Условия участия в программе поддержки малого и среднего предпринимательства от Yandex Cloud
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Программа поддержки малого и среднего предпринимательства (далее — «Программа») ООО «Яндекс.Облако» (далее — «Яндекс») предназначена для привлечения и удержания на Платформе Яндекс Облако компаний, разрабатывающих программное обеспечение и цифровые продукты. Другими словами, эта программа для вас, если вы занимаетесь разработкой компьютерного ПО, консультируете в области компьютерных технологий, планируете, проектируете, подготавливаете и сопровождаете компьютерные системы, занимаетесь вычислительными и информационными технологиями, создаёте и используете базы данных и информационные ресурсы.
В программе могут принять участие только новые пользователи — компании, которые ранее не являлись клиентами Yandex Cloud.
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Участие в Программе доступно только для Клиентов, зарегистрировавших платежный аккаунт для оплаты ресурсов в Яндекс Облакe (далее — «Бизнес-аккаунт») и выбравшим способ оплаты Банковский перевод.
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Привилегии Программы доступны для новых Клиентов Яндекс Облака.
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Новым Клиентом в контексте настоящих условий считается:
— Пользователь-владелец Бизнес-аккаунта, впервые подключившийся к Яндекс Облаку;
— Клиент, который не пользовался услугами Яндекс Облака (платно или в пробном периоде) в течение последних 365 дней.
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Статус участника Программы предоставляется Яндексом по результатам рассмотрения заявки Клиента, поданной через Сайт, при условии регистрации Клиентом Бизнес-аккаунта на Платформе. Информация о принятом по итогам рассмотрения заявки решении направляется Яндексом на электронный адрес Клиента, указанный при подаче заявки через Сайт или при регистрации на Платформе Яндекс Облако.
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Для получения статуса участника Программы, Клиент должен соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства (находится в базе https://rmsp.nalog.ru) и вести деятельность по основному ОКВЭД из перечисленных ниже:
62.01: разработка компьютерного ПО;
62.02: консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий;
62.02.1: деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
62.02.4: деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
62.03.13: деятельность по сопровождению компьютерных систем;
62.09: деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
63.11.1: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
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Привилегии Программы для Клиентов:
7.1. Расширенный Грант. Клиенту предоставляется расширенный Грант — 100 000 рублей, включая НДС. Срок действия Гранта: 90 (девяносто) календарных дней. Грант состоит из двух частей:
7.1.1. 25 000 руб. (включая НДС): сумма, которая может быть потрачена на оплату Сервисов Яндекс Облака — Облачных Вычислений, Виртуального частного Облака, Мониторинга, Объектного хранилища, Управления сетевыми балансировщиками нагрузки, анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения DataSphere, Речевых технологий, Машинного перевода, Компьютерного Зрения, Магазина облачных приложений.
7.1.2. 75 000 руб. (включая НДС): сумма может быть потрачена на оплату всех сервисов Яндекс Облака, за исключением сервисов — Облачных Вычислений, Виртуального частного Облака, Мониторинга, Объектного хранилища, Управления сетевыми балансировщиками нагрузки, анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения DataSphere, Речевых технологий, Машинного перевода, Компьютерного Зрения, Магазина облачных приложений и сервиса Выделенных сетевых соединений.
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Яндекс вправе отказать новому Клиенту в участие в программе без объяснения причин.
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Яндекс вправе в любое время лишить Клиента статуса участника Программы, в случае нарушения Клиентом обязательств, установленных договором на использование ресурсов платформы Яндекс Облако. Яндекс уведомляет о прекращении статуса участника программы путем направления уведомления на адрес электронной почты Клиента с немедленным эффектом.
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Яндекс вправе в любое время прекратить действие Программы или изменить ее условия. Соответствующая информация размещается на Сайте https://cloud.yandex.ru/.
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Термины, употребляемые в настоящем документе с заглавной буквы, если из текста прямо не вытекает иное, имеют значения, указанные в оферте, размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/cloud_oferta/.