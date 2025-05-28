YTsaurus: запустили единую платформу для работы с данными любого объёма

«Для нас важно, чтобы у компаний были сервисы и инструменты для работы с данными под любой сценарий. Для этого мы, с одной стороны, тестируем и адаптируем для бизнеса собственные разработки, такие как YTsaurus и YDB, которые уже успешно применяются для внутренней инфраструктуры компании. С другой — создаём и развиваем сервисы на базе опенсорса».

На конференции Data&ML2Business Yandex Cloud не только представила YTsaurus для бизнеса, но и объявила об обновлении других решений для работы с данными. Для компаний стали доступны новые управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Service for Spark™ и сервис управления распределенным аналитическим массивно‑параллельным движком обработки больших данных Trino в облачной инфраструктуре. В Yandex DataLens стал доступен Editor — редактор для кастомизации графиков и таблиц с помощью JavaScript, а также появилась публичная витрина готовых примеров дашбордов, чартов и кастомизаций для аналитики данных.