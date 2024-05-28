Лёгкая версия генеративной текстовой модели нового поколения YandexGPT 3 Lite

IT-компания «Инфосистемы Джет» протестировала YandexGPT API для автоматизации работы своего сервисного центра. Всего за месяц компания внедрила алгоритм, разработанный на основе нейросети, который помогает определять тематику обращений в техническую поддержку и готовить ответы, опираясь на базу знаний. По итогам пилотного проекта обработали 13 000 запросов, 30% из них — с помощью нейросети. Из этих ответов 75% оказались верными.
Компания ООО «ВИИИК» внедрила в свой менеджер для управления проектами виртуальную помощницу Вику с YandexGPT API. Благодаря сервису Вика может помочь составить структуру текста, предоставить информацию по запросу, написать текст или даже сочинить стихи.