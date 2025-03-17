Миграция сервисов с внешнего балансировщика NLB на L7-балансировщик ALB с целевым ресурсом — внутренним сетевым балансировщиком NLB с помощью Terraform
- Рекомендации по миграции сервисов
- Создайте внутренний сетевой балансировщик для Ingress-контроллера NGINX
- Создайте инфраструктуру для L7-балансировщика
- Проверьте работу L7-балансировщика
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с внешнего сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Чтобы мигрировать сервис с сетевого балансировщика на L7-балансировщик:
- Ознакомьтесь с рекомендациями по миграции сервисов.
- Создайте инфраструктуру. На этом этапе вы подключите профиль безопасности Smart Web Security к виртуальному хосту L7-балансировщика.
- Создайте внутренний сетевой балансировщик для Ingress-контроллера NGINX.
- Проверьте работу L7-балансировщика.
- Мигрируйте пользовательскую нагрузку с сетевого балансировщика на L7-балансировщик.
Рекомендации по миграции сервисов
-
Дополнительно к защите от DDoS-атак на уровне L7 модели OSI с помощью Yandex Smart Web Security рекомендуется подключить защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для этого заранее зарезервируйте статический публичный IP-адрес с защитой от DDoS-атак и используйте этот адрес для обработчика L7-балансировщика.
Если у обработчика сетевого балансировщика уже используется публичный IP-адрес с защитой от DDoS, то вы сможете сохранить его и перенести в L7-балансировщик.
Если у обработчика сетевого балансировщика используется публичный IP-адрес без защиты от DDoS, то для защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 миграция на L7-балансировщик возможна только со сменой публичного IP-адреса для вашего сервиса.
При использовании защиты от DDoS-атак на уровне L3-L4 настройте порог для срабатывания механизмов защиты на уровне L3-L4, который будет соответствовать объему легитимного трафика на защищаемый ресурс. Для настройки такого порога обратитесь в техническую поддержку.
Также задайте значение MTU равным
1450на целевых ресурсах за балансировщиком. Подробнее см. в разделе Настроить MTU при включении защиты от DDoS-атак.
-
Работы по миграции рекомендуется проводить в часы наименьшей пользовательской нагрузки. Если вы планируете сохранить публичный IP-адрес, то учитывайте, что при миграции этот IP-адрес будет переноситься с сетевого балансировщика на L7-балансировщик. В это время ваш сервис будет недоступен. Время недоступности сервиса в штатном режиме может занимать несколько минут.
-
При использовании L7-балансировщика запросы на бэкенды приходят с IP-адресом источника из диапазона внутренних IP-адресов подсетей, указанных при создании L7-балансировщика. Исходный IP-адрес источника запроса (пользователя) фигурирует в заголовке
X-Forwarded-For. Если необходимо журналировать публичные IP-адреса пользователей на веб-сервере, измените его конфигурацию.
-
Ознакомьтесь с автомасштабированием и ресурсными единицами в L7-балансировщике.
Создайте внутренний сетевой балансировщик для Ingress-контроллера NGINX
-
Создайте внутренний сетевой балансировщик для Ingress-контроллера NGINX. Выберите вариант, который соответствует способу первоначального развертывания вашего Ingress-контроллера NGINX:С помощью Helm-чартаС помощью манифеста
-
В файле
values.yaml, который вы использовали для первоначальной конфигурации Ingress-контроллера NGINX, добавьте параметры конфигурации для внутреннего сетевого балансировщика. Остальные параметры в файле оставьте без изменений.
controller: service: external: enabled: true internal: enabled: true annotations: yandex.cloud/load-balancer-type: internal yandex.cloud/subnet-id: <идентификатор_подсети_для_IP-адреса_внутреннего_сетевого_балансировщика> loadBalancerIP: <IP-адрес_обработчика_внутреннего_сетевого_балансировщика> externalTrafficPolicy: Local
-
Примените изменения конфигурации Ingress-контроллера NGINX с помощью команды:
helm upgrade <имя_Ingress-контроллера_NGINX> -f values.yaml <чарт_для_Ingress-контроллера_NGINX> -n <пространство_имен>
-
Создайте YAML-файл, в котором опишите ресурс
Service:
apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: <имя_ресурса> namespace: <пространство_имен> annotations: yandex.cloud/load-balancer-type: internal yandex.cloud/subnet-id: <идентификатор_подсети_для_IP-адреса_внутреннего_сетевого_балансировщика> spec: type: LoadBalancer externalTrafficPolicy: Local loadBalancerIP: <IP-адрес_обработчика_внутреннего_сетевого_балансировщика> ports: - port: <номер_порта_для_HTTP,_например_80> targetPort: <номер_порта_пода_Ingress-контроллера_NGINX_для_HTTP,_например_80> protocol: TCP name: http - port: <номер_порта_для_HTTPS,_например_443> targetPort: <номер_порта_пода_Ingress-контроллера_NGINX_для_HTTPS,_например_443> protocol: TCP name: https selector: <селекторы_подов_Ingress-контроллера_NGINX>
-
Примените изменения с помощью команды:
kubectl apply -f <файл_с_ресурсом_Service>
-
-
Дождитесь создания внутреннего сетевого балансировщика и появления соответствующего ему объекта
Service. Посмотреть информацию о сервисах вы можете с помощью команды:
kubectl get service
Создайте инфраструктуру для L7-балансировщика
-
Если у вас еще нет Terraform, установите его.
