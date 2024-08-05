Monthly Cloud News 21: DevOps‑инженер

Yandex Cloud продолжает серию специальных выпусков Monthly Cloud News о профессиях в IT, которые связаны с облачными технологиями. Компании всё чаще внедряют практики DevOps, что связано с ростом сложности и количества задач, а также с расширением команд разработчиков и необходимостью контроля проектов. В новом выпуске говорим о том, кто отвечает за применение этой методологии в компаниях, почему в России появилась профессия DevOps‑инженера и в чём её уникальность.

Как и когда зародилась профессия DevOps‑инженера? На каком этапе в компании возникает необходимость в автоматизации технологических процессов? Как контролировать множество проектов, инструментов и программистов? И можно ли избежать критических ошибок при помощи DevOps? Эти и другие вопросы с гостем из компании, специализирующейся на заказной разработке, обсудил Developer Advocate Yandex Cloud и постоянный ведущий Monthly Cloud News Антон Черноусов.

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