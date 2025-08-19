Как использовать Yandex SpeechSense для оценки разговоров в офисах продаж, магазинах или кафе

Речевую аналитику активно применяют в цифровых каналах и колл‑центрах: она помогает оценивать работу сотрудников поддержки или отдела продаж, следить за соблюдением скриптов и находить точки роста. Но значительная часть клиентского опыта по‑прежнему формируется офлайн — в офисах продаж, магазинах, поликлиниках, отделениях банков, кассовых зонах или даже в зоне обслуживания посетителей на автомобилях.

Анализ таких коммуникаций становится всё более актуальным, но на практике компании сталкиваются с ограничениями: многие решения не могут корректно работать с одноканальными записями, где в одном потоке звучат голоса нескольких собеседников. В результате теряется часть контекста и точность аналитики.

Мы обновили сервис Yandex SpeechSense, чтобы бизнес мог анализировать офлайн‑диалоги с одноканальных устройств: аудиобейджей и микрофонов. Теперь сервис автоматически различает голоса в записи и определяет роли собеседников: кто сотрудник, а кто клиент. Это упрощает подключение офлайн‑точек к аналитике и позволяет выявлять ценную информацию даже там, где раньше она была недоступна.