-
Получите данные для аутентификации. Вы можете добавить их в переменные окружения или указать далее в файле с настройками провайдера.
-
Настройте и инициализируйте провайдер. Чтобы не создавать конфигурационный файл с настройками провайдера вручную, скачайте его.
-
Поместите конфигурационный файл в отдельную рабочую директорию и укажите значения параметров. Если данные для аутентификации не были добавлены в переменные окружения, укажите их в конфигурационном файле.
-
Скачайте в ту же рабочую директорию файл конфигурации в зависимости от используемого протокола:
HTTP— файл конфигурации alb-int-nlb-http.tf.
HTTPS— файл конфигурации alb-int-nlb-https.tf.
В этих файлах описаны:
- подсети для L7-балансировщика;
- группа безопасности для L7-балансировщика;
- статический адрес для L7-балансировщика;
- импорт TLS-сертификата в Certificate Manager (если используется протокол
HTTPS);
- профиль безопасности Smart Web Security;
- целевая группа, группа бэкендов и HTTP-роутер для L7-балансировщика;
- L7-балансировщик.
-
-
В конфигурационном файле задайте пользовательские параметры:
-
Укажите значения переменных:
domain_name— имя домена вашего сервиса.
network_id— идентификатор сети, в которой находятся виртуальные машины из целевой группы сетевого балансировщика нагрузки.
ip_address_int_nlb— внутренний IP-адрес созданного ранее внутреннего сетевого балансировщика.
certificate(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу самоподписанного пользовательского сертификата.
private_key(если используется протокол
HTTPS) — путь к файлу с закрытым ключом.
-
-
-
Проверьте корректность файлов конфигурации Terraform с помощью команды:
terraform validate
Если в файлах конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Создайте необходимую инфраструктуру:
-
Выполните команду для просмотра планируемых изменений:
terraform plan
Если конфигурации ресурсов описаны верно, в терминале отобразится список изменяемых ресурсов и их параметров. Это проверочный этап: ресурсы не будут изменены.
-
Если вас устраивают планируемые изменения, внесите их:
-
Выполните команду:
terraform apply
-
Подтвердите изменение ресурсов.
-
Дождитесь завершения операции.
-
В указанном каталоге будут созданы все требуемые ресурсы. Проверить появление ресурсов и их настройки можно в консоли управления.
-
-
Укажите настройки автомасштабирования в L7-балансировщике:
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором создан L7-балансировщик.
- Выберите сервис Application Load Balancer.
- Нажмите на имя нужного балансировщика.
- Нажмите и выберите Редактировать.
- В блоке Настройки автомасштабирования укажите ограничения на количество ресурсных единиц.
Проверьте работу L7-балансировщика
-
Дождитесь, когда L7-балансировщик перейдет в статус
Active.
-
Перейдите в созданный L7-балансировщик и слева выберите Проверки состояния. Убедитесь, что все проверки состояния L7-балансировщика показывают состояние
HEALTHY.
-
Протестируйте запрос к сервису через L7-балансировщик. Например, одним из способов:
-
В файле
hostsна рабочей станции добавьте запись
<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика> <имя_домена_сервиса>. Удалите запись после тестирования.
-
Выполните запрос с помощью cURL в зависимости от типа протокола:
curl http://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
curl https://<имя_домена_сервиса> \ --resolve <имя_домена_сервиса>:<порт_сервиса>:<публичный_IP-адрес_L7-балансировщика>
-
Мигрируйте пользовательскую нагрузку с внешнего сетевого балансировщика на L7-балансировщик
Выберите один из вариантов миграции:
- Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса.
- Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса.
Сохранить публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Если у внешнего сетевого балансировщика используется динамический публичный IP-адрес, сделайте его статическим.
-
Удалите внешний сетевой балансировщик. Выберите вариант, который соответствует способу первоначального развертывания вашего Ingress-контроллера NGINX:С помощью Helm-чартаС помощью манифеста
-
В файле
values.yaml, который вы использовали для конфигурации Ingress-контроллера NGINX, в секции
controller.service.externalустановите значение параметра
enabled: false. Остальные параметры в файле оставьте без изменений.
controller: service: external: enabled: false ...
