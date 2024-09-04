Создание балансировщика с защитой от DDoS
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Обновлена 4 сентября 2024 г.
DDoS (Distributed Denial of Service) — это кибератака, при которой отправляется множество запросов на сервер или сеть с целью перегрузить их и вывести из строя.
В этом руководстве вы развернете инфраструктуру для защиты бэкендов приложения от DDoS-атак в Yandex Cloud. Для этого вы создадите облачную сеть, настроите группы безопасности Yandex Virtual Private Cloud, создадите группу ВМ Yandex Compute Cloud в качестве бэкендов и свяжете ее с инфраструктурой L7-балансировщика Yandex Application Load Balancer с защищенным от DDoS-атак публичным IP-адресом.
Вы можете создать инфраструктуру для защиты от DDoS с помощью следующих инструментов:
- Консоль управления, CLI — используйте консоль управления Yandex Cloud или CLI, чтобы создать инфраструктуру в пошаговом режиме.
- Terraform — используйте этот способ, чтобы упростить создание ресурсов и управление ими, используя подход «инфраструктура как код» (IaC). Скачайте пример конфигурации Terraform, а затем разверните инфраструктуру с помощью Terraform-провайдера Yandex Cloud.