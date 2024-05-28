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Лёгкая версия генеративной текстовой модели нового поколения YandexGPT 3 Lite

Модель полезна в задачах, где важны скорость ответа и оптимизация затрат. Интегрируйте YandexGPT 3 Lite в свои продукты через API: создавайте чат-ботов для консультаций на сайтах, роботов для проверки орфографии или используйте в других бизнес-сценариях.

28 мая 2024 г.
7 минут чтения

YandexGPT 3 Lite, по сравнению с предыдущей версией, лучше справляется с рутинными задачами, которые необходимо выполнять в режиме реального времени. Новые пользователи Yandex Cloud могут бесплатно протестировать YandexGPT 3 Lite в деморежиме. Клиенты Yandex Cloud, которые уже используют в своих продуктах YandexGPT, могут протестировать обновлённую модель без ограничений. YandexGPT 3 Lite в течение месяца станет основной моделью для всех пользователей платформы, интегрировать её можно через API в сервисе Foundation Models.

IT-компания «Инфосистемы Джет» протестировала YandexGPT API для автоматизации работы своего сервисного центра. Всего за месяц компания внедрила алгоритм, разработанный на основе нейросети, который помогает определять тематику обращений в техническую поддержку и готовить ответы, опираясь на базу знаний. По итогам пилотного проекта обработали 13 000 запросов, 30% из них — с помощью нейросети. Из этих ответов 75% оказались верными.

Компания ООО «ВИИИК» внедрила в свой менеджер для управления проектами виртуальную помощницу Вику с YandexGPT API. Благодаря сервису Вика может помочь составить структуру текста, предоставить информацию по запросу, написать текст или даже сочинить стихи.

Отвечает лучше в 68% случаев

YandexGPT 3 Lite допускает меньше орфографических и фактических ошибок, чем предыдущие версии, включая YandexGPT 2 Lite и GPT 3,5 Turbo. Для оценки ответов использовали сравнение типа side-by-side (SbS), при котором модели отвечали на одни и те же вопросы, а обезличенные ответы оценивали асессоры, выбирая лучший вариант. SbS-сравнение провели по основным категориям запросов.

YandexGPT 3 Lite превосходит по ответам предыдущую версию YandexGPT 2 Lite, отвечая лучше в 68% случаев

Эксперты оценивали также, насколько хорошо новая модель справляется с задачами классификации, генерации контента, ответами на вопросы и другими основными типами бизнес-задач.

Сравнение результатов Yandex GPT 3 Lite с Yandex GPT 2 Lite и GPT 3,5 Turbo

Кроме того, модели сравнивали по количеству допускаемых ошибок — грамматических и фактических.

YandexGPT 3 Lite допускает меньше орфографических и фактических ошибок

Как обучали новую модель

Модели третьего поколения, включая YandexGPT 3 Lite, прошли через несколько этапов: предварительное обучение (pretraining) и выравнивание модели (alignment), которое включает дополнительный этап обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL).

На этапе предварительного обучения обновили обучающий датасет, сделав его в два раза больше и улучшили его качество. Кроме того, внедрили технологию curriculum learning, которая позволяет модели последовательно обучаться на данных различной сложности: от коротких текстов до более длинных.

На этапе alignment к работе подключили AI-тренеров, которые оценивали ответы модели и предоставляли примеры идеальных ответов. Причём мы усложнили и разнообразили задачи для модели, чтобы повысить её способность обрабатывать широкий спектр запросов и улучшить адаптацию к различным сценариям использования.

На RL-этапе обучения мы использовали усовершенствованную reward-модель. Она оценивала качество ответов основной модели и за счёт механизма наград и штрафов улучшала производительность и качество ответов.

Также мы внесли изменения в архитектуру модели: для повышения эффективности обработки длинных последовательностей и ускорения работы модели без потери качества внедрили технологию Grouped Query Attention (GQA).

Попробуйте YandexGPT 3 Lite

YandexGPT 3 Lite — наиболее доступная по стоимости модель для клиентов Yandex Cloud. Стоимость использования составит всего 0,20 ₽ за 1000 токенов в синхронном режиме.

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Команда Yandex Cloud

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Блог
Новости
Лёгкая версия генеративной текстовой модели нового поколения YandexGPT 3 Lite
28 мая 2024 г.
7 минут чтения
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