-
Примените изменения конфигурации Ingress-контроллера NGINX с помощью команды:
helm upgrade <имя_Ingress-контроллера_NGINX> -f values.yaml <чарт_для_Ingress-контроллера_NGINX> -n <пространство_имен>
Удалите ресурс
Serviceдля внешнего сетевого балансировщика с помощью команды:
kubectl delete service <имя_ресурса_Service_для_внешнего_сетевого_балансировщика>
-
-
Дождитесь удаления внешнего сетевого балансировщика для Ingress-контроллера NGINX и удаления соответствующего ему объекта
Service. Посмотреть информацию о сервисах вы можете с помощью команды:
kubectl get service
После этого ваш сервис не будет доступен через внешний сетевой балансировщик.
-
В L7-балансировщике назначьте обработчику публичный IP-адрес, который ранее был у внешнего сетевого балансировщика:
-
Откройте конфигурационный файл, который вы использовали для создания L7-балансировщика (
alb-int-nlb-http.tfили
alb-int-nlb-https.tf).
-
Измените в описании балансировщика значение параметра
addressв блоке
listener.endpoint.address.external_ipv4_address:
resource "yandex_alb_load_balancer" "<имя_балансировщика>" { ... listener { ... endpoint { address { external_ipv4_address { address = <публичный_IP-адрес_сервиса> } } ports = [ <порт_сервиса> ] } } }
Где
address— это публичный IP-адрес, который ранее был у сетевого балансировщика.
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
-
-
После изменения IP-адреса восстановится доступность вашего сервиса через L7-балансировщик. Наблюдайте за пользовательской нагрузкой, поступающей на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Удалите освободившийся статический публичный IP-адрес, который был выбран при создании L7-балансировщика.
-
Откройте конфигурационный файл, который вы использовали для создания L7-балансировщика (
alb-int-nlb-http.tfили
alb-int-nlb-https.tf).
-
Удалите из файла описание ресурса
yandex_vpc_address:
resource "yandex_vpc_address" "static-address" { description = "Static public IP address for the Application Load Balancer" name = "alb-static-address" external_ipv4_address { zone_id = "ru-central1-a" ddos_protection_provider = "qrator" } }
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
-
-
Не сохранять публичный IP-адрес для вашего сервиса
-
Чтобы мигрировать пользовательскую нагрузку с внешнего сетевого балансировщика на L7-балансировщик, в DNS-сервисе, обслуживающем публичную зону вашего домена, измените значение А-записи для доменного имени сервиса на публичный IP-адрес L7-балансировщика. Если публичная зона домена была создана в Yandex Cloud DNS, то измените запись по инструкции.
Примечание
Распространение изменений в записи DNS зависит от значения времени жизни записи (TTL) и количества звеньев цепочки DNS-запросов. Это может занять продолжительное время.
-
По мере распространения изменений в записи DNS наблюдайте за ростом запросов, поступающих на L7-балансировщик, на графиках статистики работы балансировщика.
-
Наблюдайте за снижением нагрузки на внешний сетевой балансировщик с помощью метрик балансировщика
processed_bytesи
processed_packets. Для визуализации этих метрик можно создать дашборд. Отсутствие нагрузки на внешнем сетевом балансировщике в течение продолжительного времени свидетельствует о том, что перенос пользовательской нагрузки на L7-балансировщик завершен.
-
(Опционально) После переноса пользовательской нагрузки на L7-балансировщик удалите внешний сетевой балансировщик. Выберите вариант, который соответствует способу первоначального развертывания вашего Ingress-контроллера NGINX:С помощью Helm-чартаС помощью манифеста
-
В файле
values.yaml, который вы использовали для конфигурации Ingress-контроллера NGINX, в секции
controller.service.externalустановите значение параметра
enabled: false. Остальные параметры в файле оставьте без изменений.
controller: service: external: enabled: false ...
-
Примените изменения конфигурации Ingress-контроллера NGINX с помощью команды:
helm upgrade <имя_Ingress-контроллера_NGINX> -f values.yaml <чарт_для_Ingress-контроллера_NGINX> -n <пространство_имен>
Важно
При изменении конфигурации Ingress-контроллера NGINX ваш сервис временно будет недоступен.
Удалите ресурс
Serviceдля внешнего сетевого балансировщика с помощью команды:
kubectl delete service <имя_ресурса_Service_для_внешнего_сетевого_балансировщика>
-
-
Дождитесь удаления внешнего сетевого балансировщика для Ingress-контроллера NGINX и удаления соответствующего ему объекта
Service. Посмотреть информацию о сервисах вы можете с помощью команды:
kubectl get service