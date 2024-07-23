Переносим данные в ClickHouse® быстро и без потерь

Для управления кластерами этой СУБД мы разработали Yandex Managed Service for ClickHouse®.
Решение позволяет сосредоточиться на бизнес‑задачах, а обслуживание инфраструктуры берёт на себя Yandex Cloud. Кроме того, в этом сервисе предусмотрены интеграции с другими облачными решениями, среди которых:
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Yandex Object Storage — облачное хранилище для управления неструктурированными данными, такими как файлы и медиаконтент.
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Yandex DataLens — платформа визуальной аналитики, позволяющая создавать дашборды и отчёты для принятия обоснованных бизнес‑решений.
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Yandex Managed Service for Apache Kafka® — управляемый сервис для передачи потоковых данных в реальном времени.