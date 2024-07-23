Переносим данные в ClickHouse® быстро и без потерь

Одна из функций Yandex Managed Service for ClickHouse — механизм TTL (Time to Live), который автоматически делит потоки данных на «холодные» (устаревшие) и «горячие» (актуальные) и по истечении заданного времени перемещает старые данные в более экономичное хранилище, такое как Yandex Object Storage.

Например, информация, которой больше трёх лет, перемещается в объектное хранилище, что экономически выгоднее, чем постоянное её хранение в реляционной базе данных. Актуальные для вычислений записи остаются на дисковом хранилище СУБД, куда так же сохраняются новые поступающие данные.

Механизм TTL эффективно интегрируется с объектным хранилищем, и для его настройки не требуются дополнительные инструменты.

Интеграция Yandex Managed Service for ClickHouse c Object Storage особенно полезна, потому что сервис может обращаться к данным в Yandex Object Storage как к таблице. Это позволяет эффективно использовать различные форматы хранения, такие как JSON, Parquet, TSV и другие, обеспечивая оптимизацию нагрузки на ClickHouse и экономию ресурсов. Благодаря этому холодные данные могут быть обработаны и проанализированы одними и теми же запросами, что и горячие данные, хранимые в реляционном формате.