Как платформа для продаж BPM Tracker повысила LTV на 25%

Казахстанская компания BPM Tracker — разработчик одноимённой платформы с искусственным интеллектом, предназначенной для маркетинга и продаж. Это ИИ‑менеджер по продажам, разговаривающий на казахском, русском и английском языках, который способен консультировать более 100 человек в секунду. Среди клиентов компании — крупный казахстанский автомобильный ритейлер, медицинские центры, государственные организации, логистические и строительные компании, а также организации из сферы услуг.

Проект изначально развернули в облаке, но он постоянно мигрировал с одной облачной платформы на другую, включая как казахстанские, так и иностранные. При этом компания систематически сталкивалась с инцидентами на стороне провайдеров. В основном это были проблемы с отказоустойчивостью и доступностью инфраструктуры: проблемы с сетью иногда продолжались несколько суток.

Команда BPM Tracker хотела повысить надёжность платформы, обеспечить её бесперебойную работу, а также расширить арсенал используемых управляемых облачных сервисов.

Компания ориентировалась только на облачное размещение своего решения, причём технически платформа была готова к переезду, поскольку уже не раз мигрировала от одного провайдера к другому. Кроме того, экспертиза команды BPM Tracker с годами значительно возросла для полноценной работы с крупной облачной платформой.

Специалисты BPM Tracker оценили несколько возможных вариантов. При этом основным требованием было размещение инфраструктуры провайдера на территории Казахстана, потому что для облачной АТС, которая входит в состав BPM Tracker, критична скорость передачи данных и их гарантированная доставка.

От провайдера также требовались поддержка инфраструктурных сервисов и сервисов управления данными, гарантированно высокий уровень предоставляемых услуг и качественная техническая и консультационная поддержка.

Кроме этого, облачная платформа должна отвечать требованиям правил обработки информации в соответствии с международным Генеральным регламентом о защите данных (GDPR), а также требованиям казахстанского законодательства в сфере обеспечения безопасности персональных данных клиентов. Принимались во внимание также требования местных операторов мобильной связи, с которыми у BPM Tracker были заключены партнёрские соглашения по кросс‑продажам.

В итоге компания решила воспользоваться предложением Yandex Cloud, учитывая, в частности, высокий уровень доступности и простоту масштабирования облачной инфраструктуры, которые обеспечил этот облачный провайдер. Важным фактором при принятии решения стало открытие ЦОД Yandex Cloud в Казахстане.

На решение повлияли и результаты тестирования, в процессе которого специалисты BPM Tracker наблюдали за стабильностью работы платформы. При этом выяснилось, что Yandex Cloud поддерживает ряд управляемых сервисов, которые могут помочь в развитии продукта и процессов внутри компании.