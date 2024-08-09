Обзор IT‑новостей и трендов ритейла и e‑com

Если использовать технологию распознавания речи Yandex SpeechKit в связке с YandexGPT, то боты могут быть не только текстовыми, но и голосовыми. И мы уже видим применение такого подхода на примере компании Fix Price .

Другой сценарий применения нейросетей в помощь HR — разгрузка сотрудников различных подразделений, в том числе IT. Например, LMM (большие языковые модели) помогают сотрудникам технической поддержки размечать обращения клиентов. Коллеги из компании «Лемана Про» (управляет брендом «Леруа Мерлен») успешно решают эту задачу с помощью нейросетей ещё с того времени, когда LLM не были широко доступны. А компания «Инфосистемы Джет» закрывает наиболее простые обращения в техподдержку автоматически без участия человека. YandexGPT помог компании снизить нагрузку на операторов сервисного центра на 22%.

Помимо YandexGPT и Yandex SpeechKit для решения задач найма и оптимизации рабочего времени сотрудников подходит сервис для ML‑разработки Yandex DataSphere. С его помощью можно не только дообучать YandexGPT и адаптировать её под внутренние инструменты и документацию компании, но и обучать собственные нейросети.

По опыту клиентов мы видим, что компаниям с помощью облачных технологий проще нанимать и удерживать кадры. Сегодня сотрудникам неинтересно обслуживать и администрировать железные сервера, они хотят идти в ногу со временем и использовать технологии по максимуму. Облачные платформы дают им такую возможность.

Бот для выбора блюда и виртуальные рекрутеры: кейсы ритейлеров на конференции ML2Business Бот для выбора блюда и виртуальные рекрутеры: кейсы ритейлеров на конференции ML2Business

В конце мая мы провели большую конференцию ML2Business об экспериментах с генеративными моделями и применении технологий машинного обучения в бизнесе. Среди докладов было много кейсов применения ML в ритейле.

Елена Тимофеева из сети бренда полезных продуктов «ВкусВилл» и Егор Красильников, генеральный директор компании‑партнёра AllSee.team, поделились опытом запуска бота «пИИрожок» . Идея его создания родилась во время брейншторма креативной команды «ВкусВилла». В основу идеи легла гипотеза о том, что из‑за многообразия готовых блюд человеку бывает сложно понять, что он хочет съесть. В итоге создали бота, который с помощью наводящих вопросов помогает пользователю выбрать подходящее блюдо.