.

metadata

ObjectMeta

Обязательное.

Метаданные ресурса.

spec

IngressClassSpec

Обязательное.

Спецификация ресурса.

spec.controller

string

Обязательное.

Имя Ingress-контроллера, к которому относится ресурс IngressClass. Возможные значения:

  • ingress.alb.yc.io/yc-alb-ingress-controller — контроллер Application Load Balancer;
  • k8s.io/ingress-nginx — контроллер NGINX.
Пример
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/component: controller
  name: alb
  annotations:
    ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"
spec:
  controller: ingress.alb.yc.io/yc-alb-ingress-controller

ObjectMeta

name: <string>
labels:
  <string>: <string>
annotations:
  ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "<bool>"

Поле

Значение или тип

Описание

name

string

Обязательное.

Имя ресурса. Подробнее о формате см. в документации Kubernetes.

Имя также указывается в поле spec.ingressClassName в ресурсе Ingress.

labels

map[string]string

Kubernetes-метки для управления объектами Kubernetes и мониторинга этих объектов.

Рекомендуемое значение: app.kubernetes.io/component: controller.

annotations

map[string]string

Аннотации ресурса.

Доступная аннотация: ingressclass.kubernetes.io/is-default-class. Тип данных аннотации — bool. Определяет, используется ли ресурс IngressClass по умолчанию. Если аннотация принимает значение "true", то IngressClass автоматически применяется к ресурсам Ingress, в которых не указан IngressClass.
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