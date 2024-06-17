Как «М.Видео» создала собственную платформу данных на базе Managed Greenplum®

Группа «М.Видео — Эльдорадо» — это крупнейший розничный российский ритейлер, который продаёт бытовую и цифровую технику, медиатовары, аксессуары и оказывает сервисные услуги. Количество магазинов сети по всей России — свыше 1240, их ежемесячно посещают более 100 млн человек.

Для обработки, анализа и хранения данных «М.Видео» построила платформу данных на локальной инфраструктуре. В неё попадают чеки, заказы, логистическая информация, цены, ассортимент товаров, справочники и другие данные, связанные с бизнес-процессами. Объём аналитического хранилища с 2020 по 2022 год увеличился с 30 до 110 ТБ. С учётом этого выросли и требования к обслуживанию, инфраструктуре, а также внутренним компетенциям в использовании цифровых решений. Собственные серверы не обеспечивали быстрое масштабирование и не справлялись с возросшей нагрузкой. IT-отдел давно рассматривал облачные решения, и поэтому компания перенесла свой продукт в облако.

В платформе данных в качестве СУБД использовали Greenplum. Чтобы база данных функционировала эффективно, команда разработки выделила критерии, которые должны быть удовлетворены:

инфраструктура, обеспечивающая быстрое масштабирование и отказоустойчивость;

дистрибутив или готовые решения от провайдера;

обслуживание, которое включает в себя управление инфраструктурой внутри компании и техническую поддержку цифрового продукта со стороны провайдера.

В процессе работы компания чаще всего сталкивалась со сложностями, связанными с обслуживанием. Команда «М.Видео» занималась поддержкой оборудования сети, операционной системы и не обладала компетенциями представителей провайдера инфраструктуры. Иногда возникали ситуации, при которых задачу не удавалось решить из-за различий в видении целей. Поэтому компания стремилась найти готовое решение, объединяющее в себе обслуживание базы данных и всей инфраструктуры, на которой она располагается.

Имея успешный опыт сотрудничества с Yandex Cloud при создании рекомендательной системы, компания «М.Видео» решила развивать платформу данных с помощью этого облачного провайдера. Также решили перейти и на управляемый Greenplum — это позволило компании сфокусироваться на бизнес-задачах, а обслуживание инфраструктуры взял на себя провайдер.

Дополнительным преимуществом Yandex Cloud, которое отметили в «М.Видео», стала возможность быстрого резервного копирования — бэкап на локальном кластере занимал до 18 часов и требовал остановки работы всего кластера, что недопустимо для платформы данных.