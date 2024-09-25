Управление безопасностью и контроль рисков в облаке: запустили Yandex Security Deck

Контроль данных Модуль DSPM (Data Security Posture Management) находит и классифицирует конфиденциальные данные в облаке, оценивает риски утечки и предоставляет доступ только тем компонентам, которые успешно прошли авторизацию

Access Transparency С помощью модуля Access Transparency компания может проверить для каких целей сотрудники провайдера получили доступ к инфраструктуре — например, для выполнения дополнительной диагностики IT‑систем инженерами службы поддержки или обновления ПО. Встроенный YandexGPT создаёт суммаризации о событиях доступа для повышения прозрачности. Подозрительные сессии автоматически передаются на рассмотрение команде безопасности Yandex Cloud

Диагностика доступа Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM), как модуль диагностики доступа, анализирует и управляет пользовательскими ролями и правами доступа, а также обеспечивает принцип минимальных привилегий