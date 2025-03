Как «М.Видео» создала собственную платформу данных на базе Managed Greenplum®

Изначально Greenplum располагался на локальной инфраструктуре. Перенос базы данных в Managed Service for Greenplum не повлиял на архитектуру платформы данных, однако потребовал изменений со стороны команды сопровождения, так как управляемый сервис отличается с точки зрения администрирования. Миграцию осуществили в три этапа: функциональное тестирование, нагрузочное тестирование и перенос. Функциональное тестирование прошло в первом квартале 2021 года. Команда проекта провела 810 загрузок и запустила большое количество тестов, в том числе связанных с переходом с Greenplum 5 на Managed Service for Greenplum. После этого специалисты компании провели нагрузочное тестирование, по результатам которого скорректировали изначальные планы. Greenplum решили развёртывать на выделенных серверах. Такое решение обеспечило более высокую скорость, по сравнению с сетевым SSD, что важно для высоконагруженной системы. Чтобы платформа могла справляться с возрастающим потоком запросов, решили выделить больше ресурсов для параллельной обработки данных и настроили ноды — сократили количество сегментов на ноду с 18 до 8, увеличив при этом объём ресурсов, доступных для вычислений в одном сегменте: vCPU увеличили с 4,8 до 15, RAM — c 21 до 50 ГБ, а объём для хранения — с 0,8 до 1,6 ТБ.

Перенос занял одну неделю. Команда «М.Видео» переносила платформу самостоятельно при технической поддержке Yandex Cloud в сложных ситуациях.

В первую неделю после миграции компания столкнулась с неожиданно высокой нагрузкой: резкий наплыв пользователей после простоя сильно перегрузил систему, что привело к сбою. Удалось оперативно справиться с проблемой с помощью поддержки Yandex Cloud.