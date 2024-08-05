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Monthly Cloud News 21: DevOps‑инженер

Как зародилась профессия, почему она уникальна для России и как DevOps‑практики помогают бизнесу — в новом выпуске Monthly Cloud News.

5 августа 2024 г.
10 минут чтения

Yandex Cloud продолжает серию специальных выпусков Monthly Cloud News о профессиях в IT, которые связаны с облачными технологиями. Компании всё чаще внедряют практики DevOps, что связано с ростом сложности и количества задач, а также с расширением команд разработчиков и необходимостью контроля проектов. В новом выпуске говорим о том, кто отвечает за применение этой методологии в компаниях, почему в России появилась профессия DevOps‑инженера и в чём её уникальность.

Как и когда зародилась профессия DevOps‑инженера? На каком этапе в компании возникает необходимость в автоматизации технологических процессов? Как контролировать множество проектов, инструментов и программистов? И можно ли избежать критических ошибок при помощи DevOps? Эти и другие вопросы с гостем из компании, специализирующейся на заказной разработке, обсудил Developer Advocate Yandex Cloud и постоянный ведущий Monthly Cloud News Антон Черноусов.

Также в эпизоде:

  • Новости вокруг DevOps
  • Специальный гость — директор по развитию бизнеса Hilbert Team Вячеслав Бессонов
Ссылки, упомянутые в выпуске

«Ъ»: Программистов отключили от Docker Hub

Хабр: Docker hub перестал работать в России

State of CI/CD Report 2024

CNews: В России популярность специалистов по безопасной разработке выросла в 1,5 раза

State of DevOps Russia 2024: Анонс результатов исследования

The twelve‑factor app

Доклад Игоря Курочкина про будущее после DevOps

Monthly Cloud News 15: Специальный выпуск про FinOps

Monthly Cloud News 18: Мониторинг, логи, трейсинг и Observability Engineering

Monthly Cloud News: полный плейлист

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Блог
Статьи
Monthly Cloud News 21: DevOps‑инженер
5 августа 2024 г.
10 минут чтения
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