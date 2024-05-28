Лёгкая версия генеративной текстовой модели нового поколения YandexGPT 3 Lite

Как обучали новую модель Как обучали новую модель

Модели третьего поколения, включая YandexGPT 3 Lite , прошли через несколько этапов: предварительное обучение (pretraining) и выравнивание модели (alignment), которое включает дополнительный этап обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL).

На этапе предварительного обучения обновили обучающий датасет, сделав его в два раза больше и улучшили его качество. Кроме того, внедрили технологию curriculum learning, которая позволяет модели последовательно обучаться на данных различной сложности: от коротких текстов до более длинных.

На этапе alignment к работе подключили AI-тренеров, которые оценивали ответы модели и предоставляли примеры идеальных ответов. Причём мы усложнили и разнообразили задачи для модели, чтобы повысить её способность обрабатывать широкий спектр запросов и улучшить адаптацию к различным сценариям использования.

На RL-этапе обучения мы использовали усовершенствованную reward-модель. Она оценивала качество ответов основной модели и за счёт механизма наград и штрафов улучшала производительность и качество ответов.

Также мы внесли изменения в архитектуру модели: для повышения эффективности обработки длинных последовательностей и ускорения работы модели без потери качества внедрили технологию Grouped Query Attention (GQA).